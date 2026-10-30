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Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Скорпионам - прорыв, Ракам - любовь

Марина Иваненко
30 октября 2026, 18:40
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Ретроградные Меркурий и Венера повлияют на жизнь знаков зодиака. Узнайте, что принесет первая неделя ноября в любви, работе и отношениях.
кому следует готовиться к важным изменениям
Кому стоит готовиться к важным изменениям / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что ждет знаки зодиака 2–8 ноября
  • Кому придется вернуться в прошлое
  • Кого ждут перемены в отношениях и новые возможности

Первая неделя ноября 2026 года обещает быть насыщенной эмоциональными трансформациями, глубокими осознаниями и возвращением в прошлое. Влияние ретроградного Меркурия и Венеры заставит многих пересмотреть свои приоритеты, отношения и незавершённые дела. В то же время лунные транзиты от Льва до Скорпиона придадут динамики и помогут определиться с дальнейшими целями. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, этот период станет испытанием на прочность, но в то же время даст шанс закрыть старые гештальты, переосмыслить предыдущий опыт и подготовиться к важным победам.

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Гороскоп на неделю – Овен

Начало недели откроет новые горизонты для обучения и путешествий. Это подходящее время, чтобы расширить кругозор, вернуться к интересным идеям или запланировать что-то необычное. В середине недели понадобятся дисциплина и сосредоточенность на деталях. Зато выходные облегчат решение давних вопросов благодаря влиянию ретроградных планет.

Гороскоп на неделю – Телец

Понедельник идеально подойдет для анализа старых набросков, планов и идей, которые ранее остались без внимания. Возможно, вы найдете в них перспективу, которую раньше не замечали. Вторая половина недели сместит акцент на отношения, помогая наладить общение и стать ближе к дорогим людям.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Риск эмоционального и физического выгорания на этой неделе будет достаточно высоким. Поэтому важно правильно расставить приоритеты, не брать на себя лишних обязательств и оставить время для отдыха и любимых занятий. Смена фаз Луны поможет раскрыть лидерские качества и научиться больше доверять собственным силам.

Гороскоп на неделю – Рак

Неделя будет посвящена романтическим связям и переосмыслению прошлого опыта под влиянием ретроградной Венеры. Старые чувства или незавершённые разговоры могут вновь напомнить о себе. Не стоит избегать искреннего диалога, ведь он поможет лучше понять собственные желания и открыть путь к внутреннему обновлению.

Гороскоп на неделю – Лев

В начале недели важно защитить себя от чрезмерных сомнений и уделить больше внимания самоуважению. Не позволяйте чужой критике влиять на уверенность в собственных силах. Выходные принесут возможность примирения, восстановления важных связей и освобождения от обид, которые давно мешают двигаться вперёд.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю – Дева

Пришло время отпустить то, что больше не работает. Не стремитесь к идеальности в каждом деле и оставляйте себе пространство для ошибок. Поскольку ваша правящая планета Меркурий продолжает ретроградное движение, возможны задержки, возвращение к старым задачам и необходимость пересмотреть предыдущие решения. Терпение поможет справиться с этими обстоятельствами.

Гороскоп на неделю – Весы

Этот период будет способствовать принятию перемен и отказу от негативных привычек. Вместо того чтобы цепляться за прошлое, попробуйте освободить место для новых возможностей. Даже несмотря на ретроградный сезон, вас ждут перспективные знакомства, которые впоследствии могут сыграть важную роль в жизни.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Ретроградный Меркурий в вашем знаке продолжает возвращать прошлое, но на этот раз такие ситуации могут пойти вам на пользу. У вас появится возможность переосмыслить прежние решения, исправить ошибки и завершить незаконченные дела. В конце недели Луна в вашем знаке создаст благоприятные условия для новых достижений и уверенного движения к целям.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Понедельник подарит необходимый заряд энергии для борьбы за мечты. Не бойтесь проявлять инициативу и напоминать о своих амбициях. В то же время выходные прекрасно подойдут для спокойной работы с давними идеями, их переосмысления и поиска новых способов реализации замыслов.

Гороскоп на неделю – Козерог

Неделя готовит вас к новому старту. Это хорошее время для пересмотра планов и определения направлений, в которых стоит двигаться дальше. Несмотря на возможную критику в выходные, не позволяйте чужим словам обесценить ваши усилия. Ваша настойчивость будет замечена и признана, если вы сохраните веру в себя.

Гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели стоит внимательнее прислушиваться к советам друзей. Взгляд со стороны поможет заметить то, что раньше оставалось незамеченным. Дипломатия и личный шарм станут вашими главными преимуществами: они помогут исправить прошлые ошибки, наладить общение и завоевать расположение окружающих.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Дисциплина поможет справиться с загруженностью на работе и не потерять контроль над важными делами. Не пытайтесь решить всё в одиночку: в середине недели не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Выходные лучше посвятить полноценному отдыху, чтобы восстановить силы перед новыми задачами.

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Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

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