Гороскоп для Мариуполя: с чем еще придется столкнуться городу из-за войны

Гороскоп для Мариуполя - когда будет мир/ instagram.com/astrovikulova

Астролог Лилия Викулова составила гороскоп для города-героя Мариуполя, который войска РФ практически стерли с лица Земли.

По ее словам, в новолуние 1 апреля еще будут неблагоприятные указания для власти, так как дата выпадает на руководства Марса и Сатурна, которые держат в напряжении Луну.

Читайте такжеКогда закончится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную дату"15 апреля и полнолуние 16 апреля - включают новые ил другие влияния. Во-первых, Марс уходит в Рыбы (похоже на прекращение огня). Само полнолуние приходится на Юпитер. Планета удачи, достатка в карте города может принести желанную тишину, мир, продовольствие. Да и Венера уже помогает в 4 доме - сфере, отвечающей за землю и территорию города", - отметила астролог.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев. Это случится, когда основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.

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