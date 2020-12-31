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Гороскоп 2021: астролог дала подробный прогноз для всех знаков Зодиака

31 декабря 2020, 06:02
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Ведический астролог рассказала, когда начнутся кардинальные перемены в сторону успеха.

ведическая астрология
Астролог дала прогноз на 2021 год / psi-technology.net

В 2021 году сложится уникальная ситуация по расположению планет, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

Как сообщила она Главреду, Овен будет главным движущим звеном, который будет искать новые варианты бизнеса и источника ресурсов (Раху – в доме доходов, питания, Плутон, Сатурн и Юпитер - в доме карьеры,а Уран в 1-м доме личности).

"Но самое интересное, что руководить этим будет не кто иной, как Козерог – умеющий рассчитать и в нужный момент воплотить задуманное", - говорит астролог.

Она подчеркнула, что когда быстрая планета Юпитер обгонит планету помедленнее Сатурн – с этого момента и начнутся кардинальные перемены в сторону успеха.

"Чего, кстати, не было весной в период локдауна – Юпитер не смог приблизиться к Сатурну настолько, чтобы обогнать и перегнать. Но это и к лучшему. Нам дали немного времени на передышку", - пояснила ведический астролог.

Прогноз по знакам Зодиака:

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец – вы поменяете направление работы: Стрельцы поделятся знаниями, Львы смогут организоваться и набрать штат сотрудников. Дерзайте – это ваше время.

Земные знаки: Телец, Дева и Козерог – вы поможете материально и физически: Телец не побоится поменять работу, Дева – всегда вам точно и в срок выполнит задачу, успев вовремя словить направление и набраться новых знаний и опыта, а Козерог – будет дирижером звездной симфонии.

Близнецы переживают кризис жанра, у них Сатурн с Юпитером в 8-м доме – что-то не пишется, много проблем, и продвигать больше нечего – рынки меняются.

Весы – личный кризис внутреннего состояния – Сатурн с Юпитером в 4-м доме, отвечающих за счастье, ничто не радует. Хочется сделать ремонт и тихинько посидеть дома с пледиком и книжечкой.

У Водолея – самое непростое состояние – Сатурн с Юпитером и Плутоном – в 12-м доме: депрессия или свалить насовсем, даже друзья не радуют. Хочется дистанцироваться от всех как можно больше и дальше. Как в таком состоянии генерить что-то гениальное?! Нужно уметь мягко устраивать свои дела, не с наскоку. Организуйте теплый тыл для огня и земли, но не падайте духом – нам нужна ваша энергия, чтобы помочь воплотить все замыслы огня и земли.

Скорпионы – вы загадочны и амбициозны, но Кету не даст вам сейчас поруководить. Посмотрите вглубь себя – вы знак трансформации и это время оценить свои поступки трезво. И, может, хоть чуточку улучшить свою карму, работая не только для себя. Хотя это не касается замечательных Анурадх Скорпиона (3-16 градусов). Берегите себя и следите за моче-половой системой.

Раки – вы в четкой оппозиции к окружающим вас партнерам и семье. У вас всегда твердая позиция, что все для семьи и ничего из семьи. Но сейчас против вас равный противник – в 7-м доме Сатурн, Юпитер и Плутон – вам противостоят со своими планами Козероги, они сейчас сильны. Не тратте силы попусту – лучше "понять и простить". Пусть организуются, у них все получится! Просто дайте им время и поддержите морально.

Рыбы – вы та Вселенная, вокруг которой все вертится. Друзья заняты, им не до мечтаний, у них работы выше крыши. Уран – планета неожиданностей в доме доходов. Если вы готовы к переменам – вам дадут шанс! Постарайтесь быть полезными своей интуицией Козерогам, но не стойте на пути Овна, ему некогда расслабляться!

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Как выглядят знаки Зодиака сейчас:

  • Овен 14 апреля по 13 мая и время 1:30-3:30
  • Телец 14 мая по 14 июня и время 3:30-5:30
  • Близнецы 15 июня по 15 июля и время 5:30-7:30
  • Рак 16 июля по 16 августа и время 7:30-9:30
  • Лев 16 августа по 16 сентября и время 9:30-11:30
  • Дева 17 сентября по 16 октября и время 11:30-13:30
  • Весы 17 октября по 16 ноября и время 13:30-15:30
  • Скорпион 16 ноября по 15 декабря и время 15:30-17:30
  • Стрелец 16 декабря по 13 января и время 17:30-19:30
  • Козерог 14 января по 12 февраля и время 19:30-21:30
  • Водолей 13 февраля по 14 марта и время 21:30-23:30
  • Рыбы 15 марта по 13 апреля и время 23:30-1:30.

Напомним, ранее Костюк рассказала о том, что введение карантинных ограничений из-за коронавируса с астрологической точки зрения – это было соединение самых тяжелых и медленных планет – Сатурна, Юпитера и Плутона.

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