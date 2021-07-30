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Гороскоп для Рыб на август 2021: чем будет сложен этот месяц

Влад Росс

Астролог

30 июля 2021, 15:33

Пожертвовав ненадолго интересами близких в пользу своего уединения, Рыбы смогут успешно отвлечься от внешних раздражителей.

Рыбы в августе 2021 пополнят ряды лузеров месяца
Астролог Влад Росс рассказал, что ждет Рыб в августе 2021 / sobakidendy-news.ru

Рыбам нужно опасаться августа 2021 года – их ждёт суета сует. Полный неопределённости август, как, впрочем, и все предыдущие месяцы, будет действовать Рыбам на нервы.

В это время представители этого знака Зодиака вновь будут подвержены противоречивым устремлением, а избежать эмоциональной нестабильности можно будет только одним путём – наконец решиться на глубокий самоанализ и разобраться в собственных предпочтениях. Так что самое время обратиться к психологу или астрологу. Это будет сложный и трудоемкий процесс, но по его итогам может прийти полное понимание сути происходящих событий, а также перемен в личности Рыб.

Можно только пожалеть Рыб, привыкших действовать в своей неустанной заботе об окружающих и просто неспособных отвлечься.

Судьба потребует от Рыб немалых усилий, но окружающие их люди помогут им выбраться из замкнутого пространства на свежий воздух. Пожертвовав ненадолго интересами близких в пользу своего уединения, Рыбы смогут успешно отвлечься от внешних раздражителей и прислушаться к внутреннему голосу. Морская поездка или прогулка на речку, к озеру сможет помочь Рыбам.

Только благодаря внутреннему голосу они смогут понять, в чём состоят приоритеты данного месяца. Если это прояснится в первую же неделю августа, то ситуация на остаток месяца изменится, как по волшебству, и сразу станет понятно, что следует предпринять в первую очередь, и бо́льшая часть накопившихся проблем окажется легко решаемыми.

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Собственно, разрешив главную задачу, то есть определившись с приоритетами, Рыбы выйдут на широкий простор в августе. Им окажется по силам любая, даже самая сложная, ситуация.

Тем не менее, следует иметь в виду, что в августе 2021 года основной сферой жизнедеятельности Рыб будет область чувств и отношений с любимыми, близкими и родными. Если до этого в семье Рыб существовало хоть малейшее трение или недоразумение, август может всё успешно решить. Правда, при этом придется пройти через череду серьезных разговоров у психоаналитика. Особенно показательным в этом отношении окажется период второй декады августа, ведь как раз в это время и возможно устранение главных причин недопонимания и всего того, что так долго отравляло жизнь Рыбам и их близким.

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