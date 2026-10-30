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Прошлое напомнит о себе: четыре знака зодиака ждут серьезные испытания

Виталий Кирсанов
30 октября 2026, 11:47
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Астрологи объясняют, что период ретроградного Меркурия располагает к глубокому самоанализу.
Четырем знакам зодиака придется столкнуться с последствиями прошлого
Четырем знакам зодиака придется столкнуться с последствиями прошлого / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Скорпионов и Тельцов
  • Гороскоп для Близнецов и Водолеев

Ретроградный Меркурий в Скорпионе может принести представителям четырех знаков зодиака неожиданные перемены, возвращение людей из прошлого и необходимость пересмотреть прежние решения. До 13 ноября 2026 года им придется разбираться с нерешенными вопросами, сложными разговорами и ситуациями, которые, казалось бы, давно остались позади. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Астрологи объясняют, что период ретроградного Меркурия располагает к глубокому самоанализу. Это подходящее время, чтобы разобраться в собственных мотивах, прислушаться к интуиции и обратить внимание на стороны своей личности, которые обычно остаются скрытыми. Однако для некоторых знаков такой процесс может оказаться непростым.

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Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Скорпион

Ретроградный Меркурий проходит непосредственно через знак Скорпиона, поэтому его влияние представители этого знака могут ощущать особенно сильно. В их жизни способны вновь появиться люди из прошлого, а старые конфликты и нерешенные вопросы напомнят о себе.

Астролог Аусте Григутис рекомендует Скорпионам контролировать эмоции и внимательно относиться к своим словам. Высказанное в порыве раздражения может привести к последствиям, которые будет непросто исправить.

В этот период лучше избегать недомолвок, скрытых намеков и попыток утаить правду. Даже незначительное недопонимание способно перерасти в серьезную ссору. Не стоит также любой ценой доказывать свою правоту: к 13 ноября взгляды на ситуацию могут измениться. Поэтому с окончательными выводами и важными решениями лучше не торопиться.

Телец

Тельцам предстоит разобраться в личных отношениях. Вопросы, которые они считали давно закрытыми, могут вновь стать актуальными. Не исключено, что появятся сомнения в отношениях, в развитие которых было вложено немало времени и сил.

По мнению Григутис, происходящее даст возможность внимательнее присмотреться к собственному поведению и повторяющимся сценариям в отношениях. Некоторые привычки и модели взаимодействия с окружающими могут оказаться бесполезными и даже мешать дальнейшему развитию.

Астролог советует не игнорировать существующие проблемы и не убеждать себя, что все складывается благополучно, если это не так. Важно честно оценить происходящее, отказаться от разрушительных привычек и понять, какие изменения необходимы для движения вперед.

Близнецы

Поскольку Меркурий считается планетой-управителем Близнецов, его ретроградное движение может особенно заметно повлиять на представителей этого знака. Привычные дела, рабочие процессы и общение с другими людьми рискуют превратиться в источник недоразумений и лишнего напряжения.

Аусте Григутис предупреждает, что Близнецам также придется вернуться к задачам, которые они долго откладывали. Теперь некоторые из них потребуют немедленного внимания.

Чтобы справиться с накопившимися трудностями, важно не позволять внешним обстоятельствам полностью поглощать себя. Астролог рекомендует находить время для уединения и анализа собственных переживаний. Медитация и ведение дневника помогут упорядочить мысли и лучше понять свои чувства. Спокойствие и взвешенный подход позволят легче преодолеть этот период.

Водолей

Водолеи, которые в последнее время активно занимались карьерой и укреплением профессиональной репутации, могут столкнуться с необходимостью пересмотреть прежние планы. Изменения в привычном направлении способны вызвать раздражение и неуверенность, однако не стоит воспринимать их исключительно как препятствия.

По словам Григутис, ретроградный Меркурий может вернуть Водолеям возможность, которой они когда-то не воспользовались. Кроме того, неожиданный разговор с коллегой или другим человеком из профессионального окружения способен повлиять на их взгляды и дальнейшие карьерные перспективы.

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