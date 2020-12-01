Разрыв шаблона: астролог рассказала, кому светит фантастический успех

Астролог Оксана Костюк дала прогноз на декабрь / astrologiya108.com

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о том, что ждет людей, родившихся с 01:30 до 03:30 или с 12 апреля по 13 мая (Луна в Овне).

Как рассказала она Главреду, для таких людей необходимо быть готовыми к возврату старых долгов и налоговым проверкам.

"Кету идет по 8-му дому – Скорпиону… Поэтому кармичность зашкаливает", - подчеркнула ведический астролог.

По ее словам, этот прогноз особенно актуально для людей бизнеса с которым связан 8-й дом:

это дом денег от партнерства (как 2-й от 7-го);

процветания, который дает собственный бизнес (как 11-й от 10-го).

"Постарайтесь подстраховаться финансово, потому что ваша точка отработки включиться в зависимости от вершины планеты в Овне. И процесс отработки очень длительный, ведь Скорпион знак постоянный", - предупредила эксперт.

В то же время астролог выделила положительные плюсы для Овнов:

появится желание кардинально изменить свою жизнь, буквально в один миг (Уран в 1-м доме);

будете рассматривать даже самые невероятные возможности заработка (Раху идет по 2-му дому);

будет возможность кардинально сменить сферу бизнеса или направления деятельности (Плутон, Сатурн и Юпитер у вас в 10-м доме карьеры). Возможна полная смена руководства в вашей компании.

"Запомните, что возможности для вашей активности будут отличные", - добавила Костюк.