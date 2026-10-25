Последняя неделя октября может стать периодом, когда успех приходит значительно легче обычного, однако для каждого знака удача проявится по-своему.

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Успех и удача ждут представителей трёх знаков китайского зодиака до 1 ноября / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Трем знакам прогнозируют удачу в последнюю неделю октября

Собакам обстоятельства помогут быстрее добиться желаемого

Быкам и Кроликам откроются новые возможности

Последняя неделя октября 2026 года может оказаться особенно удачной для представителей трех знаков китайского зодиака. Согласно астрологическому прогнозу, Собака, Бык и Кролик окажутся в периоде, когда обстоятельства начнут складываться в их пользу, а добиться желаемого станет значительно проще, пишет YourTango.

До 1 ноября одним знакам прогнозируют практически невероятное везение, другим помогут харизма и новые знакомства, а третьи наконец получат заслуженное профессиональное признание. Главное - не упустить момент и использовать возможности, которые могут появиться совершенно неожиданно.

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Собака

Для Собаки начинается период, когда практически любое начинание может приносить неожиданно хорошие результаты. Представителям знака даже может показаться, что они получили знаменитое "прикосновение Мидаса": многое из того, к чему они прикасаются, словно превращается в золото.

Особенно удивительным станет то, насколько быстро желания начнут превращаться в реальные возможности. Собаке достаточно будет представить определенную цель, как обстоятельства неожиданно начнут подталкивать ее в нужном направлении.

Это может проявляться совершенно по-разному. Появится необходимый человек, поступит подходящее предложение или внезапно решится вопрос, который раньше казался слишком сложным.

Сначала представители знака могут воспринимать происходящее как цепочку совпадений. Однако по мере того, как удачные события начнут повторяться, станет понятно: эту благоприятную полосу стоит использовать максимально активно.

Собаке не рекомендуется проводить неделю в ожидании. Наоборот, сейчас подходящее время, чтобы попробовать осуществить то, на что раньше не хватало решительности.

Если есть давно отложенный проект, важный разговор или цель, к которой представители знака боялись приблизиться, стоит начать действовать. Пока обстоятельства складываются благоприятно, можно добиться значительно большего, чем обычно.

Главное - не пытаться выяснить, почему внезапно стало так сильно везти. Гораздо полезнее воспользоваться открывающимися возможностями, пока удача остается на стороне Собаки.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Бык

Быки в последнюю неделю октября способны удивить даже тех, кто привык считать их медлительными и чрезвычайно осторожными.

События будут развиваться стремительно, а представители знака смогут справляться с поставленными задачами практически в рекордные сроки.

Но главным преимуществом Быка станет не только работоспособность. Особенно сильно проявится его личное обаяние.

Новые знакомства будут завязываться значительно легче обычного. Люди могут быстро проникаться симпатией к представителям знака, предлагать помощь и приглашать их туда, куда раньше было непросто попасть.

При этом Быку даже не придется напрямую просить о поддержке.

Некоторые люди сами захотят познакомить его с нужным человеком, поделиться полезной информацией или предложить участие в перспективном деле. Именно поэтому случайная встреча до 1 ноября способна оказаться намного важнее, чем покажется сначала.

Представителям знака стоит больше общаться, соглашаться на интересные приглашения и не отказываться от новых знакомств.

В этот период социальные связи могут стать главным источником удачи. Человек, с которым Бык познакомится практически случайно, способен открыть дверь к совершенно новой возможности.

Поэтому привычное желание действовать исключительно самостоятельно лучше временно оставить в стороне. Сейчас успех может прийти именно через окружающих.

Кролик

Для Кроликов начинается время заслуженного признания, особенно в профессиональной сфере.

Представители этого знака много работали и могли достаточно долго оставаться в ситуации, когда их идеи недооценивали. Самым неприятным было понимание того, что решение проблемы известно, однако окружающие просто не готовы прислушиваться.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Теперь ситуация меняется.

Кролик постепенно оказывается в центре профессионального внимания. Его начинают воспринимать не просто как хорошего исполнителя, а как человека, чье мнение действительно имеет значение.

Представителей знака могут пригласить на важное обсуждение, попросить представить собственные идеи или предложить принять участие в проекте, от которого раньше их держали в стороне.

Именно поэтому у Кроликов может возникнуть желание уделять больше внимания своему внешнему виду. Представители знака интуитивно почувствуют: впереди происходят события, к которым необходимо быть готовыми.

Кто-то станет чаще выбирать более деловую одежду, кто-то достанет любимые украшения или просто захочет выглядеть увереннее и заметнее.

Но главное изменение произойдет не снаружи.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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