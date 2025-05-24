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Гороскоп для Стрельцов 2025-20228: Сатурн даст перемены и новые возможности

Анна Ярославская
24 мая 2025, 09:06
27
Сатурн будет требовать от Стрельцов ответственного подхода ко всем жизненным аспектам, особенно в вопросах, касающихся детей и романтических отношений.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл рассказала, что принесет Стрельцам переход Сатурна в пятый дом гороскопа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие сферы жизни Стрельцов затронет транзит Сатурна
  • Что будет происходить в сфере финансов и отношений

25-26 мая 2025 Сатурн войдет в пятый дом гороскопа Стрельцов на три года. Эта планета - великий учитель, которая раз в 30 лет оказывается в каком-то одном положении в нашем гороскопе. Чего ждать представителям этого знака зодиака в связи с транзитом Сатурна, рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Если вам интересен Таро-прогноз от этого специалиста, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф.

"Сатурн был три года в вашем четвертом доме семьи и места жительства. И, вероятно, многие Стрельцы поменяли место жительства. Может, поменялась ситуация в семье. Могли быть серьезные ситуации, связанные с вашей мамой, с вашими родителями", - рассказала Перл.

В целом, по ее словам, Сатурн - это серьёзная планета, которая требует дисциплины, ответственности и отвечает за работу и наши цели в жизни.

"В прошлый раз Сатурн был в вашем пятом доме с 1996 по 1999 год. Сейчас та же сфера жизни может проиграться", - сказала астролог.

С мая 2025 года по апрель 2028 года Сатурн окажет значительное влияние на Стрельцов, находясь пятом доме гороскопа, который отвечает за детей, романтические отношения, творчество и увлечения.

В этот период возможны важные изменения в жизни детей, такие как смена школы, переезд из дома или даже свадьба. Возможно, у вас родятся дети.

Сатурн может привести к более серьезному подходу к отношениям. Стрельцов ждет период новых знакомств и свиданий, но с акцентом на планирование и долгосрочные цели. Отношения могут быть не слишком серьезными на первых порах, но в конце периода следует ожидать финальных решений о совместной жизни или расставании.

"Не исключен любовный треугольник, но Сатурн он не любит такие ситуации, поскольку это планета честности, закона. Когда Сатурн войдёт в ваш пятый дом гороскопа, то вы примете решение, как закончить эти отношения или поставить вопрос ребром: что дальше?", - сказала Перл.

По словам астролога, для творческих людей это будет время повышенной активности. Может возникнуть множество возможностей для самовыражения, включая выставки или выступления. Может быть, вы будете инвестировать в какой-то творческий проект, например, съемки фильма. Сатурн побуждает к дисциплине и постоянной работе над проектами.

Сатурн также обращает внимание на финансовое планирование. Инвестиции будут важной темой. Возможно, вы сможете правильно направить средства в проекты, которые принесут результаты в будущем.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Стрельцам следует более серьезно подходить к своим тратам и приобретениям, стараясь делать качественные и осмысленные покупки. Вы будете более дисциплинированными и возьмете на себя большую финансовую ответственность. Ожидается, что первая отдача от инвестиций будет заметна через три года - весной 2028-го.

"Кстати, пятый дом - это ещё и казино, лотереи, выигрыши. Сатурн редко даёт выигрыши. Нужно больше полагаться на себя и свою работу. Необходимо строить свои планы, не надеясь на выигрыши. Однако Сатурн может дать финансовую помощь или получение наследства. В любом случае через три года вы будете более финансово подкованы", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп для Стрельцов на 2025-2028 годы - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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