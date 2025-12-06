Укр
Четыре знака зодиака в декабре с головой окунутся в любовь - кто они

Виталий Кирсанов
6 декабря 2025, 16:29
Четыре знака зодиака имеют все шансы вступить в яркие и значимые отношения до конца года.
Четыре знака зодиака в декабре с головой окунутся в любовь / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Раков и Дев
  • Гороскоп для Львов и Близнецов

Праздничный сезон всегда наполнен магией, и провести его рядом с любимым человеком хочется особенно сильно. Четыре знака зодиака имеют все шансы вступить в яркие и значимые отношения в этот период. Планеты формируют редкие сочетания, усиливая чувства, притяжение и готовность к близости. Об этом пишет Главред со ссылкой журнал Parade.

Рак

Раки, вам на пути попадается человек, с которым возможны серьезные отношения. Усиление энергии Козерога в вашем седьмом доме партнерства создает идеальные условия для встречи судьбы. При этом влияние Рыб в девятом доме подсказывает, что для этого, возможно, придется чуть выйти из привычных рамок. Это может быть поездка на праздники или какое-то спонтанное мероприятие в конце декабря, которое лучше не пропускать. Покажите инициативу, доверитесь моменту и сделайте шаг вперед. Смелость в любви даст результат.

Дева

Девы, праздничное настроение обещает вам нечто гораздо более приятное, чем просто атмосферу зимних огней. Романтика и страсть усиливаются благодаря директному Нептуну в седьмом доме отношений и мощному притоку энергии Козерога в пятый дом удовольствий. Вполне возможно, вы столкнетесь с симпатией из родного города или человеком, которого давно знали. Не анализируйте слишком много: сейчас важно наслаждаться тем, что дает момент. При удачном стечении обстоятельств вы встретите Новый год уже в паре.

Лев

Львы, перед вами открывается широкий выбор романтических возможностей. Энергия Стрельца в пятом доме делает вас особенно привлекательными и активными в любви. Да, это отличное время для легких встреч и флирта, но внутри вас может зреть желание чего-то более серьезного, ведь Плутон завершает долгую трансформацию вашего седьмого дома обязательств. Не стоит спешить. Будьте открыты новым знакомствам, но не давите на себя. Пусть общение приносит удовольствие и позволяет увидеть, кто на самом деле вам подходит.

Близнецы

Близнецы, ваш праздничный роман может начаться совсем неожиданно. Энергия Стрельца усиливает ваш седьмой дом партнерства, а влияние Козерога делает глубже сферу близости. Даже если вы не планировали знакомиться, нужный человек появится сам. Это может быть встреча в суете последних дел перед праздниками или случайное знакомство по дороге домой к близким. Вы можете сразу почувствовать сильное притяжение. Постарайтесь не бояться эмоций и не ставить себе палки в колеса. Позвольте связи развиваться и возьмите курс на продолжение этой истории в новом году.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

