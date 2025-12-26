Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовь

Новый год станет трансформирующим для Стрельцов. Это обусловлено тем, что четыре медленные планеты поменяют знак.

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2026 году четыре медленные планеты меняют знак. Это редко бывает, потому что у них большие циклы и они медленно движутся. Когда они меняют знак, то меняют и сферу вашей жизни, и фокус внимания — это очень важно.

Итак, главное событие года — 27 апреля планета перемен Уран на семь лет входит в седьмой дом гороскопа, который отвечает за отношения, брак, партнёрство.

Уран особенно силён при переходе границы, поэтому конец апреля — ключевой момент для ваших отношений. Пришло время принять решение: перейти на новый уровень (съехаться, пожениться) или расстаться. Это касается и личных, и деловых отношений (партнёры, контракты).

Уран — планета сюрпризов и свободы. Если вы свободны, можете встретить необычного человека (другой национальности, культуры, с большой разницей в возрасте). Если чувствовали себя "в тюрьме" в отношениях — Уран принесёт освобождение. Также из-за новых интересов (технологии, наука, онлайн-бизнес) или переезда может резко поменяться ваше окружение.

Сатурн и Нептун также меняют знак в 2026 году.

Нептун был в четвертом доме гороскопа Стрельцов (семья, дом, корни) в течение 14 лет и 27 января выходит оттуда, завершая большой этап. Вы можете переехать, продать/купить недвижимость, решить вопросы с родителями или документами.

Сатурн (2,5 года в 4-м доме) и Нептун теперь входят в пятый дом гороскопа (дети, творчество, любовь, хобби). С 27 января начинается 14-летний период Нептуна, а с 15 февраля — двухлетний период Сатурна в этой сфере.

Ваш фокус сместится на:

детей (рождение, вопросы воспитания, школы);

творчество и бизнес (раскрытие талантов, творческие проекты, гастроли, открытие дела, связанного с искусством, кино, мистикой);

любовь, радость и любовь к себе — период влюблённостей, больше праздников, путешествий, ухода за собой. Вы начнёте чаще радовать себя.

Планета-покровитель Стрельцов Юпитер подарит удачу:

до 30 июня — в восьмом доме (общие финансы, ресурсы). Деньги, ресурсы, поддержка придут через других людей (партнёр, наследство, инвестиции, гранты, помощь);

с 1 июля — в девятом доме (путешествия, заграница, образование, закон). Везение в поездках, работе с иностранцами, получении виз/гражданства, юридических вопросах, издательстве, расширении кругозора.

Плутон в третьем доме продолжает трансформировать ваше общение и ближний круг: приходят новые люди, старые связи (друзья, родственники, соседи) могут ослабеть.

Кармические Узлы меняют знак 28 июля, меняя фокус года:

до 28 июля фокус будет на четвертом доме (дом, семья) и десятом доме (карьера, статус). Время принимать решения по вопросам недвижимости, переездов, карьерным целям и смене статуса.

после 28 июля фокус сместится на третий дом (общение, обучение) и девятый дом (путешествия, заграница). Время активного общения, поездок, получения новых знаний и знакомств с иностранцами.

В 2026 году произойдут четыре затмения, которые принесут судьбоносные события:

17 февраля (3-й дом) — перемены в общении, круге знакомств, отношениях с родными;

3 марта (10-й дом) — события в карьере: смена работы, должности, статуса;

12 августа (9-й дом) — возможности, связанные с заграницей, образованием, расширением горизонтов;

28 августа (4-й дом) — итоговые события, касающиеся дома, семьи, недвижимости.

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября. В этот период произойдет переоценка отношений и финансов. Нельзя заключать брак, делать пластические операции, совершать рискованные финансовые сделки.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Меркурий будет ретроградным в течение года: 26 февраля – 20 марта, 29 июня – 23 июля, 24 октября – 13 ноября.

Астролог советует проявить осторожность с договорами, покупками, поездками.

Анжела Перл добавила, что 2026 год для Стрельцов станет временем судьбоносных решений в отношениях, смещения фокуса на творчество, детей и радость, удачи в финансах и заграничных делах. Представителям этого знака зодиака нужно приготовиться к изменениям в окружении, возможным переездам и карьерным сдвигам.

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

