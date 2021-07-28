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Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

Влад Росс

Астролог

28 июля 2021, 15:12

Дева в августе пополнит ряды счастливчиков месяца.

Астролог Влад Росс рассказал, что ждет Деву в августе 2021-го
Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Девы на август 2021 / flickr.com/fatgrrl

В августе 2021 года Деву ждёт просто космос – очень благоприятный период. Благоприятное положение Марса и Меркурия обеспечит ей бурную деятельность в этом месяце.

Деве предстоит переход на новый уровень – один жизненный цикл придет на смену другому. В это время Дева немного отойдет от дел и привычной для нее целенаправленной активности. Многие представители этого знака Зодиака будут пытаться разобраться в себе и своих планах на будущее.

Августовский период будет характеризоваться редкой неопределенностью и неустойчивостью из-за вхождения Марса в этот знак. Судьба предоставит на выбор несколько возможностей, и решение Дева должна будет принять сама. Пути, предлагаемые Деве, будут разными по уровню привлекательности, однако необязательно лучшим вариантом окажется наиболее очевидный выбор – придется присмотреться. Только те варианты, которые будут продуманы и проанализированы Девой, в будущем станут самыми перспективными направлениями.

Проще говоря, в августе Дева должна будет определиться с тем, чего ей хочется, как этого добиться и что предпринять ради амбиций и карьерных целей.

Почти все меры, которые в августе 2021 предпримет Дева в сфере деловых интересов, будут иметь отношение к начинаниям, рассчитанным на очень-очень далекую перспективу. Так что самое время запускать новый бизнес-проект, открывать офис или переезжать на новое место – все будет удаваться. Всё то, что Дева предпримет в августе, приведет к максимальной активности в конце 2021 года, ближе к ноябрю-декабрю.

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Что касается повседневных забот августа, то Дева может ощутить некоторое нарушение хода вещей. Это могут быть незапланированные действия, приводящие к дестабилизации обстановки и некоторым просчётам. Впрочем, переживать по этому поводу не стоит – уже в третьей декаде месяца Дева сумеет организоваться и компенсировать все провальные моменты старта месяца.

Межличностные отношения в августе приобретут для Девы стратегическое значение. Все связи на уровне профессиональных и дружеских контактов будут направлены представителями этого знака на выполнение поставленных задач. При этом, несмотря на кажущуюся меркантильность Девы, ее отношения с друзьями и коллегами останутся вполне сердечными и приятными для всех заинтересованных сторон.

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Самым привлекательным моментом гороскопа на август 2021 для Девы можно считать сферу приобретения полезных сведений и повышения образовательного уровня. Все предпринимаемые в этом направлении попытки и действия увенчаются успехом. Более того, Дева может рассчитывать на некое откровение, которое принесет с собой новая поступающая информация.

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