Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходов

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Рыб / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, 2026-й год обещает быть значительно лучше предыдущего, так как Сатурн покидает знак Рыб на 30 лет. Таким образом, исчезнут ограничения, ответственность и тяжесть и откроется путь к новым возможностям, движению и самопроявлению, пишет Главред.

Карты Таро на январь 2026: Король пентаклей, 7 мечей, Король жезлов

Король пентаклей – это энергия стабильности, денег и безопасности. Также это может быть мужчина, который по гороскопу Телец, Дева или Козерог. Возможно вы будетепроводить время в компании этого мужчины. Может, это ваш брат, друг или муж.

Семёрка мечей – это желание куда-то тихонечко уехать, сбежать, уйти. Будьте осторожны, если это не вы испытываете такие желания. Есть риск того, что ваши работники или помощник не выйдет на работу или куда-то уедет.

Король жезлов - это мужчина (по гороскопу Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с вами в феврале. Это очень энергичный человек, с которым вы будете общаться, встречаться.

Карта Таро на февраль 2026: Императрица, 7 кубков

Карта щедрости, красоты, всего вкусного: рестораны, кафе, косметические процедуры, подарки, цветы, деньги, прибыль.

Вы будете накрывать стол и принимать гостей или делать красивые покупки. К слову, выбор у вас будет большой. Нужно будет выбирать между несколькими вариантами.

Карта Таро на март 2026: Звезда

Месяц вдохновения, исполнения надежд и заслуженного признания. Вы выходите из тени и оказываетесь в самом центре внимания, где ваши таланты и мечты получают возможность сиять.

Одно из ваших заветных стремлений имеет все шансы сбыться. Смело загадывайте новое желание — энергия месяца способствует этому.

Вас могут заметить, похвалить, взять интервью или пригласить выступить. Возможно участие в творческом проекте, выход на сцену или просто ситуация, где вы почувствуете себя "звездой".

Карта Таро на апрель 2026: Колесница

Если в марте вы загорелись идеей, то в апреле садитесь за руль и начинаете путь к её реализации. Вы полностью берёте управление своей жизнью в свои руки.

Вас ждут путешествия и переезды. Очень вероятны поездки, командировки. Возможен переезд или серьёзное решение переехать. Это может быть как физическое перемещение, так и переход на новый жизненный этап.

Рыбы ждет победа в споре, успешное завершение проекта. Вы чувствуете, что обстоятельства (а главное — вы сами) работают на вас.

Карты Таро на май 2026: Паж кубков, 3 пентаклей, 6 мечей

Вас потянет к чему-то новому, что питает душу. Это может быть начало хобби (рисование, музыка, писательство), погружение в психологию или духовные практики. Доверяйте своей интуиции, советует таролог.

Вы начнёте оттачивать новые навыки, возможно, под руководством наставника или в кругу единомышленников. Хобби может начать приносить первые плоды или даже доход. Эффективна работа в команде.

В мае вас ждет как реальное путешествие для вдохновения, так и внутренний переход от старого мышления к новому. Вы увозите с собой ценный опыт, оставляя позади ненужное.

Карты Таро на июнь 2026: 5 пентаклей, Рыцарь пентаклей

Июнь принесёт чувство временной нехватки денег или беспокойства из-за финансов. Возможны ситуации, где потребуется помочь близким (например, родителям).

Появится важный вопрос: "Оставаться ли в текущей ситуации или двигаться дальше?" Это касается работы, отношений или образа жизни.

Вторая карта показывает, что вы найдете решения благодаря практичным, поэтапным действиям. Финансовые вопросы начнут решаться, деньги будут поступать, но, возможно, не так быстро, как хотелось бы.

Карты Таро на июль 2026: Скука, Ответственность

Июль покажется медленным, даже однообразным. Вы будете чего-то или кого-то ждать. Возможно, результатов, документов, ответа или определённой даты.

Несмотря на внешнюю "скуку", вы станете более восприимчивы к красоте, тонким ощущениям и сердечным связям.

Вам предстоит оценить, сбалансирована ли ваша жизнь? Справедливо ли то, что происходит?

Возможны юридические или бюрократические вопросы, требующие взвешенного подхода.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карты Таро на август 2026: Королева жезлов, 6 жезлов

В ваше жизни появится яркая личность - харизматичная, активная женщина (Овен, Лев, Стрелец). Это может быть новая подруга, наставница, клиентка или родственница. Её энергия вас зарядит.

В августе наступит ваш звёздный час. Вас будут поздравлять, хвалить, ставить в пример. Вы можете получить награду, повышение, выиграть конкурс или просто оказаться в центре внимания. Отличное время для публичных выступлений, запуска проекта или активной самопрезентации в соцсетях.

Карта Таро на сентябрь 2026: Паж пентаклей, 7 пентаклей

Будут небольшие, но значимые поступления денег из новых источников — подработка, продажа хобби-изделий, алименты, стипендия, возврат долга. Это "семена", которые вы сажаете.

Вы будете смотреть на свои проекты, инвестиции, карьеру и оценивать, что приносит плоды, а что требует больше времени. Это месяц не для спешки, а для анализа и стратегического ожидания. Возможен небольшой выигрыш или неожиданная прибыль от прошлых вложений.

Карта Таро на октябрь 2026: 8 кубков

Вас будет неудержимо тянуть к новым духовным и эмоциональным горизонтам, даже если для этого придётся оставить комфортную гавань.

Вы чётко почувствуете, что текущая ситуация (в отношениях, работе, месте жительства) больше не питает вашу душу. Появится мужество признать: "Мне здесь больше не хорошо".

Вы примете решение уйти, чтобы найти себя. Возможен реальный отъезд, смена работы, завершение токсичных отношений или уход из проекта. Вы "плывёте" навстречу чему-то более подлинному.

Карта Таро на ноябрь 2026: 2 жезлов, 8 жезлов

Вы будете строить масштабные планы, глядя на карту мира. Ключевую роль сыграет партнёрство — романтическое или деловое. Возможно начало совместного бизнеса, запуск проекта в паре, жизнь на два города или тесное сотрудничество.

Все процессы будут ускоряться. Вас ждут поездки, перелёты, командировки, поток писем и звонков. Дела будут решаться мгновенно.

Карта на декабрь 2026: Валет червей, 9 пик

В вашей жизни появится обаятельный, мягкий молодой человек (или проявится эта энергия в партнёре). Возможен новый роман или глубокая романтическая атмосфера для встречи Нового года.

Вы будете вести успешные денежные переговоры, получать солидные суммы и завершите год в финансовой стабильности.

Вероятно, вы получите новость о болезни или операции кого-то из вашего окружения (родственника, знакомого). Это вряд ли коснётся вас лично, но потребует внимания и, возможно, помощи.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

