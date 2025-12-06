Гороскоп Таро на завтра 7 декабря: Овнам - вера в себя, Ракам - отпустить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 7 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Семерка Кубков

Овен, ваша ежедневная карта Таро, Семерка Кубков, рассказывает о прекрасных иллюзиях, которые так легко теряются в фантазиях.

Отпускать на волю своё творческое мышление редко бывает ошибкой, но в субботу наступает момент, когда вам необходимо обратиться к реальности и принять вещи такими, какие они есть. Оставайтесь верны своим мечтам, Овен, но не забывайте хотя бы одной ногой твёрдо стоять на земле.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Паж Мечей, перевёрнутая

Будьте внимательны, Телец. Согласно Пажу Мечей, перевёрнутая карта, возможно, будет циркулировать множество слухов и сплетен, но в субботу доверяйте фактам.

Слухи со временем утихают, но истина, как правило, открывается, как только пыль (и сплетни) находят новую тему для разговора. Обратитесь к первоисточнику, если нужно, 9 декабря. Получите необходимую информацию для себя.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Башня, перевёрнутая

Близнецы, если вам когда-либо нужен был повод проявить терпение, ваша карта Таро на субботу поможет. Перевёрнутая Башня говорит о задержках и ситуациях, которые кажутся неуправляемыми и слегка хаотичными, приближающимися к концу.

Возможно, вы переживаете непредсказуемую ситуацию, но 7 декабря обстоятельства могут измениться так же быстро, как и начались. Прежде чем реагировать, подождите. Паузы может быть достаточно, чтобы пережить момент, которого вы вовсе не хотели.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Смерть

Раки, грядут серьёзные перемены, и поначалу вам может хотеться, чтобы всё оставалось как прежде. В субботу карта Таро Смерть говорит о завершениях, которые вы не планировали, но которые происходят естественным образом.

Человеку свойственно желать, чтобы ваша жизнь оставалась предсказуемой, ведь перемены неприятны; однако, когда начинается новое начало, ему нужно пространство для развития. Дайте место тому, что может произойти 7 декабря, позвольте тому, что произойдет, быть свободным от сопротивления.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Десятка Жезлов

Лев, твоя карта Таро на субботу — Десятка Жезлов, символизирующая переутомление и выполнение гораздо большего, чем ты считаешь нужным.

Возможно, стоит поговорить с начальником или коллегой о своем графике, а если ты занимаешься много домашней работой, — с партнером или специалистом, который может тебе помочь. Что бы ты ни решил делать 7 декабря, послание — высказаться и рассказать другим о своих чувствах. Может казаться, что ты прекрасно справляешься со всем, но никто этого не замечает.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Двойка Кубков, перевернутая

Немного уважения может многое значить, Дева, поэтому, когда Двойка Кубков в перевернутом положении указывает на неуважение в ваших отношениях в субботу, это означает, что ты чувствуешь себя измотанным, расстроенным и обиженным.

Не позволяй негативным эмоциям, особенно если ты чувствуешь, что кто-то был недоброжелателен, задержаться. Вы хотите высказаться. Вы можете научить кого-то лучше к вам относиться, и всё начинается с прямого решения проблемы.

Весы

Воскресная карта Таро для Весов: Пятёрка Пентаклей, перевёрнутая

Весы, трудная глава скоро останется позади. Ежедневная карта Таро на субботу, Пятёрка Пентаклей, перевёрнутая, рассказывает о завершении трудностей, от финансовых до эмоциональных, особенно после разрыва отношений.

Развод или разрыв отношений могут иметь далеко идущие последствия для вашей жизни, и потребуется время, чтобы восстановиться. 7 декабря вы преодолеете жизненный кризис и почувствуете, как груз проблем начинает отступать.

Скорпион

Воскресная карта Таро для Скорпиона: Рыцарь Жезлов, перевёрнутая

Скорпион, будьте осторожны и не позволяйте своей бурной натуре толкать вас на дела, которые вам не нравятся, в субботу.

7 декабря выберите свой собственный путь и подумайте, прежде чем что-то предпринять сегодня. Возможно, вы предпочтёте тишину дома или стремление пробовать что-то новое общению с другом.

Легко поддаться страху упустить что-то или давлению со стороны окружающих, и вы не хотите поддаваться на уговоры, что вы должны делать то же, что и все остальные (если только вы сами этого не хотите).

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Звезда

Стрелец, хорошо сохранять надежду даже в самые мрачные времена. Надежда — вот значение карты Таро Звезда, и в субботу вам предстоит найти её в событиях, происходящих в вашей жизни.

Открыв своё сердце ожиданиям, вы увидите, как Вселенная воздаёт почести этому акту веры, посылая знаки, укрепляющие веру и надежду.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Туз Кубков

В субботу, Козерог, ваша карта Таро, Туз Кубков, символизирует новое начало. Возможно, вы готовы нажать кнопку перезагрузки прямо сейчас и мечтаете, чтобы 2026 год уже наступил. Вполне естественно начать всё сначала в новом году, однако ничто не мешает вам сделать это сейчас.

Вы можете расценить этот момент 7 декабря как возможность сделать новый выбор. Ваше будущее зависит от ряда событий, а не от одного-единственного происшествия, поэтому не бойтесь начать сейчас.

Водолей

Воскресная карта Таро для Водолея: Колесница

Задумайтесь о том, что вы понимаете под успехом, Водолей. Ваша ежедневная карта Таро, Колесница, говорит о достижении цели после долгого пути, но победа неизбежна. Возможно, вы находитесь на крутом подъёме долгосрочного проекта и думаете, что всё хорошо там, где вы сейчас.

Жизнь может показаться легче, если вы остановитесь сейчас и двинетесь дальше. 7 декабря послание: не сдавайтесь. Продолжайте идти, пока не завершите начатое; вы будете рады этому.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Паж Пентаклей

Рыбы, никогда не поздно освоить новый навык; на самом деле, Паж Пентаклей рассказывает об уроках, которые придут к вам в будущем, и вы к ним готовы. В субботу выберите хобби или занятие, которое обостряет ваш ум, стимулирует чувства и бросает вызов, помогая вам выйти из зоны комфорта.

7 декабря не стойте на месте; вместо этого дайте себе возможность развиваться, используя новый проект как повод. Займитесь творчеством, которое займёт час, или запишитесь на мастер-класс.

