Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

Анна Ярославская
29 сентября 2025, 20:38
113
Октябрь у Раков будет месяцем перемен и ярких событий, свидетельствует гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на октябрь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда Марс соединяется с Чёрной Луной и чем это грозит
  • В какие даты у Раков начнётся новый большой профессиональный цикл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь будет замечательным месяцем, потому что не будет ретроградного Меркурия. Он будет в ноябре, поэтому все важные дела — операции, процедуры красоты, переговоры, сделки купли-продажи, подписание документов и контрактов — нужно успеть сделать именно в октябре. В ноябре будет гораздо сложнее: всё может задерживаться и переноситься на декабрь, пишет Главред.

видео дня

По словам Перл, в октябре будут два опасных дня, когда лучше быть осторожнее — это 5 и 20 число. В эти даты Марс соединяется с Чёрной Луной — энергетической точкой на небе, которая иногда провоцирует нас на негативные реакции или создаёт помехи. Кто-то проходит её спокойно, а кто-то может столкнуться с препятствиями.

Для Раков Чёрная Луна будет в пятом доме гороскопа — это сфера любви, увлечений, развлечений, детей, отпусков и радости жизни. Поэтому именно в эти дни лучше отдыхать, не вступать в споры, не драматизировать и не принимать важных решений.

7 октября — полнолуние в 10-м доме гороскопа. Это сектор карьеры, целей и достижений. Может завершиться какой-то проект, контракт или рабочая ситуация. Возможно увольнение или, наоборот, повышение, награда, премия или даже всплеск популярности. Также могут быть новости о начальстве или статусе в отношениях. Например, вы примете решение съехаться, пожениться или разойтись.

Кроме того, 7 октября Меркурий входит в пятый дом гороскопа и принесёт новости, встречи, знакомства, переговоры, а также события, связанные с детьми, школой, кружками, экзаменами, поездками или культурными мероприятиями.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Первая половина месяца будет активной в общении и поездках, а после 14-го числа вас ждут приятные события в семье: покупки для дома, праздники, визы, переезды или хорошие новости у родственников.

В этот же день Плутон разворачивается в прямое движение в восьмом доме финансов и близких отношений. Начнётся движение вперёд в вопросах инвестиций, налогов, наследства, чужих денег, а также личной близости. Может появиться новый партнёр или возобновятся старые отношения. Восьмой дом также связан с эзотерикой, психотерапией, целительством и даже зачатием.

21 октября — новолуние в четвертом доме гороскопа. Новое начало в семье и доме: переезд, покупка жилья, оформление документов, воссоединение семьи или прибавление. Также возможны новости от родителей или изменения в месте жительства.

23 октября Нептун возвращается в девятый дом. Это сфера заграницы, путешествий, образования, идей, духовного роста. Может возобновиться роман с иностранцем или проект с заграницей. С января Нептун окончательно перейдёт в 10-й дом на 14 лет, и у Раков начнётся новый большой профессиональный цикл.

Последняя неделя октября будет посвящена любви, романтике, увлечениям, отдыху, творчеству и удовольствиям. Возможна страстная влюблённость, новые хобби, поездки, участие в соревнованиях или даже выигрыши.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рак гороскоп гороскоп Рак гороскоп на октябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:44Фронт
"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

20:32Политика
США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

20:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Последние новости

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

Реклама
20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

Реклама
18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

Реклама
15:42

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

15:19

Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

15:16

Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

14:58

Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаровВидео

14:54

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

14:44

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

14:36

С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

14:34

"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

14:30

Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

14:11

"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять