Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

Последний месяц года всегда связан с дополнительными тратами, ведь на зимние праздники нужно покупать подарки родным и близким. Но в декабре 2025 года у каждого знака зодиака будет шанс получить финансовый бонус. Когда придут деньги, рассказала таролог и нумеролог ryseva_matrix в Instagram.
Денежный гороскоп на декабрь 2025
Овен. Деньги придут быстро и из новых источников. Это может быть подработка, премия за срочный проект или возврат старого долга. Тратить лучше на технику для работы.
Астролог советует не давать деньги в долг до конца года. Есть риск, что их не вернут.
Денежная дата: 12 декабря
Телец. В декабре будет стабильный доход. Основное событие месяца – большая покупка для дома или недвижимость.
Возможны расходы на дорогие подарки семье. Руководство может утвердить повышение зарплаты в следующем году.
Денежная дата: 22 декабря
Близнецы. Вы получите заработок благодаря коммуникации. Придут новые клиенты по рекомендациям. Вы подпишете выгодный контракт.
Внимательно проверяйте чеки и счета - есть риск ошибки.
Близнецы будут тратить деньги на поездки и обучение.
Денежная дата: 5 декабря
Рак. Вам финансово помогут родственники или партнер. Возможно получение наследства или социальных выплат.
Лучше откладывать деньги в "подушку безопасности", а не тратить все под ноль. Покупайте только вещи первой необходимости.
Денежная дата: 26 декабря
Лев. В декабре вас ждут легкие деньги. Выигрыш в конкурсе, дорогой подарок или неожиданная премия. Захочется потратить все на развлечения и брендовую одежду.
Будьте осторожны с инвестициями, есть риск вложить деньги в пустышку.
Денежная дата: 31 декабря
Дева. Вы получите деньги только благодаря своему труду. Вам оплатят сверхурочные или вы закроете большой проект.
Возможны расходы на здоровье, врача или страховку.
Таролог советует не носить с собой большие суммы наличными, есть риск потери или кражи.
Денежная дата: 16 декабря
Весы. Доход от партнерства. Муж даст деньги, или бизнес-партнер предложит выгодное соглашение.
Расходы будут на красоту, косметолога и имидж. Удачными будут вложения в рекламу своих услуг.
Денежная дата: 18 декабря
Скорпион. Придут чужие деньги. Банк одобрит кредит, ипотеку или вам выплатят страховку. Возможен доход от налоговых вычетов.
Тратить деньги лучше на погашение старых кредитов, чтобы войти в новый год без долгов.
Денежная дата: 9 декабря
Стрелец. Деньги придут из-за границы или от преподавания. Удачное время для продажи валюты.
Расходы будут связаны с путешествиями, билетами или оформлением документов.
Не вкладывайте деньги в сомнительные стартапы друзей.
Денежная дата: 29 декабря
Козерог. Вы получите годовую премию или 13-ю зарплату. Статус и профессионализм принесут монетизацию. Тратить деньги следует на статусные вещи, часы, костюмы или автомобиль. Избегайте мелких расходов, они съедают бюджет.
Денежная дата: 14 декабря
Водолей. Неожиданный доход от фриланса или интернета. Может "выстрелить" старая идея.
Друзья могут попросить оказать финансовую помощь. Таролог советует им отказать.
Расходы на гаджеты и обновление электроники будут удачными.
Денежная дата: 27 декабря
Рыбы. Деньги придут тайно. Это может быть "конверт", подарок без повода или находка.
Интуиция подскажет, где заработать.
Берегитесь мошенников в интернете и не вводите данные карты на подозрительных сайтах.
Денежная дата: 20 декабря
