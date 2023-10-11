"Есть два пути": какой год станет самым критическим для Украины - прогноз

Каким будет 2024 год для Украины и когда ждать критический пик, рассказала астролог Людмила Халанская.

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Война в Украине прогноз на 2024 год / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ситуация в мире и Украине будет еще ближайшие годы очень опасной и неприятной. Как говорит в своем прогнозе астролог Людмила Халанская, некоторые аспекты очень подействуют на мир.

Халанская напомнила основные астрологические тенденции ближайших лет.

Пик Третьей мировой войны - 2025-2027 года

"Можно ее называть как угодно, некоторые называют эту войну Тридцатилетней, и в этом есть определенный смысл, ведь от начала астрологических процессов глобальных изменений в мире до их окончательного завершения должно пройти не менее двух-трех десятков лет. Окончательные изменения этого отрезка истории мы увидим ближе к 2040 году", - говорит астролог.

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Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

2025 год станет критическим для России

"После этого года сегодняшняя Россия прекратит свое существование и начнется долговременный, многолетний (а не мгновенный, как некоторые считают) процесс радикальных изменений на территории бывшей империи", - заявила Халанская.

Она добавила, что "факт коренных изменений на этой территории астрологически неоспорим".

Война в Украине - прогноз

"Украина будет проходить свой путь трансформации еще много лет. На это указывают сразу несколько астрологических показателей. Критическим в этом процессе будет период соединения транзитного Плутона с Луной Украины: 2037-2039 годы", - заявила астролог.

По ее прогнозу, "если к этому периоду у нас хватит мудрости для коренных изменений собственного мировоззрения, которое перестало бы быть архаичным и отвечало бы современным требованиям и вызовам, то мы одержим победу. Если коренных изменений сознания не произойдет и наше мировосприятие останется на устаревшем уровне, мы погибнем".

Астролог добавила, что выбор будет за нами.

"Это не попытка запугать. Так действует Плутон, который уничтожает предыдущее состояние и вместо этого закладывает новое, принципиально отличное от предыдущего. То есть сначала уничтожение старого. И только после этого построение нового. Но чтобы это построение произошло, старое должно умереть. Иначе новому не родиться.

Поэтому выбор за нами: либо коренные перемены, полный отказ от старых представлений о мире и о себе, либо просто уничтожение без перерождения", - заявила астролог.

Прогноз на 2024 год

"В 2024 году нас ожидает некоторое облегчение. Не окончательное, но существенное. Вообще, в 2024 году будет много благоприятных дней и целых периодов.

Поэтому для начала важных дел и новых проектов стоит рассматривать, например, весну, особенно май 2024 года", - сказала астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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