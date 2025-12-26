Укр
Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовь

Анна Ярославская
26 декабря 2025, 19:36
49
Новый год станет трансформирующим для Стрельцов. Это обусловлено тем, что четыре медленные планеты поменяют знак.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какие основные перемены произойдут в личной жизни Стрельцов
  • Как Нептун и Сатурн повлияют на семейные и творческие сферы
  • Когда к Стрельцам придут деньги

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2026 году четыре медленные планеты меняют знак. Это редко бывает, потому что у них большие циклы и они медленно движутся. Когда они меняют знак, то меняют и сферу вашей жизни, и фокус внимания — это очень важно.

Итак, главное событие года — 27 апреля планета перемен Уран на семь лет входит в седьмой дом гороскопа, который отвечает за отношения, брак, партнёрство.

Уран особенно силён при переходе границы, поэтому конец апреля — ключевой момент для ваших отношений. Пришло время принять решение: перейти на новый уровень (съехаться, пожениться) или расстаться. Это касается и личных, и деловых отношений (партнёры, контракты).

Уран — планета сюрпризов и свободы. Если вы свободны, можете встретить необычного человека (другой национальности, культуры, с большой разницей в возрасте). Если чувствовали себя "в тюрьме" в отношениях — Уран принесёт освобождение. Также из-за новых интересов (технологии, наука, онлайн-бизнес) или переезда может резко поменяться ваше окружение.

Сатурн и Нептун также меняют знак в 2026 году.

Нептун был в четвертом доме гороскопа Стрельцов (семья, дом, корни) в течение 14 лет и 27 января выходит оттуда, завершая большой этап. Вы можете переехать, продать/купить недвижимость, решить вопросы с родителями или документами.

Сатурн (2,5 года в 4-м доме) и Нептун теперь входят в пятый дом гороскопа (дети, творчество, любовь, хобби). С 27 января начинается 14-летний период Нептуна, а с 15 февраля — двухлетний период Сатурна в этой сфере.

Ваш фокус сместится на:

  • детей (рождение, вопросы воспитания, школы);
  • творчество и бизнес (раскрытие талантов, творческие проекты, гастроли, открытие дела, связанного с искусством, кино, мистикой);
  • любовь, радость и любовь к себе — период влюблённостей, больше праздников, путешествий, ухода за собой. Вы начнёте чаще радовать себя.

Планета-покровитель Стрельцов Юпитер подарит удачу:

  • до 30 июня — в восьмом доме (общие финансы, ресурсы). Деньги, ресурсы, поддержка придут через других людей (партнёр, наследство, инвестиции, гранты, помощь);
  • с 1 июля — в девятом доме (путешествия, заграница, образование, закон). Везение в поездках, работе с иностранцами, получении виз/гражданства, юридических вопросах, издательстве, расширении кругозора.

Плутон в третьем доме продолжает трансформировать ваше общение и ближний круг: приходят новые люди, старые связи (друзья, родственники, соседи) могут ослабеть.

Кармические Узлы меняют знак 28 июля, меняя фокус года:

  • до 28 июля фокус будет на четвертом доме (дом, семья) и десятом доме (карьера, статус). Время принимать решения по вопросам недвижимости, переездов, карьерным целям и смене статуса.
  • после 28 июля фокус сместится на третий дом (общение, обучение) и девятый дом (путешествия, заграница). Время активного общения, поездок, получения новых знаний и знакомств с иностранцами.

В 2026 году произойдут четыре затмения, которые принесут судьбоносные события:

  • 17 февраля (3-й дом) — перемены в общении, круге знакомств, отношениях с родными;
  • 3 марта (10-й дом) — события в карьере: смена работы, должности, статуса;
  • 12 августа (9-й дом) — возможности, связанные с заграницей, образованием, расширением горизонтов;
  • 28 августа (4-й дом) — итоговые события, касающиеся дома, семьи, недвижимости.

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября. В этот период произойдет переоценка отношений и финансов. Нельзя заключать брак, делать пластические операции, совершать рискованные финансовые сделки.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Меркурий будет ретроградным в течение года: 26 февраля – 20 марта, 29 июня – 23 июля, 24 октября – 13 ноября.

Астролог советует проявить осторожность с договорами, покупками, поездками.

Анжела Перл добавила, что 2026 год для Стрельцов станет временем судьбоносных решений в отношениях, смещения фокуса на творчество, детей и радость, удачи в финансах и заграничных делах. Представителям этого знака зодиака нужно приготовиться к изменениям в окружении, возможным переездам и карьерным сдвигам.

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

