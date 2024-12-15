"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

Война в Украине и мирные переговоры будут, но перед этим Путин запустит еще ракету "Орешник" по городам Украины. Об этом рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина.
"Угроза запуска в наши города ракеты "Орешник" есть", - говорит астролог и называет города.
Какие города Украины под угрозой ракетного удара
- Одесса
- Киев
- Днепр
- Запорожье
- Харьков
- Львов
"Пугает ситуация по всей западной части нашей страны. Будут "прилеты" и жертвы. Все города и даже самые тихие регионы запада Украины", - говорит астролог Вакулина.
Также астролог отметила один город Украины, куда могут повторяться удары со стороны РФ.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Днепр и область не спим в тревогу, не игнорируем, сразу в укрытия. Есть аспекты повторяющейся событийности", - добавила астролог.
Когда закончится война в Украине - прогноз
"Переговоры и мировая возможна, но не сейчас. Это все будет позже. Но, будет массовое возвращение украинцев домой очень скоро. Это будет и в том числе из-за новых законов для эмигрантов", - говорит астролог.
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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