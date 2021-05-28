УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку

Влад Росс

Астролог

28 мая 2021, 14:10

Первый месяц лета будет нейтральным для Льва.

Астролог рассказал, что Льва ждет в июне
Астролог составил подробный гороскоп для Льва на июнь-2021 / Анастасия Олейникова для Главреда

Июнь 2021 года для Льва обещает быть сбалансированным месяцем – периодом со своими плюсами и минусами. Оптимистично настроенного Льва в июне удача не обойдет стороной, и он сумеет достойно противостоять всем треволнениям. Несмотря на то, что Год Быка является не очень удачным периодом для Льва, июнь будет весьма благоприятным. В это время Лев будет проявлять мужество и стойкость, а его оптимистичный жизненный настрой не изменит ему и в этот раз.

Начало лето у Льва будет отмечено положительными переменами и целым рядом происшествий, которые укрепят его уверенность в себе и в правильности выбранного направления. А вектор приложения сил будет для Льва крайне важен.

Читайте также"Разрушают жизнь": астролог предупредил, кто может уничтожить ЛьваОбласть деловых интересов в июне станет источником адреналина, поскольку Марс войдет в знак Льва. Во второй половине месяца в этой сфере стоит ждать сюрпризов: Лев окажется в условиях жесткой конкуренции и будет вынужден почти весь месяц доказывать свою профессиональную состоятельность и профпригодность, а также доказывать, что он – лучший среди равных. Однако Льву такая конкуренция пойдет на пользу, поскольку в процессе соревнований он будет обретать способность к росту и совершенствованию. К слову, Львы-спортсмены в июне могут весьма преуспеть. Вместе с тем, ко Льву придет и ценный опыт, и чувство удовлетворения собой. Поскольку условия конкуренции окажутся дискретными, уверенность в себе будет нарастать не одномоментно, провоцируя "звездную болезнь", а плавно в течении месяца, что позволит Льву оставаться в великолепной форме.

В июне Лев станет охотником: как в природе предстает великолепное зрелище, когда лев охотится на антилопу, так и в этом месяце представители знака Лев будут прекрасны в своем стремлении и движении к цели. Не исключено, что в этом месяце Лев отправится на настоящую охоту, например, на сафари в Африку.

Активность и предприимчивость Льва сделают его поистине неотразимым, с точки зрения личной привлекательности. Он будет очень убедителен и очарователен, решая профессиональные задачи. В итоге, Лев сможет не только продвигать свои дела, но и завоевать сердца почитателей. Это прекрасное время для Львов с творческой профессией, в частности, музыкантов, когда они смело могут презентовать новые альбомы и иметь большой рекламный успех.

По большей части это будет побочным эффектом трудовой деятельности Льва, но в случае, если он находится в процессе завоевания любви и доверия, в июне он сможет воспользоваться своим возросшим обаянием и добиться вожделенной персоны.

В июне 2021 года в жизнь Льва войдет много новых людей, в основном деловые партнеры, коллективы и клиенты. Возможно знакомство с людьми, которые впоследствии станут хорошими друзьями, а также знакомство с новыми направлениями. Кроме того, это будет прекрасное время для поиска покровителей.

Что же касается любви и романтической сферы жизни, то звезды заготовили Льву полноценную ловушку, которая может сработать в один из дней в районе полнолуния (24 июня). Произойдет некое событие, которое для Льва станет сигналом о том, что его обязательства по отношению к партнеру исчерпали себя. Если это будет истолковано как обретение свободы, то Лев воодушевится новыми перспективами, в результате чего возникнет опасность потерять человека, который на самом деле Льву очень необходим. Потому Льву можно посоветовать одно: не теряйте любимых, не теряйте родных.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

астролог Лев Влад Росс астрологический прогноз гороскоп на июнь гороскоп Лев гороскоп на 2021 год
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьиГороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммыГороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021 Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизньПолнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Путину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькойПутину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькой

