УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп для Мариуполя: с чем еще придется столкнуться городу из-за войны

29 марта 2022, 00:05

Планета удачи, достатка в карте города может принести желанную тишину, мир, продовольствие.

Гороскоп для Мариуполя - когда будет мир/ instagram.com/astrovikulova

Астролог Лилия Викулова составила гороскоп для города-героя Мариуполя, который войска РФ практически стерли с лица Земли.

По ее словам, в новолуние 1 апреля еще будут неблагоприятные указания для власти, так как дата выпадает на руководства Марса и Сатурна, которые держат в напряжении Луну.

Читайте такжеКогда закончится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную дату"15 апреля и полнолуние 16 апреля - включают новые ил другие влияния. Во-первых, Марс уходит в Рыбы (похоже на прекращение огня). Само полнолуние приходится на Юпитер. Планета удачи, достатка в карте города может принести желанную тишину, мир, продовольствие. Да и Венера уже помогает в 4 доме - сфере, отвечающей за землю и территорию города", - отметила астролог.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев. Это случится, когда основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Мариуполя астролог бои в Мариуполе астрологический прогноз
Реклама
Популярное
Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине Гороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столицеГороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столице Львов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненыхЛьвов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненых Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременностьГороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременность Почему война в Украине может продлиться до ноябряПочему война в Украине может продлиться до ноября

Последние новости

01:02

Гороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столице

00:51

Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:48

"Путин головного мозга у многих": в Киево-Печерской лавре жалуются на препятствия в отходе от МПВидео

00:41

Была Москва, теперь - Украина: Scorpions заменили слова про столицу РФ в песне Winds of ChangeВидео

00:40

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымВидео

Реклама
00:37

"Это безжалостная война": Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в УкраинеВидео

00:30

Ядерная зима: что будет с миром, если Путин нажмет свою кнопку, и где можно спрятатьсяВидео

00:16

Оккупантов оттесняют от Киева: Зеленский рассказал об атаке ВСУВидео

00:05

Гороскоп для Мариуполя: с чем еще придется столкнуться городу из-за войны

28 марта, понедельник
23:45

"На Меркель лежит большая часть вины": Politico назвало "полезных идиотов" Путина в Германии

23:38

Роскошная усадьба в центре города: как живет любимая дочь ПутинаВидео

23:37

"У Путина агония": эксперты проанализировали "лунное лицо" главы РФ и назвали его диагноз

23:03

Путин и Шойгу прячутся в ядерных бункерах на Урале: появились подробностиВидео

23:00

Российский военный - ключевая фигура в аннексии Крыма признал провал путинской армии

22:52

Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса, показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо

22:19

Корбан объяснил спокойную ситуацию в ДнепреВидео

22:16

Абрамович передал Путину записку от Зеленского: диктатор пришел в ярость и пообещал "уничтожить" всехВидео

21:57

Ведущей Наталье Мосейчук и ее родителям звонят с жуткими угрозами из ФСБВидео

21:43

Оккупанты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: сотрудники станции назвали это самоубийством

21:28

Победитель Оскара-2022 Уилл Смит ударил ведущего по лицу в прямом эфире за публичное оскорблениеВидео

Реклама
21:22

В Сумской области оккупанты зверски пытали мужчину, он умерВидео

21:16

У Украины есть свои агенты в Кремле - глава ГУР

20:50

От снега до +22: какой будет погода в апреле в Украине и на Пасху 2022Видео

20:31

"Путин не пойдет на компромисс": в США оценили вероятность завершения войны в Украине мирным путем

20:23

Оскар-2022: названы победители 94-ой церемонии вручения наград Американской академии киноискусствФото

20:10

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

19:58

У Кремля планы на 30 и 60 суток по войне в Украине - украинская разведка

19:47

У членов украинской делегации после переговоров с РФ появились признаки химического отравления - WSJВидео

19:22

Переговоры Украины и РФ: у Эрдогана сообщили важные подробностиВидео

19:17

Обезумливание войной: почему Россию ждут долгие годы нищеты и унижениймнение

19:16

Что делать при отравлении: врач рассказал алгоритм действий и назвал основные симптомы

19:06

Кулинарный шедевр за 20 минут: готовим вкуснейший печеночный хлебВидео

18:33

Минобороны РФ приказало снимать фейки "издевательств над пленными" в Украине

18:23

"Мы вас спасаем от вашей хунты": Камалия рассказала, чего наслушалась от Киркорова, Лорак и своей тетиВидео

18:19

Под Сумами оккупант специально переехал родителей с сыном

18:05

Война в Украине: астролог составила гороскоп для Киева

17:53

Более 5000 тысяч убитых и сотни искалеченных детей: оккупанты полностью уничтожили МариупольВидео

17:45

Взять Одессу без Николаева нельзя, а за Херсоном у оккупантов шаткое положение – генерал-майор СБУ

17:32

СМИ рассказали о передаче Арменией РФ 4 истребителей для борьбы против Украины

17:02

Кадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФВидео

Реклама
17:01

ВСУ освободили Ирпень: оккупанты пошли за русским кораблемВидео

16:45

Если Путин не одержит победы в Украине, его сдадут свои же рабымнение

16:41

Российский пленный: "командир приказал готовить мешки для трупов - для нас же"Видео

16:40

Большая семерка отказалась платить РФ за газ в рублях – у Путина грозятся перекрыть топливо в Европу

16:33

"Всем страшно стало - напились": бурят-оккупант пьяный попал в плен к ВСУ

15:45

Знаменитый кот Степан из Харькова собрал деньги для помощи животным в Украине

15:17

Путина защищают черные маги: украинские мольфары объявили войну российскому диктатору

15:02

"Люблю микрофон и сзади без смазки": Коля Серга высмеял "любителя Путина" Баскова

14:46

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

14:38

У РФ тысячи танков, которые идут на Украину: Зеленский разнес Запад за слабые действия против Москвы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять