Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событий

Месяц будет ярким и насыщенным. Львов ждет множество новых знакомств и возможностей. Астролог советует жить по полной.

Гороскоп на октябрь 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда Львам ждать прибыль

Как бороться с влиянием Черной Луны

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь прекрасно подходит для операций, уколов красоты, подписания контрактов, документов, проведения переговоров. В общем, всё важное лучше запланировать именно на октябрь, потому что в ноябре почти весь месяц будет ретроградный Меркурий, пишет Главред.

Перл советует проявить осторожность 5 и 20 октября. В эти дни Чёрная Луна, находящаяся в вашем четвёртом доме (дом семьи, недвижимости, места жительства, документов, переездов и комфорта), соединяется с Марсом — планетой агрессии. Это может вызвать негативные реакции или напряжённые ситуации. Поэтому в эти дни лучше остаться дома, отдохнуть, не назначать важных встреч, процедур или операций.

Стоит помнить: если вы перестаёте реагировать — значит Черная Луна на вас не действует.

7 октября — полнолуние в девятом доме. Этот сектор связан с заграницей, иностранцами, путешествиями, визами, паспортами, другими культурами и национальностями. Это может быть встреча с человеком другой культуры или завершение какого-то проекта, связанного с обучением, изданиями, соцсетями, эфиром, телевидением. Также девятый дом отвечает за популярность — полнолуние может "подсветить" вас. Полнолуние будет действовать с 4 по 10 октября. Это время подходит для юридических дел, подписания бумаг, решения вопросов с наследством, нотариусом или контрактами. Возможно даже расширение бизнеса на международный уровень.

7 октября Меркурий входит в четвёртый дом гороскопа. Ждите новостей или документов, касающихся дома, квартиры, семьи. Не исключены траты на жильё, приезд гостей или новые семейные обстоятельства.

В сентябре Венера находится во втором доме денег, поэтому первые две недели месяца обещают хорошие доходы, удачные покупки, рост клиентов или инвестиций.

С 14 октября Венера перейдёт в третий дом, который отвечает за общение, знакомства, поездки, учёбу. Возможны новые романтические или деловые связи, приятное окружение, полезные контакты.

Плутон разворачивается в прямое движение в вашем седьмом доме отношений и партнёрства. Тема общения и взаимодействия с другими людьми станет особенно актуальной. Это может быть новый союз, развитие текущих отношений, заключение делового контракта или сотрудничество с крупной компанией, влиятельным человеком.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 октября — новолуние в третьем доме. Вас ждут новые знакомства, поездки, обучение, соцсети, документы, транспорт. Возможно, появятся новые соседи. Родственники порадуют новостями. Изменится ваше окружение.

С 23 октября Нептун возвращается в восьмой дом и до 27 января снова будет в секторе финансов. Вы будете заниматься налогами, кредитами, вопросами наследства, разделом имущества, инвестициями. Также это может касаться психологии, эзотерики, самопознания.

Последняя неделя октября связана с домом и семьёй: комфорт, покупки, ремонт, гости, вопросы с родителями (особенно с мамой). Может проявиться интерес к роду и корням.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:

