Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце

Астролог рассказал, в какой сфере Деву ждет напряженность в июле / Анастасия Олейникова для Главреда

Июль для Девы будет нейтральным, возможны и взлеты, и падения. Первое полугодие 2021-го оказалось для Девы весьма непростым, но при этом она стала одной из немногих, кто сумел добиться поставленных целей благодаря своим трезвым взглядам на ситуацию и редкостному умению владеть собой.

Венера при вхождении в знак Девы в 20-х числах июля даст представителям этого знака возможность найти подходящее занятие, работу и добиться финансового успеха. Любые процессы, начатые Девой в этом месяце, будут протекать легче, чем обычно. Дева по-прежнему будет озабочена поиском нового лучшего места работы и попытками самоутверждения в трудовом коллективе, и поэтому вторая половина месяца будет просто блестящей для нее.

Звездные аспекты гороскопа Девы на июль говорят о том, что все планы и замысли окажутся успешными. Если Дева не станет пренебрегать выводами, сделанными из прошлых неудач, и проанализирует то, что происходило в последний год, она сумеет отыскать слабое звено в рассуждениях, из-за которого в ее жизни что-то пошло не так, и на основании этих размышлений и выводов составить планы на будущее.

В деловой сфере июль будет для Девы благоприятным. Она может начать новые проекты и успешно решить целый ряд личных задач. В глазах сотрудников при этом Дева может выглядеть фанатично преданной своей работе. Именно это и послужит поводом для мобилизации усилий коллег Девы, и они придут ей на помощь. Дева в июле будет весьма красноречива и без труда сможет донести до других свои идеи.

Таким образом, дела на службе стабилизируются и сложатся как нельзя хорошо. И в этот момент Деве стоит намекнуть начальству о необходимости поднять зарплату.

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Дева в июле поймет, насколько легко решаются деловые вопросы, ведь в этом месяце добиваться желаемого и решать поставленные задачи ей будет проще, чем прежде.

В сфере романтических и любовных отношений Дева будет подвержена некоторой нервозности. Благодаря этой нервозности и напряженности прояснится некая совершенно запутанная ситуация, разобраться в которой раньше не представлялось возможным. Причем это может произойти ярко, эмоционально и в полном соответствии с желаниями Девы.

События такого характера произойдут 5-15 июля, а кульминация, скорее всего, случится 10 числа. К концу июля станет ясно, что являлось помехой во взаимоотношениях с любовным партнером Девы. Устранив проблему, Дева избежит расставания со второй половиной и вступит в новую фазу любви и взаимопонимания. Однако сложные и критические моменты придется решить именно в этом месяце.

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