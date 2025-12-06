Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходов

Анна Ярославская
6 декабря 2025, 14:51
139
Перед Рыбами открывается "коридор возможностей". Детали раскрыла Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Рыб / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда произойдет переоценка ценностей
  • В каком месяце Рыб ждет триумф и признание
  • Когда человек из вашего окружения можете попасть в больницу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Рыбы.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, 2026-й год обещает быть значительно лучше предыдущего, так как Сатурн покидает знак Рыб на 30 лет. Таким образом, исчезнут ограничения, ответственность и тяжесть и откроется путь к новым возможностям, движению и самопроявлению, пишет Главред.

Карты Таро на январь 2026: Король пентаклей, 7 мечей, Король жезлов

Король пентаклей – это энергия стабильности, денег и безопасности. Также это может быть мужчина, который по гороскопу Телец, Дева или Козерог. Возможно вы будетепроводить время в компании этого мужчины. Может, это ваш брат, друг или муж.

Семёрка мечей – это желание куда-то тихонечко уехать, сбежать, уйти. Будьте осторожны, если это не вы испытываете такие желания. Есть риск того, что ваши работники или помощник не выйдет на работу или куда-то уедет.

Король жезлов - это мужчина (по гороскопу Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с вами в феврале. Это очень энергичный человек, с которым вы будете общаться, встречаться.

Карта Таро на февраль 2026: Императрица, 7 кубков

Карта щедрости, красоты, всего вкусного: рестораны, кафе, косметические процедуры, подарки, цветы, деньги, прибыль.

Вы будете накрывать стол и принимать гостей или делать красивые покупки. К слову, выбор у вас будет большой. Нужно будет выбирать между несколькими вариантами.

Карта Таро на март 2026: Звезда

Месяц вдохновения, исполнения надежд и заслуженного признания. Вы выходите из тени и оказываетесь в самом центре внимания, где ваши таланты и мечты получают возможность сиять.

Одно из ваших заветных стремлений имеет все шансы сбыться. Смело загадывайте новое желание — энергия месяца способствует этому.

Вас могут заметить, похвалить, взять интервью или пригласить выступить. Возможно участие в творческом проекте, выход на сцену или просто ситуация, где вы почувствуете себя "звездой".

Карта Таро на апрель 2026: Колесница

Если в марте вы загорелись идеей, то в апреле садитесь за руль и начинаете путь к её реализации. Вы полностью берёте управление своей жизнью в свои руки.

Вас ждут путешествия и переезды. Очень вероятны поездки, командировки. Возможен переезд или серьёзное решение переехать. Это может быть как физическое перемещение, так и переход на новый жизненный этап.

Рыбы ждет победа в споре, успешное завершение проекта. Вы чувствуете, что обстоятельства (а главное — вы сами) работают на вас.

Карты Таро на май 2026: Паж кубков, 3 пентаклей, 6 мечей

Вас потянет к чему-то новому, что питает душу. Это может быть начало хобби (рисование, музыка, писательство), погружение в психологию или духовные практики. Доверяйте своей интуиции, советует таролог.

Вы начнёте оттачивать новые навыки, возможно, под руководством наставника или в кругу единомышленников. Хобби может начать приносить первые плоды или даже доход. Эффективна работа в команде.

В мае вас ждет как реальное путешествие для вдохновения, так и внутренний переход от старого мышления к новому. Вы увозите с собой ценный опыт, оставляя позади ненужное.

Карты Таро на июнь 2026: 5 пентаклей, Рыцарь пентаклей

Июнь принесёт чувство временной нехватки денег или беспокойства из-за финансов. Возможны ситуации, где потребуется помочь близким (например, родителям).

Появится важный вопрос: "Оставаться ли в текущей ситуации или двигаться дальше?" Это касается работы, отношений или образа жизни.

Вторая карта показывает, что вы найдете решения благодаря практичным, поэтапным действиям. Финансовые вопросы начнут решаться, деньги будут поступать, но, возможно, не так быстро, как хотелось бы.

Карты Таро на июль 2026: Скука, Ответственность

Июль покажется медленным, даже однообразным. Вы будете чего-то или кого-то ждать. Возможно, результатов, документов, ответа или определённой даты.

Несмотря на внешнюю "скуку", вы станете более восприимчивы к красоте, тонким ощущениям и сердечным связям.

Вам предстоит оценить, сбалансирована ли ваша жизнь? Справедливо ли то, что происходит?

Возможны юридические или бюрократические вопросы, требующие взвешенного подхода.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карты Таро на август 2026: Королева жезлов, 6 жезлов

В ваше жизни появится яркая личность - харизматичная, активная женщина (Овен, Лев, Стрелец). Это может быть новая подруга, наставница, клиентка или родственница. Её энергия вас зарядит.

В августе наступит ваш звёздный час. Вас будут поздравлять, хвалить, ставить в пример. Вы можете получить награду, повышение, выиграть конкурс или просто оказаться в центре внимания. Отличное время для публичных выступлений, запуска проекта или активной самопрезентации в соцсетях.