Последние новости

14:37
Михаил Поплавский презентовал новый клип и сделал "Украинские вареники" мировым трендом актуально
14:36
Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
14:30
Группа 1+1 media приняла участие в ежегодной конференции "Дни электронных коммуникаций" Фото
14:30
Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина
14:20
Торговая война: Минск ограничивает импорт украинских товаров Видео
Реклама
14:13
Эксперты объяснили, почему экспорт стал локомотивом экономики Украины
14:11
Сексуальные домогательства и "спарринг": "шишка" из полиции угодил в скандал Видео
14:10
Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку
13:53
Шквальный огонь: в Украине испытывают мощную самоходку по стандартам НАТО Видео
13:49
"Нальет ого-го": вместе с ливнями в Украину идет сильное похолодание Видео
13:19
Google упростила перенос фотографий из Gmail в "Google Фото" Фото
12:57
Лукашенко договорился с Путиным о вакцинации украинцев в Беларуси Спутником V Видео
12:39
Драки и трехэтажный мат: в Полтаве обозленные люди штурмуют офис облгаза Видео
12:33
"Детей разбросало по дороге": во Львове на переходе сбили мальчиков Видео
12:26
Sony впервые показала геймплей Horizon Zero Dawn 2 – эксклюзива PS4 и PS5 Видео
12:22
Беларусь нашла способ отомстить Украине: бензин А-95 грозит стать дефицитом Видео
12:19
Солистка Go-A Катерина Павленко получила всеукраинскую награду за Евровидение
12:15
Обойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива мнение
12:04
В тени диктатора: в Сети показали новое расследование о коррупции Лукашенко Видео
12:01
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
Реклама
11:36
Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1 Видео
11:35
Повешение и падение с большой высоты: в Украине при загадочных обстоятельствах погибли школьники Видео
11:18
"Нет эффективных средств борьбы": Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии Видео
11:17
В Сочи арестовали осла, коня и зебру: алчные "животные" вымогали деньги у туристов
10:48
Дима Комаров повез жену в украинские Мальдивы в новом выпуске шоу Мандруй Україною
10:46
Украина закрывает свое небо для самолетов Беларуси Видео
10:21
Анна Богдан впервые рассказала о разводе и последствиях от него
10:21
Байден отказался от санкций против СП-2: эксперт раскрыл тайный умысел США Видео
10:07
Замглавы Таможенной службы Черкасский рассказал, что нужно для полного искоренения контрабанды
10:04
"Неприятно будет не только Порошенко": Чаус раскрыл подробности насчет разоблачений Видео
09:43
Разведка США заявила о новых данных о происхождении COVID-19 Видео
09:01
"Зеленский ушел в астрал": эксперт объяснил, почему Украина не может рвануть вперед Видео
08:26
Гороскоп на 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
08:21
Коронавирус 28 мая: болезнь "свалила" полторы тысячи украинцев, их госпитализировали Видео
08:21
Тимошенко пытается посадить власть на шпагат мнение
08:12
"Хотела плюнуть в лицо": белорусская журналистка поскандалила с нардепом Шевченко из-за его "речей Геббельса" Видео
08:03
Женщина, которая пьяной "вдрабадан" сбила школьника, оказалась алкоголичкой и уже вышла на волю
07:24
Почему у Лукашенко прячут Протасевича: родители журналиста назвали причины Видео
06:48
Снова обманули: почему поставщики газа не стали снижать годовой тариф мнение
06:40
Киев накроют грозы с градом: синоптик объявил штормовое предупреждение Видео
Реклама
06:30
Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Видео
06:01
Дочь Тины Канделаки без белья бесстыже покрасовалась в полупрозрачном наряде
05:05
Церковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы Видео
04:29
Политика и бизнес: эксперт рассказал, как Порошенко помог Медведчуку стать олигархом Видео
04:09
В магазинах Украины продают опасное сливочное масло: как распознать фальсификат Видео
01:37
"Ахиллесова пята Зеленского": дипломат раскрыл хитрый план новой атаки Кремля Видео
01:26
Новый приступ российской "шизы": эксперт оценил, грозят ли Украине ракетные удары РФ
01:11
"Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом
00:07
Как правильно хранить деньги в кошельке для привлечения финансового благополучия Видео
27 мая, четверг
23:43
Врач рассказала, какие бананы самые полезные Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять