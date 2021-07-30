Гороскоп для Козерога на август 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Астролог Влад Росс составил детальный гороскоп на август 2021 и рассказал, что ждет Козерога в этом месяце / Анастасия Олейникова для Главреда

Для Козерога август 2021-го будет беспокойным месяцем, насыщенным различными событиями. Представителям этого знака Зодиака придется немало потрудиться, причем не только на профессиональном поприще, но и в сфере управления своими материальными ресурсами, и в качестве посредника в области общественных взаимоотношений. Козерогу придется быть посредником в делах служебных и даже сердечных для нескольких людей сразу.

Успех предприятий Козерога будет напрямую зависеть от заинтересованности в этом самого Козерога: чем больше будет заинтересованность, чем усерднее усилия, тем лучше будет реализация. Кульминация этих событий придется на начало второй половины месяца, поэтому, как только Меркурий войдет в знак Девы, к Козерогу потекут деньги.

В сфере деловых интересов август 2021 года предоставит Козерогу обширное поле для заключения выгодных контрактов и интересных соглашений, в том числе с субъектами, заинтересованными в инвестиционных вложениях. Все это Козерогу будет удаваться.

Несмотря на расслабляющую обстановку последнего месяца лета, Козерог будет необычайно активен в профессиональном отношении, а потому именно в августе он может добиться высот. Проанализировав причины прошлых просчетов, он сможет усовершенствовать методы своей работы, а также произвести оптимизацию движения своих финансовых потоков.

Но такая активность будет отнимать достаточно много сил, зато итогом будет повышение самооценки и зарплаты. Невероятная ясность сознания и обостренность чувств принесут Козерогу невероятные дивиденды.

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Личная жизнь Козерога в августе 2021, вероятнее всего, претерпит неожиданные изменения. Занятость на работе не помешает представителям этого знака проявить всю теплоту чувств, испытываемых к своим родным и близким. Даже если Козерог будет весь в работе, он сможет родных отправить в отпуск и с ними беседовать по скайпу или телефону, потому что сам он не должен пропустить август, так как это будет важный период для его профессиональной деятельности и успеха.

Более того, все недавние недоразумения и натянутость в отношениях с членами семьи будут сглажены и преобразованы в явный позитив.

Что касается любовных партнеров, то в августе они потребуют повышенного внимания Козерога, правда, и себя будут отдавать, не жалея. Так что у Козерога может вспыхнуть страсть.

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Козерогу следует обратить внимание на движение денег, особенно важной в этом смысле должна оказаться первая декада августа. За первые десять дней месяца Козерог сможет заработать больше, чем за весь этот год раньше. Поступления должны быть очень значительными. Правда, звезды не рекомендуют включать в эти процессы личные сбережения, особенно если они могут иметь отношение к материальному благополучию всей семьи. Поскольку могут возникнуть некоторые обстоятельства, которые ограничат поступления, считающиеся оптимальными, и семья может испытать недостаток средств.

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