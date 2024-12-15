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"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

Мария Тупик
15 декабря 2024, 19:05
567
Астролог Ангелина Вакулина рассказала, когда состоятся переговоры с Путиным и окончание войны.
Когда закончится война в Украине прогноз от Ангелины Вакулиной
Когда закончится война в Украине прогноз от Ангелины Вакулиной / Коллаж Главред

Война в Украине и мирные переговоры будут, но перед этим Путин запустит еще ракету "Орешник" по городам Украины. Об этом рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина.

"Угроза запуска в наши города ракеты "Орешник" есть", - говорит астролог и называет города.

Какие города Украины под угрозой ракетного удара

  • Одесса
  • Киев
  • Днепр
  • Запорожье
  • Харьков
  • Львов

"Пугает ситуация по всей западной части нашей страны. Будут "прилеты" и жертвы. Все города и даже самые тихие регионы запада Украины", - говорит астролог Вакулина.

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Также астролог отметила один город Украины, куда могут повторяться удары со стороны РФ.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Днепр и область не спим в тревогу, не игнорируем, сразу в укрытия. Есть аспекты повторяющейся событийности", - добавила астролог.

Когда закончится война в Украине - прогноз

"Переговоры и мировая возможна, но не сейчас. Это все будет позже. Но, будет массовое возвращение украинцев домой очень скоро. Это будет и в том числе из-за новых законов для эмигрантов", - говорит астролог.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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