Карта Таро на сентябрь 2026: Паж пентаклей, 7 пентаклей

Будут небольшие, но значимые поступления денег из новых источников — подработка, продажа хобби-изделий, алименты, стипендия, возврат долга. Это "семена", которые вы сажаете.

Вы будете смотреть на свои проекты, инвестиции, карьеру и оценивать, что приносит плоды, а что требует больше времени. Это месяц не для спешки, а для анализа и стратегического ожидания. Возможен небольшой выигрыш или неожиданная прибыль от прошлых вложений.

Карта Таро на октябрь 2026: 8 кубков

Вас будет неудержимо тянуть к новым духовным и эмоциональным горизонтам, даже если для этого придётся оставить комфортную гавань.

Вы чётко почувствуете, что текущая ситуация (в отношениях, работе, месте жительства) больше не питает вашу душу. Появится мужество признать: "Мне здесь больше не хорошо".

Вы примете решение уйти, чтобы найти себя. Возможен реальный отъезд, смена работы, завершение токсичных отношений или уход из проекта. Вы "плывёте" навстречу чему-то более подлинному.

Карта Таро на ноябрь 2026: 2 жезлов, 8 жезлов

Вы будете строить масштабные планы, глядя на карту мира. Ключевую роль сыграет партнёрство — романтическое или деловое. Возможно начало совместного бизнеса, запуск проекта в паре, жизнь на два города или тесное сотрудничество.

Все процессы будут ускоряться. Вас ждут поездки, перелёты, командировки, поток писем и звонков. Дела будут решаться мгновенно.

Карта на декабрь 2026: Валет червей, 9 пик

В вашей жизни появится обаятельный, мягкий молодой человек (или проявится эта энергия в партнёре). Возможен новый роман или глубокая романтическая атмосфера для встречи Нового года.

Вы будете вести успешные денежные переговоры, получать солидные суммы и завершите год в финансовой стабильности.

Вероятно, вы получите новость о болезни или операции кого-то из вашего окружения (родственника, знакомого). Это вряд ли коснётся вас лично, но потребует внимания и, возможно, помощи.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Рыбы гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендетту

"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендетту

15:48Мир
"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

14:22Украина
"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

13:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

Последние новости

16:05

Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

15:48

"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендеттуВидео

15:26

"Залез через окно": звезды устроили деткам сюрпризы в День святого Николая

14:51

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходовВидео

14:44

Одна из рекордных атак: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 декабря: Овнам - вера в себя, Ракам - отпустить

14:22

"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

14:10

Умер популярный голливудский актер, звезда "Мортал Комбат"

14:02

Декабрь принесет волну счастья: какие знаки зодиака почувствуют внезапный подъем

Реклама
13:59

"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

13:41

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

13:24

"Вы все, что у нас есть": президент обратился к военным в День Вооруженных силВидео

13:23

"Больше не буду молчать": Елена Тополя сделала признание после разводаВидео

13:16

Больше никаких крошек и жира: как почистить щель между плитой и столешницей

13:04

Предательница Соломко опозорилась в своем Инстаграм

12:40

В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря: где и когда не будет света

12:37

Неожиданный обвал цен: в Украине популярный продукт внезапно подешевел

12:36

"Хочу защитить": участница "Холостяка" раскрыла правду о скандале на проекте

12:19

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

12:11

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-йВидео

Реклама
11:41

Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

11:26

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФФото

11:19

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:18

"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

10:20

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

10:13

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:05

"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

09:31

После удара РФ на ЧАЭС повреждена защита над четвертым энергоблоком - МАГАТЭ

08:49

Мир может наступить раньше, чем ожидалось: США и Украина сделали важный шаг

08:35

Люди вскрикивали от взрывов, а небо затянуло красным огнем: РФ атаковали дроны

08:10

Почему поезд мирного процесса движется к пропасти?мнение

07:57

Третья воздушная тревога за ночь: Россия атакует Украину волнами ракет и дронов

06:30

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогнозВидео

06:10

Бюджет и выплаты военным: почему началась истерикамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

05:17

"Проблемные годы в браке" Фреймут сделала неожиданное признание

04:34

Гороскоп на завтра 7 декабря: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - конфликт

04:30

Повлияет на будущее: какие знаки зодиака окажутся перед сложным выбором

Реклама
04:02

Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому

03:02

Просто и полезно - ученые назвали продукты, которые лучше всего влияют на сердцеВидео

01:51

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

01:44

Астрологи назвали 6 знаков зодиака, которыми легче всего манипулировать

01:35

Почему Николай дарит подарки 6 декабря, а Санта - на Рождество: в ПЦУ объяснили разницу

00:38

Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

05 декабря, пятница
23:50

Украину "выбросили за борт": эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США

23:35

Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

23:27

Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

23:26

Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять