Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-й

Анна Ярославская
6 декабря 2025, 12:11
Анжела Перл рассказала, как прожить следующий год так, чтобы в декабре подвести итоги с улыбкой.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Водолеев / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какие важные события ожидаются в жизни Водолеев
  • В каком месяце откроется тайна
  • Что будет происходить в сфере финансов

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Водолей.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, 2026-й год для Водолеев обещает быть динамичным и финансово успешным. Перед представителями этого знака зодиака откроются новые возможности. Год начнется и завершится сильными позициями, особенно в денежных вопросах, но потребует внимательности в юридических делах и принятия решений, основанных на интуиции, пишет Главред.

Карта Таро на январь 2026: Сила

Карта желания жить и силы харизмы. Девиз карты: "Я всё могу". Вы в центре внимания.

Помните: вы сильнее, чем вы думаете. Всё задуманное получится.

Карты Таро на февраль 2026: 2 пентаклей, Туз пентаклей

Вам нужно балансировать финансами - доходами и расходами, считать бюджет. Может быть, у вас будет доход из двух источников. Вероятно, вы будете куда-то отправлять деньги.

Тузы открывают новые возможности. Это может быть новый бизнес, новая работа или вы получите деньги одной большой суммой.

Карта Таро на март 2026: Рыцарь пентаклей

Финансовая ситуация очень быстро развивается. Может быть, вы будете оплачивать путешествия или куда-то поедете. Не исключена покупка автомобиля.

Возможно, вы будете оформлять какие-то финансовые документы. Может, это связано с налогами, со страховками, с алиментами, пенсией или стипендией. То есть как-то быстро вы начнете получать деньги. Рыцарь пентаклей всегда показывает финансовую поддержку и регулярность. Деньги будут приходить регулярно, начиная с февраля-марта.

Карты Таро на апрель 2026: Справедливость, 7 мечей

Это карта говорит о подписании документов, о встречах с юристом или нотариусом. Может, вы будете заключать контракт на аренду офиса или квартиры.

Таролог предупредила: будьте острожны - кто-то можетукрасть ваше имущетсво или идеи. Не доверяйте словам.

Карты Таро на май 2026: Луна, Иерофант, Колесница

Это карта ожидания. Проявится какая-то информация. Откроется тайна.

Луна - очень хорошая карта для материнства. Может, вы будете маму навещать. Или получите новость, что вы скоро станете мамой.

Иерофант у нас символизирует традиции и людей, от которых зависит какое-то решение. Это может быть судья, преподаватель, врач.

Колесница — карта успеха, триумфа, движения вперед. Что-то наконец-то заканчивается. Вы начинаете контролировать свою жизнь и руководить своей судьбой.

Карта Таро на июнь 2026: 4 жезлов

В июне вас ждет праздник новоселье, новая работа, хорошее событие. Может быть, приглашение на свадьбу или день рождения.

Июнь — идеальное время, чтобы насладиться плодами своего труда, отдохнуть в кругу близких и почувствовать, что вы "в своей тарелке".

Это очень хорошая карта комфорта и хорошего настроения. В целом, Водолеев ждет замечательный июнь.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карты Таро на июль 2026: Семейные дела, Свадьба

Месяц будет сконцентрирован на семье, домашнем очаге и глубоком личном счастье.

Вас ждёт решение семейных вопросов: забота о родителях (здоровье, переезд, совместные планы); вопросы, связанные с недвижимостью, наследством или общим имуществом; укрепление связей с супругом или детьми, решение каких-то внутренних семейных тем.

Также вас ждет большое личное торжество: ваша свадьба или предложение руки и сердца, свадьба кого-то из очень близких вам людей (ребенка, брата, сестры, лучшего друга).

Карты Таро на август 2026: Туз жезлов, 10 жезлов

Месяц мощных возможностей и одновременно огромной ответственности. Откроются новые пути, но чтобы войти в эту дверь, придется взвалить на себя серьезную ношу.

Вам поступит новое заманчивое предложение: старт смелого проекта, бизнеса или творческой идеи; предложение о работе, которое сулит кардинальные изменения; возможность переезда, путешествия или начало жизни "с чистого листа".

Чтобы реализовать эту возможность, вам предстоит столкнуться с колоссальной нагрузкой. Ощущение, что "все держится на вас". Придется взять на себя много обязанностей.

Карты Таро на сентябрь 2026: Шут, Император

Что-то нужно начинать с нуля. Например, жить на новом месте, в другом городе или стране. Может, вы начнете разговаривать на другом языке. У вас будет абсолютно новое окружение или новая профессия, или новая компания, в которой вы будете работать.

У вас появится новая должность или роль, новые обязательства и ответственность.

Не исключено, что вы познакомитесь с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни в сентябре. По гороскопу он Овен. Это опытный и уверенный в себе мужчина.

Карты Таро на октябрь 2026: Император, Рыцарь пентаклей

Октябрь потребует от вас решительности. Вам нужно проявить свою внутреннюю силу.

Сыграет роль требовательный начальник, влиятельный чиновник (налоговая, суд), банкир или инвестор. С ним сложно спорить, но взаимодействие может принести выгоду.

Вы сами займёте позицию Императора — возьмёте на себя больше ответственности, будете устанавливать правила в своём деле или семье, проявите железную дисциплину для достижения цели.

Решение финансовых вопросов будет ускоряться. Доходы будут расти, возможно - из нескольких источников.

Карты Таро на ноябрь 2026: Верховная жрица, 7 кубков

Месяц глубокой интуиции, раскрытия тайн и важнейшего внутреннего выбора. Вас ждёт пробуждение интуиции и получение скрытой информации. Вы будете многое чувствовать и понимать без слов. Доверяйте этому внутреннему голосу — он ваш главный советчик.

Возможно обращение к советнику (астрологу, психологу, юристу), который поможет прояснить ситуацию.

Карта Таро на декабрь 2026: 10 бубен

Водолеев ждет блестящее финансовое завершение года. У вас будет ощущение полного изобилия и жизненного успеха. Декабрь станет щедрой наградой за ваши усилия, проявленные в течение всех двенадцати месяцев.

Вас ждет очень значительное поступление денег — бонус, прибыль от сделки, выигрыш, получение наследства или успешное завершение инвестиционного цикла.

Вы почувствуете себя в полной финансовой безопасности.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Водолей карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
