Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

Октябрь у Раков будет месяцем перемен и ярких событий, свидетельствует гороскоп.

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь будет замечательным месяцем, потому что не будет ретроградного Меркурия. Он будет в ноябре, поэтому все важные дела — операции, процедуры красоты, переговоры, сделки купли-продажи, подписание документов и контрактов — нужно успеть сделать именно в октябре. В ноябре будет гораздо сложнее: всё может задерживаться и переноситься на декабрь, пишет Главред.

По словам Перл, в октябре будут два опасных дня, когда лучше быть осторожнее — это 5 и 20 число. В эти даты Марс соединяется с Чёрной Луной — энергетической точкой на небе, которая иногда провоцирует нас на негативные реакции или создаёт помехи. Кто-то проходит её спокойно, а кто-то может столкнуться с препятствиями.

Для Раков Чёрная Луна будет в пятом доме гороскопа — это сфера любви, увлечений, развлечений, детей, отпусков и радости жизни. Поэтому именно в эти дни лучше отдыхать, не вступать в споры, не драматизировать и не принимать важных решений.

7 октября — полнолуние в 10-м доме гороскопа. Это сектор карьеры, целей и достижений. Может завершиться какой-то проект, контракт или рабочая ситуация. Возможно увольнение или, наоборот, повышение, награда, премия или даже всплеск популярности. Также могут быть новости о начальстве или статусе в отношениях. Например, вы примете решение съехаться, пожениться или разойтись.

Кроме того, 7 октября Меркурий входит в пятый дом гороскопа и принесёт новости, встречи, знакомства, переговоры, а также события, связанные с детьми, школой, кружками, экзаменами, поездками или культурными мероприятиями.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Первая половина месяца будет активной в общении и поездках, а после 14-го числа вас ждут приятные события в семье: покупки для дома, праздники, визы, переезды или хорошие новости у родственников.

В этот же день Плутон разворачивается в прямое движение в восьмом доме финансов и близких отношений. Начнётся движение вперёд в вопросах инвестиций, налогов, наследства, чужих денег, а также личной близости. Может появиться новый партнёр или возобновятся старые отношения. Восьмой дом также связан с эзотерикой, психотерапией, целительством и даже зачатием.

21 октября — новолуние в четвертом доме гороскопа. Новое начало в семье и доме: переезд, покупка жилья, оформление документов, воссоединение семьи или прибавление. Также возможны новости от родителей или изменения в месте жительства.

23 октября Нептун возвращается в девятый дом. Это сфера заграницы, путешествий, образования, идей, духовного роста. Может возобновиться роман с иностранцем или проект с заграницей. С января Нептун окончательно перейдёт в 10-й дом на 14 лет, и у Раков начнётся новый большой профессиональный цикл.

Последняя неделя октября будет посвящена любви, романтике, увлечениям, отдыху, творчеству и удовольствиям. Возможна страстная влюблённость, новые хобби, поездки, участие в соревнованиях или даже выигрыши.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

