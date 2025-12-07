Укр
Читать на украинском
  Новости
  Гороскоп

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Виталий Кирсанов
7 декабря 2025, 18:12
465
Для этих знаков год станет временем трансформаций, изменений, прорывов и возможных непростых испытаний.
Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году
Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Овнов и Водолеев
  • Гороскоп для Львов и Близнецов

В 2026 году четыре знака зодиака окажутся в центре внимания благодаря мощной астрологической энергии, которая будет их поддерживать и одновременно испытывать. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Астролог Кэндис Чайлдресс уверена, что для этих знаков год станет временем трансформаций, изменений, прорывов и возможных непростых испытаний.

видео дня

На протяжении всего года внимание окружающих будет приковано именно к ним. Несмотря на трудности, которые неизбежны, Вселенная предлагает возможности для роста и реализации. Будь то признание ваших усилий или получение заслуженного вознаграждения, если вы принадлежите к этим знакам, весь мир будет наблюдать за вами.

Овен

Овен, вы уже ощущали вкус внимания, когда Сатурн и Нептун ненадолго находились в вашем знаке. В 2026 году обе планеты закрепятся здесь на длительное время, и все взгляды сосредоточатся на вас. Чайлдресс поясняет, что Сатурн, планета дисциплины, вернется в Овен в феврале, что станет началом вашей главной астрологической истории. Этот период – время кармических уроков, когда важно учиться фокусироваться и проявлять дисциплину. Как отмечает астролог, это марафон, а не спринт – у вас есть время до 2028 года, чтобы усвоить уроки и воплотить их в жизнь.

Водолей

Водолеи, ваша энергия главного героя сохраняется с конца 2024 года, когда Плутон впервые вошел в ваш знак. Эта мощная трансформационная сила останется и в 2026 году. Плутон побуждает вас сталкиваться со страхами и теневыми сторонами жизни, помогая преодолеть ограничения, которые удерживают вас на сознательном или подсознательном уровне.

Лев

Львы, 2026 год станет вашим изумрудным годом. Юпитер, планета удачи и расширения, войдет в ваш знак и принесет возможности для роста, мудрости и благословений, – поясняет Чайлдресс. Когда Юпитер официально войдет в знак 30 июня, перед вами откроются новые пути и возможности. Астролог предупреждает, что Южный лунный узел тоже окажется в вашем знаке в июле, и важно будет отпустить всё, что мешает, чтобы полностью воспользоваться подарками Юпитера.

Близнецы

Близнецы, ваш изумрудный год завершается в июне, но это не конец вашей эры главного героя. Уран, планета перемен и пробуждения, войдет в ваш знак в апреле, вызывая желание освободиться от ограничений. Эта энергия побуждает к переменам и поиску того, что делает вас по-настоящему живым. Чайлдресс советует использовать этот период, чтобы стать независимыми, свободными и следовать своим истинным стремлениям.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи знаки зодиака астрология астрологический прогноз
ТОП-3 знака освободятся от бремени: кто в декабре наконец-то вырвется из проблем

06 декабря, суббота
23:55

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:53

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

