Гороскоп 2022: астрологи назвали главных счастливчиков года

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В 2022 году сложится интересная ситуация по расположению планет, что сулит немало неожиданностей для разных знаков Зодиака.

Сразу несколько из них окажутся под надежной защитой звезд и будут движущей силой энергии преобразований. При этом нескольким из знаков Зодиака светит большая удача, пишет Slovofraza.

Овен

2022 год обернется для вас приятными неожиданностями при осмыслении своего образа жизни и постановке новых целей. Не придется переживать о материальных благах, к концу года вы будете иметь достаточно, чтобы не переживать о будущем.

Близнецы

С января следующего года вы будете пожинать плоды успешной работы на протяжении нескольких месяцев. Идеальным временем станет май. Однако будьте осторожны с соблазнами, один неверный шаг может поставить под угрозу будущее вашей пары.

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Дева

Для людей, которые родились под этим созвездием, следующий год будет благоприятным периодом для создания или укрепления семьи. Они будут купаться в любви. В работе придется немного потрудиться, но результат превзойдет все ожидания.

Весы

Вы сможете жить той размеренной жизнью, которую всегда хотели иметь. На работе умеренному проявлению инициативы будет сопутствовать удача. Не придется прикладывать слишком много усилий, чтобы достигать целей. В конце ноября понадобится иметь подушку безопасности.