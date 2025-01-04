Гороскоп для Скорпионов на 2025 год: трансформация, удача, обновление и прибыль

Самым важным событием года станет переход Урана в восьмой дом, который может дать Скорпионам неожиданные источники дохода.

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Гороскоп для Скорпионов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какой будет финансовая ситуация у Скорпионов в 2025 году

Когда нельзя выходить замуж или жениться

Каким аспектам здоровья нужно уделить внимание

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Скорпионов и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное астрологическое событие года - это переход Урана в восьмой дом гороскопа, пишет Главред.

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Уран - это планета нестабильности и хаоса, освобождения и свободы. С 2018 года Уран был седьмом доме гороскопа Скорпионов, который символизирует любовь, брак, отношения и партнёрство.

"У вас могли не складываться отношения с кем-то. Вы то вместе, то врозь или вы живёте в разных странах и никак не могли увидеться. Возможно у вас были отношения с человеком с разницей в возрасте, с иностранцем или человеком другой религии. Мог быть неожиданный развод, расставание", - сказала астролог.

С 8 июля по 9 ноября 2025 года Уран войдет в восьмой дом Скорпионов, который отвечает за финансы, особенно за чужие деньги, такие как кредиты, наследство и инвестиции. Неожиданно откроются финансовые потоки. Например, вы получите наследство или привлечете инвестора в ваш бизнес.

Уран символизирует новые технологии и прогрессивные идеи, что делает это время благоприятным для инвестиций в инновационные проекты. Также возможно, что Скорпионы смогут воспользоваться новыми возможностями в финансовых партнерствах и коллаборациях.

Кроме того, в первой половине года Юпитер будет находиться в восьмом доме гороскопа, что также будет способствовать увеличению доходов и финансовой удаче. Это может привести к улучшению финансового положения, даже в условиях кризиса. До 10 июня Юпитер будет увеличивать ваши доходы и ваши финансы

В целом, 2025 год обещает быть финансово успешным для Скорпионов, свидетельствует гороскоп.

Влияние Марса и Венеры на Скорпионов в 2025 году

Марс - одна из планет-управителей Скорпионов. Марс будет находиться в 9 доме гороскопа и принесет дальние поездки, расширение кругозора. С начала года и до 24 февраля планета будет ретроградной, что может привести к замедлению действий и необходимости пересмотра прошлых дел, таких как завершение учебы. Возможно вы поедете в те места, где вы уже были.

"Вы будете оглядываться в прошлое, как будто нужно будет что-то доделать или переделать, дособирать справки или документы, пересдать экзамен. Это удачное время для возобновления обучения, переговоров с кем-то, кого вы уже знаете", - рассказала Перл.

После 24 февраля Марс начнет набирать скорость, что откроет новые возможности для активных действий и путешествий вплоть до 19 апреля.

Венера будет находиться в шестом доме гороскопа Скорпионов, который отвечает за работу, здоровье и повседневную жизнь. Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной. В этот период вам нужно пересмотреть финансовые вопросы и отношения на рабочем месте. В это время нежелательно делать операции красоты или начинать новые романтические отношения, так как результаты могут не оправдать ожиданий.

Ретроградная Венера может привести к переоценке существующих отношений или возвращению к прошлым связям.

Со 2 марта по 13 апреля не выходите замуж и не женитесь. Свадьбу можно праздновать, а вот расписываться нежелательно.

С 7 ноября по 1 декабря Венера будет в Скорпионе, что создаст благоприятные условия для любви и гармонии, а также для заключения сделок и контрактов.

Это время, когда Скорпионы будут выглядеть особенно привлекательно и смогут легко произвести хорошее впечатление на окружающих.

Как на жизнь Скорпионов повлияет Нептун

Влияние Нептуна в 2025 году будет способствовать глубоким изменениям в жизни Скорпионов, особенно в сферах здоровья и профессиональной деятельности.

Нептун войдет в шестой дом гороскопа с 31 марта по 23 октября и будет находиться в этом секторе на протяжении 14 лет, начиная с января 2026 года.

Что будет происходить:

Скорпионы могут начать уделять больше внимания своему здоровью, возможно, начнут посещать врачей, проходить обследования или заниматься психологическим исцелением.

Вы будете искать баланс между работой и отдыхом.

Нептун может вдохновить Скорпионов на изменения в их профессиональной жизни. Это может быть связано с новыми проектами, которые требуют креативного подхода, или с работой в области, связанной с исцелением и психологией.

Некоторые Скорпионы начнут интересоваться эзотерикой, мистикой и нетрадиционными методами исцеления.

Влияние Сатурна на жизнь Скорпионов в 2025 году

С 26 мая по 2 сентября 2025 года Сатурн войдет в шестой дом Скорпионов, что происходит раз в 29 лет.

Скорпионы могут столкнуться с увеличением ответственности на работе или в личной жизни. Например, вы получите повышение по службе, откроете собственный бизнес и, соответсвенно, рабочих обязанностей станет больше.

Сатурн требует четкого планирования и организации. Скорпионы могут начать более тщательно управлять своим временем и ресурсами.

Влияние Сатурна также может проявляться в необходимости заботиться о здоровье, возможно, через регулярные медицинские осмотры или занятия спортом. Стоит обратить внимание на физическую активность и профилактику заболеваний, особенно болезней суставов, позвоночника и зубов.

В августе 2025 года Сатурн соединится с Нептуном. В результате Скорпионы будут принимать важные решения в области работы и здоровья. Перед вами откроются новые возможности, состоятся важные знакомства.

Основные аспекты влияния Меркурия

В 2025 году Меркурий трижды будет ретроградным и повлияет на сферу работы, здоровья и финансов.

С 15 марта по 7 апреля Меркурий будет ретроградным в шестом доме, который отвечает за работу и здоровье. В это время не стоит принимать важные решения, связанные с работой. Не рекомендуется проводить плановые операции, так как результаты могут быть неудовлетворительными.

С 18 июля по 11 августа Меркурий будет ретроградным в десятом доме гороскопа. Этот сектор связан с карьерой и достижением целей. Это может привести к изменениям в карьерных планах или задержкам в проектах.

С 9 ноября по 29 ноября Меркурий снова будет ретроградным, но уже во втором доме гороскопа, который отвечает за финансы. В это время Скорпионы пересмотрят источник дохода. Возможны перемены в финансовых планах.

В течение года Меркурий будет акцентировать внимание на вопросах здоровья и повседневной рутины, что может побудить Скорпионов пересмотреть свои привычки и режим.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В 2025 году будет новолуние и полнолуние в знаке Скорпиона. Полнолуние 12 мая принесет завершение чего-то, какого-то цикла или кульминацию, когда все станет ясно и понятно. Вы получите ответ на свой вопрос.

Новолуние 20 ноября - это очень удачное время для начинаний. Особенно для тех Скорпионов, которые родились с 19 по 21 ноября. Новая энергия будет действовать 12 месяцев - до следующего дня рождения.

"Кто-то новый войдёт в вашу жизнь - любимый человек, ребёнок и т.д. Будет новая работа, новое место жительства, новый бизнес. Откроется неожиданная возможность", - рассказала Анжела Перл.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Весов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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