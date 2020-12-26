Удар пандемии: астролог объяснила, почему локдаун "приглушил по полной"

Астролог рассказала о последствиях пандемии / rama108.com

В марте 2020 года случилось событие, которое повлекло за собой множество ограничений и перемен, что как дало толчок к развитию, так и "приглушило по полной".

Как рассказала Главреду астролог высшей категории Оксана Костюк, введение карантинных ограничений из-за коронавируса с астрологической точки зрения – это было соединение самых тяжелых и медленных планет – Сатурна, Юпитера и Плутона.

"Все было бы ничего будь это в другом знаке, где Юпитер был бы сильнее (было бы царство побольше), а Сатурн послабее (безконтрольное поведение). Но нет – все случилось именно в нужное время и в нужном месте – знаке Козерога", - подчеркнула она.

Астролог отметила, что Козерог - знак трудолюбивый, любит порядок, все контролирует, четко знает всему цену, это знак государственной власти: "И что мы получили на выходе – полный локдаун по всем фронтам!".

В то же время она считает, что дело вовсе не в пандемии.

"Дело именно в ограничении. Не будь ограничения, мы бы пандемию пренесли на ногах и без официальной статистики", - убеждена ведический астролог.

Эксперт пояснила, что пандемия набрала обороты из-за влияния сильнейшего Юпитера с Кету в знаке Стрельца.

"Во-первых, Стрелец – знак человеческий и всегда говорит о массовых человеческих событиях, а Кету – это наша карма прошлых воплощений. Кету всегда удаляет и убивает, а в знаке Стрельца – массовые заболевания. И это я не затрагиваю накшатры – лунные стоянки, которые все разыгрывают как по нотам - и заболевание, и причину и поиск вакцины", - добавила Костюк.

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Напомним, ранее астролог Оксана Костюк рассказала, кому светит фантастический успех в бизнесе.