Гороскоп-2025 для Украины: ВСУ войдут в ещё две области РФ и обретут супероружие, война закончится

В 2025-м ВСУ будут разносить российскую армию и к концу года полностью разобьют её. 2025-й будет годом победы Украины.

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Астролог Влад Росс считает, что в 2025 году могут реализоваться два сценария, и оба ведут к победе Украины / Главред

Для Украины наступивший 2025 год обещает быть благоприятным. Прежде всего, такая характеристика года связана с большими шансами закончить войну

Определяющим моментом, способствующим прекращению боевых действий будет переход Сатурна в зодиакальный знак Овна 25 мая. Заморозка войны может произойти именно тогда, когда Сатурн обуздает Овна, поскольку Сатурн – это некая структура, запрет, жёсткая ситуация, рамки, а Овен – знак войны. Именно при таком положении этой планеты будет легче всего упорядочить войну, загнать её в определённые рамки и заморозить.

Другой важный момент связан с тем, что Марс, планета войны, начнёт разворачиваться и просто замрёт на небе с 24 февраля. В связи с этим очень вероятно прекращение войны в период с конца февраля и до начала июня.

К слову, 25 мая нас могут ждать президентские и парламентские выборы. Если не в этот день, то они состоятся осенью, в октябре.

Нумерологическим символом 2025 года является цифра девять: 2+0+2+5=9. Девятка всегда указывает на завершение определённого цикла, в данном случае – войны. Кроме того, в годы, которые заканчиваются на 5, очень часто завершаются войны, например, в 1945-м – закончилась Вторая мировая война, в 1905-м – закончилась Русско-японская война. Так что и нумерология говорит, что у нас есть все возможности завершить этот конфликт в нынешнем году.

Более того, во время затмений в марте или сентябре в России может произойти переворот. История показывает, что в годы Змеи в России всегда случается большая трансформация и часто уничтожается лидер.

Понимание того, когда и чем закончится война, у нас созреет не раньше марта. То есть бои не прекратятся сразу после того, как Трамп ударит по столу и скажет: "Война, стоп, раз-два!". Придётся ждать конца февраля и коридора затмений в марте.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс спрогнозировал, что ждёт Украину в 2025 году:

Украину же в 2025-м ждёт обновление и переустройство, когда Юпитер войдёт в зодиакальный знак Рака. В страну польются инвестиции, появятся возможности быстро восстанавливаться. Многие украинцы смогут вернуться домой. Поэтому год для Украины весьма благоприятный.

Иными словами, лучшего года для окончания войны, чем 2025-й, быть не может, потому что всё указывает на завершение цикла и окончание войны. Обострение между Россией и Украиной просто должно закончиться, ведь началось оно в 2013-м, в год Змеи, и в год Змеи ровно через 12 лет всё должно закончиться, ведь 2025-й станет годом подведения итогов всей этой ситуации.

Особенно второе полугодие 2025 года обещает быть хорошим для Украины. Ведь даже если война продолжится после марта, то после вхождения Юпитера в знак Рака наша страна начнёт побеждать и додавит своего противника – Российскую Федерацию – уже в конце года. У нас будут большие победы, в частности, мы можем освободить Крым и неожиданно для всех войти в Брянскую или Орловскую области РФ. Всё закончится тем, что Украина неожиданно победит в этой войне. Поэтому 2025 год, по моим прогнозам, будет годом победы Украины в войне против России.

Так что, если не произойдёт заморозка конфликта до 25 мая, то после этой даты начнётся следующая фаза войны, где Украина начнёт побеждать на всех фронтах.

К тому же, у нас появится супероружие, которого точно не ждут в России. После вхождения Урана 7 июля в знак Близнецы мы продемонстрируем новое уникальное оружие – это будет что-то с чем-то! Гляда на противостояние российской армии украинской, обладающей таким оружием, будет казаться, что российская конница идёт в бой против немецких танков, как во Вторую мировую войну. Что это может быть? Например, наши лазеры начнут сбивать российские вертолёты, самолёты, "шахеды". Или же рой дронов с искусственным интеллектом будет успешно уничтожать врагов. А главное – по России полетят наши ракеты и будут уничтожать всё, что находится в Москве и области, после чего РФ "сложит лапки".

Так что, если не случится заморозка весной, война продолжится, но закончится победой Украины в конце 2025 года.

В общем, на 2025 год вырисовывается два сценария:

переворот в Москве, появление в РФ новой власти, выведение ею российских войск с территории Украины, как это было в Афганистане, кстати, тоже в год Змеи. То есть возможен "жест доброй воли" со стороны россиян, когда они полностью уйдут с нашей территории. Именно в годы Змеи в России случаются перевороты, особенно в марте: Сталина убили в марте, Февральская революция 1917 года тоже была в марте по новому стилю.

если в России не будет переворота, Путин останется у власти, и не будет заморозки в первом полугодии, война продолжится, но в конце года Украина точно победит. Прежде всего, это произойдёт благодаря европейским союзникам во главе с Мерцем, который победит на выборах в Германии 23 февраля, когда Марс станет стационарным. Поэтому Украина может не смотреть на Трампа и Америку – у неё появится новый помощник.

По моим прогнозам, у Украины появятся все возможности довести войну до победного конца в 2025 году, ведь во второй половине года ещё и истощится экономика РФ. В России будет действовать карточная система, активы россиян будут полностью заморожены, а главное – упадут цены не нефть до 50-60 долларов. Короче, во втором полугодии Россия истощится настолько, что ей не за что будет воевать. Путину придётся отправлять на фронт всех и объявлять всеобщую мобилизацию, но российский народ не захочет идти на большую войну.

В общем, нам нужно продержаться как минимум до середины 2025 года, а там уже Украина будет разносить российскую армию и полностью разобьёт её.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Из-за того, что в марте нас ждёт сложный период затмений, нам грозит опасное время в плане техногенных катастроф, которые может спровоцировать Россия. Ещё один такой период может начаться тогда, когда мы начнём выигрывать войну – в июле-августе: тогда Россия может устроить нам Армагеддон, связанный с водной стихией, когда будет жёсткая оппозиция Сатурна и Нептуна к Марсу. В это время также возможно применение химических веществ и удары Орешником. Но, если россияне применят нечто подобное, по ним полетит во все стороны.

Вообще, я думаю, пока Украина не получит Tomahawk, война не закончится. Ведь в Москве боятся только одного – Tomahawk. И они вполне могут полететь на Россию вместе с украинскими ракетами, в частности, Рутами и Паляницями.

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