Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

Анна Ярославская
6 декабря 2025, 10:20
108
Последний месяц года "раздаст деньги". У каждого - своя дата финансового успеха.
Денежный гороскоп
Денежный гороскоп на декабрь 2025 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кого могут обокрасть в декабре
  • Какой знак зодиака ждет выигрыш
  • Кому не следует давать деньги в долг

Последний месяц года всегда связан с дополнительными тратами, ведь на зимние праздники нужно покупать подарки родным и близким. Но в декабре 2025 года у каждого знака зодиака будет шанс получить финансовый бонус. Когда придут деньги, рассказала таролог и нумеролог ryseva_matrix в Instagram.

Если вам интересно, кто в декабре получит радостную новость, читайте материал: Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре.

видео дня

Денежный гороскоп на декабрь 2025

Овен. Деньги придут быстро и из новых источников. Это может быть подработка, премия за срочный проект или возврат старого долга. Тратить лучше на технику для работы.

Астролог советует не давать деньги в долг до конца года. Есть риск, что их не вернут.

Денежная дата: 12 декабря

Телец. В декабре будет стабильный доход. Основное событие месяца – большая покупка для дома или недвижимость.

Возможны расходы на дорогие подарки семье. Руководство может утвердить повышение зарплаты в следующем году.

Денежная дата: 22 декабря

Близнецы. Вы получите заработок благодаря коммуникации. Придут новые клиенты по рекомендациям. Вы подпишете выгодный контракт.

Внимательно проверяйте чеки и счета - есть риск ошибки.

Близнецы будут тратить деньги на поездки и обучение.

Денежная дата: 5 декабря

Рак. Вам финансово помогут родственники или партнер. Возможно получение наследства или социальных выплат.

Лучше откладывать деньги в "подушку безопасности", а не тратить все под ноль. Покупайте только вещи первой необходимости.

Денежная дата: 26 декабря

Лев. В декабре вас ждут легкие деньги. Выигрыш в конкурсе, дорогой подарок или неожиданная премия. Захочется потратить все на развлечения и брендовую одежду.

Будьте осторожны с инвестициями, есть риск вложить деньги в пустышку.

Денежная дата: 31 декабря

Дева. Вы получите деньги только благодаря своему труду. Вам оплатят сверхурочные или вы закроете большой проект.

Возможны расходы на здоровье, врача или страховку.

Таролог советует не носить с собой большие суммы наличными, есть риск потери или кражи.

Денежная дата: 16 декабря

Весы. Доход от партнерства. Муж даст деньги, или бизнес-партнер предложит выгодное соглашение.

Расходы будут на красоту, косметолога и имидж. Удачными будут вложения в рекламу своих услуг.

Денежная дата: 18 декабря

Скорпион. Придут чужие деньги. Банк одобрит кредит, ипотеку или вам выплатят страховку. Возможен доход от налоговых вычетов.

Тратить деньги лучше на погашение старых кредитов, чтобы войти в новый год без долгов.

Денежная дата: 9 декабря

Стрелец. Деньги придут из-за границы или от преподавания. Удачное время для продажи валюты.

Расходы будут связаны с путешествиями, билетами или оформлением документов.

Не вкладывайте деньги в сомнительные стартапы друзей.

Денежная дата: 29 декабря

Козерог. Вы получите годовую премию или 13-ю зарплату. Статус и профессионализм принесут монетизацию. Тратить деньги следует на статусные вещи, часы, костюмы или автомобиль. Избегайте мелких расходов, они съедают бюджет.

Денежная дата: 14 декабря

Водолей. Неожиданный доход от фриланса или интернета. Может "выстрелить" старая идея.

Друзья могут попросить оказать финансовую помощь. Таролог советует им отказать.

Расходы на гаджеты и обновление электроники будут удачными.

Денежная дата: 27 декабря

Рыбы. Деньги придут тайно. Это может быть "конверт", подарок без повода или находка.

Интуиция подскажет, где заработать.

Берегитесь мошенников в интернете и не вводите данные карты на подозрительных сайтах.

Денежная дата: 20 декабря

Ранее Главред писал, что влияние декабрьского полнолуния продлится две недели - примерно до 20 декабря. Астролог и таролог Анжела Перл рассказала, что полнолуние 4 декабря принесет каждому знаку зодиака.

О ресурсе: ryseva_matrix

ryseva_matrix описывает себя как таролог, нумеролог и "чакролог" и публикует советы и рекомендации на темы эзотерики, новогодних обрядов, новогоднего декора и взаимодействия с энергетикой интерьера.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на декабрь гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы Гороскоп 2025
