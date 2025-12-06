Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

Последний месяц года "раздаст деньги". У каждого - своя дата финансового успеха.

Последний месяц года всегда связан с дополнительными тратами, ведь на зимние праздники нужно покупать подарки родным и близким. Но в декабре 2025 года у каждого знака зодиака будет шанс получить финансовый бонус. Когда придут деньги, рассказала таролог и нумеролог ryseva_matrix в Instagram.

Денежный гороскоп на декабрь 2025

Овен. Деньги придут быстро и из новых источников. Это может быть подработка, премия за срочный проект или возврат старого долга. Тратить лучше на технику для работы.

Астролог советует не давать деньги в долг до конца года. Есть риск, что их не вернут.

Денежная дата: 12 декабря

Телец. В декабре будет стабильный доход. Основное событие месяца – большая покупка для дома или недвижимость.

Возможны расходы на дорогие подарки семье. Руководство может утвердить повышение зарплаты в следующем году.

Денежная дата: 22 декабря

Близнецы. Вы получите заработок благодаря коммуникации. Придут новые клиенты по рекомендациям. Вы подпишете выгодный контракт.

Внимательно проверяйте чеки и счета - есть риск ошибки.

Близнецы будут тратить деньги на поездки и обучение.

Денежная дата: 5 декабря

Рак. Вам финансово помогут родственники или партнер. Возможно получение наследства или социальных выплат.

Лучше откладывать деньги в "подушку безопасности", а не тратить все под ноль. Покупайте только вещи первой необходимости.

Денежная дата: 26 декабря

Лев. В декабре вас ждут легкие деньги. Выигрыш в конкурсе, дорогой подарок или неожиданная премия. Захочется потратить все на развлечения и брендовую одежду.

Будьте осторожны с инвестициями, есть риск вложить деньги в пустышку.

Денежная дата: 31 декабря

Дева. Вы получите деньги только благодаря своему труду. Вам оплатят сверхурочные или вы закроете большой проект.

Возможны расходы на здоровье, врача или страховку.

Таролог советует не носить с собой большие суммы наличными, есть риск потери или кражи.

Денежная дата: 16 декабря

Весы. Доход от партнерства. Муж даст деньги, или бизнес-партнер предложит выгодное соглашение.

Расходы будут на красоту, косметолога и имидж. Удачными будут вложения в рекламу своих услуг.

Денежная дата: 18 декабря

Скорпион. Придут чужие деньги. Банк одобрит кредит, ипотеку или вам выплатят страховку. Возможен доход от налоговых вычетов.

Тратить деньги лучше на погашение старых кредитов, чтобы войти в новый год без долгов.

Денежная дата: 9 декабря

Стрелец. Деньги придут из-за границы или от преподавания. Удачное время для продажи валюты.

Расходы будут связаны с путешествиями, билетами или оформлением документов.

Не вкладывайте деньги в сомнительные стартапы друзей.

Денежная дата: 29 декабря

Козерог. Вы получите годовую премию или 13-ю зарплату. Статус и профессионализм принесут монетизацию. Тратить деньги следует на статусные вещи, часы, костюмы или автомобиль. Избегайте мелких расходов, они съедают бюджет.

Денежная дата: 14 декабря

Водолей. Неожиданный доход от фриланса или интернета. Может "выстрелить" старая идея.

Друзья могут попросить оказать финансовую помощь. Таролог советует им отказать.

Расходы на гаджеты и обновление электроники будут удачными.

Денежная дата: 27 декабря

Рыбы. Деньги придут тайно. Это может быть "конверт", подарок без повода или находка.

Интуиция подскажет, где заработать.

Берегитесь мошенников в интернете и не вводите данные карты на подозрительных сайтах.

Денежная дата: 20 декабря

Ранее Главред писал, что влияние декабрьского полнолуния продлится две недели - примерно до 20 декабря. Астролог и таролог Анжела Перл рассказала, что полнолуние 4 декабря принесет каждому знаку зодиака.

О ресурсе: ryseva_matrix ryseva_matrix описывает себя как таролог, нумеролог и "чакролог" и публикует советы и рекомендации на темы эзотерики, новогодних обрядов, новогоднего декора и взаимодействия с энергетикой интерьера.

