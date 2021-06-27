Гороскоп для Овна на июль-2021: перемены и хождение по лезвию бритвы

Астролог Влад Росс рассказал, что ждет Овна в июле 2021 года / Анастасия Олейникова для Главреда

Овну в июле 2021 года будет ни холодно, ни жарко. Середина лета для этого знака станет временем полного переустройства жизненного уклада. В этот период обстоятельства и на работе, и в личной жизни будут быстро и калейдоскопно меняться, подталкивая представителей этого знака к определенному образу действий.

Импульсивный Овен под давлением мог бы наломать много дров, но, к счастью, в июле, он будет пребывать в анабиозном состоянии. При этом вся информация будет должным образом восприниматься и перерабатываться, но в действие будет преобразовываться с заметным замедлением. Поэтому в июле Овен будет больше походить на Тельца, и решения будут приниматься медленно. В таком состоянии хорошо анализировать происходящее и строить планы, и для этого июль будет благоприятен у Овна. Но – не для принятия важных решений.

В основном в июле Овен будет занят именно этим – он будет строить планы, что станет основанием для глобального преобразования во всех сферах бытия. В середине лета Овен поймет, в каком направлении следует двигаться дальше, к чему стремится, а чего – избегать.

В июле Овен будет сконцентрирован на семье и доме. Месяц будет благоприятен в этом отношении: окажутся разрешимы все запутанные ситуации, будут выяснены все сложные вопросы, а те, кто пребывал в ссоре, смогут прийти к согласию. Очень хороший месяц для того, чтобы договориться с родственниками, особенно дальними.

Кроме того, в это время Овну можно будет приступать к выполнению планов, связанных с имуществом. Например, покупка квартиры и ремонт дома будут весьма удачными. Любые вопросы об устройстве семейного гнезда также решатся положительно.

Реклама

В сфере деловых интересов у Овна должны произойти большие перемены. В области семейных отношений перемены также возможны, особенно в вопросах смены жилья: хорошо в июле переезжать с места на место, менять город, местожительства, арендованную квартиру.

Читайте такжеМесяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021Возможно, Овну в июле придется перестраивать свой рабочий график и даже отказаться от каких-то карьерных притязаний. Хорошее время, чтобы избавиться от надоевшей работы и уволиться, правда, решиться на это будет непросто. Овну придется выбирать, что для него важнее – профессиональные интересы, семейные отношения или домашние дела. От принятого решения будет зависеть благополучие дорогих для Овна людей.

На службе, на работе Овну придется балансировать, а порой ходить по лезвию бритвы. Окружающие в июле будут склонны делегировать Овну часть своих задач, сбросив на него дополнительную работу, что, естественно, Овну будет не очень интересно. Поэтому Овну следует проявлять крайнюю степень осмотрительности и не давать никаких обещаний, иначе он может прослыть пустословом. Если в этом месяце Овен что-то не сможет выполнить, ему этого не простят, особенно начальство.

Более того, от Овна потребуется проявлять сдержанность даже в обычном общении, поскольку любая неосмотрительная фраза может стоить Овну личной свободы. Ведь тогда руководство или коллеги попытаются переложить на чужие плечи ответственность в ведении дел.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.