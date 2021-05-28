Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку

Астролог составил подробный гороскоп для Льва на июнь-2021 / Анастасия Олейникова для Главреда

Июнь 2021 года для Льва обещает быть сбалансированным месяцем – периодом со своими плюсами и минусами. Оптимистично настроенного Льва в июне удача не обойдет стороной, и он сумеет достойно противостоять всем треволнениям. Несмотря на то, что Год Быка является не очень удачным периодом для Льва, июнь будет весьма благоприятным. В это время Лев будет проявлять мужество и стойкость, а его оптимистичный жизненный настрой не изменит ему и в этот раз.

Начало лето у Льва будет отмечено положительными переменами и целым рядом происшествий, которые укрепят его уверенность в себе и в правильности выбранного направления. А вектор приложения сил будет для Льва крайне важен.

Читайте также"Разрушают жизнь": астролог предупредил, кто может уничтожить ЛьваОбласть деловых интересов в июне станет источником адреналина, поскольку Марс войдет в знак Льва. Во второй половине месяца в этой сфере стоит ждать сюрпризов: Лев окажется в условиях жесткой конкуренции и будет вынужден почти весь месяц доказывать свою профессиональную состоятельность и профпригодность, а также доказывать, что он – лучший среди равных. Однако Льву такая конкуренция пойдет на пользу, поскольку в процессе соревнований он будет обретать способность к росту и совершенствованию. К слову, Львы-спортсмены в июне могут весьма преуспеть. Вместе с тем, ко Льву придет и ценный опыт, и чувство удовлетворения собой. Поскольку условия конкуренции окажутся дискретными, уверенность в себе будет нарастать не одномоментно, провоцируя "звездную болезнь", а плавно в течении месяца, что позволит Льву оставаться в великолепной форме.

В июне Лев станет охотником: как в природе предстает великолепное зрелище, когда лев охотится на антилопу, так и в этом месяце представители знака Лев будут прекрасны в своем стремлении и движении к цели. Не исключено, что в этом месяце Лев отправится на настоящую охоту, например, на сафари в Африку.

Активность и предприимчивость Льва сделают его поистине неотразимым, с точки зрения личной привлекательности. Он будет очень убедителен и очарователен, решая профессиональные задачи. В итоге, Лев сможет не только продвигать свои дела, но и завоевать сердца почитателей. Это прекрасное время для Львов с творческой профессией, в частности, музыкантов, когда они смело могут презентовать новые альбомы и иметь большой рекламный успех.

По большей части это будет побочным эффектом трудовой деятельности Льва, но в случае, если он находится в процессе завоевания любви и доверия, в июне он сможет воспользоваться своим возросшим обаянием и добиться вожделенной персоны.

В июне 2021 года в жизнь Льва войдет много новых людей, в основном деловые партнеры, коллективы и клиенты. Возможно знакомство с людьми, которые впоследствии станут хорошими друзьями, а также знакомство с новыми направлениями. Кроме того, это будет прекрасное время для поиска покровителей.

Что же касается любви и романтической сферы жизни, то звезды заготовили Льву полноценную ловушку, которая может сработать в один из дней в районе полнолуния (24 июня). Произойдет некое событие, которое для Льва станет сигналом о том, что его обязательства по отношению к партнеру исчерпали себя. Если это будет истолковано как обретение свободы, то Лев воодушевится новыми перспективами, в результате чего возникнет опасность потерять человека, который на самом деле Льву очень необходим. Потому Льву можно посоветовать одно: не теряйте любимых, не теряйте родных.

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