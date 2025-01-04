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Гороскоп для Весов на 2025 год: чего ждать в любви, карьере и финансах

Анна Ярославская
4 января 2025, 10:57
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По словам астролога, в новом году Весам нужно выбирать ту любовь, которая подходит именно им. Не стоит ждать, пока выбор сделают за вас.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Весов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие важные события в жизнь Весов принесут Уран, Марс и Венера
  • Когда в жизни Весов начнется новый цикл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2025 году будет много перемен, поскольку ряд медленных планет поменяет знак, что случается довольно редко. Жизнь будет меняться на ту, которой раньше мы не знали и которой еще не было. Откроются новые возможности.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для Весов на 2025 год, читайте материал: Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяц.

По словам Перл, Нептун и Сатурн входят в седьмой дом гороскопа - сектор, который отвечает за брак, любовь, отношения, партнерство. Это говорит о том, что ваше окружение начнёт меняться в 2025 году, пишет Главред.

Нептун, как планета мечты и вдохновения, будет находиться в седьмом доме с 31 марта по 23 октября 2025 года, а затем - с января 2026 года целых 14 лет. Это может привести к изменениям в окружении Весов, а также к новым формам любви и отношений. Нептун может провоцировать иллюзии и идеализацию партнеров, что может привести к любовным треугольникам или ситуациям, когда Весы будут ждать, чтобы их выбрали. Однако также возможна и безусловная любовь.

"Выбирайте ту любовь, которая подходит вам. Не ждите, пока вас выберут. Возможно у вас начнутся отношения на расстоянии. Нептун также дает большое творческое вдохновение. Это может быть творческий союз", - добавила астролог.

Весы, которые родились с 21 по 23 сентября, сильнее других почувствует влияние Нептуна.

Сатурн войдет в седьмой дом с 26 мая по 2 сентября 2025 года, а затем останется там на 2,5 года, начиная с февраля 2026 года. Сатурн символизирует ответственность и серьезные намерения, что может привести к долгосрочным и стабильным отношениям.

"Сатурн - серьёзная планета. Все, что происходит, будет надолго. Желательно узаконить отношения", - сказала астролог.

Если Весы познакомятся с кем-то в этот период, это может быть серьезный и долговременный союз. Однако, если в существующих отношениях есть проблемы, Сатурн может выявить и разрушить их. В результате у Весов появится шанс построить новые, более подходящие отношения.

Сатурн также может дать переезд, смену места жительства из-за контракта по работе или из-за отношений. Например, вы съедетесь с кем-то и будете жить вместе. Ваши отношения могут перейти на более серьёзный уровень.

Как на жизнь Весов повлияет Уран

С 8 июля по 9 ноября Уран войдет в девятый дом гороскопа Весов. Это будет означать расширение горизонтов и новые возможности для представителей этого знака зодиака.

Что принесет Весам Уран:

  • у вас появится интерес к обучению за границей, изучению иностранных языков и культур;
  • появится возможность работы с международными клиентами;
  • не исключена эмиграция;
  • Весы могут встретить людей из других стран или культур, что может привести к новым романтическим отношениям или дружбе;
  • возможен брак с иностранцем или человеком другой национальности;
  • новые творческие проекты или увлечения, которые будут вдохновлять Весов.

Влияние Юпитера на Весов в 2025 году

Юпитер поменяет знак и войдет в десятый дом гороскопа - это сектор достижений и грандиозных целей. К вам может прийти популярность. Вы получите приз или награду. Вас ждет повышение в карьере.

"В прошлый раз Юпитер был в таком положении 12 лет назад. Вспоминайте, что у вас было вот в 2013-2014 годах. Юпитер всегда приносит удачу и расширение", - рассказала астролог.

Как Марс и Венера повлияют на Весов

Марс будет находиться в 10 доме гороскопа Весов до 19 апреля 2025 года. Это время будет связано с карьерными достижениями и амбициями.

Весам увеличат рабочую нагрузку, будет больше командировок или новых проектов, требующих значительных усилий.

Важно отметить, что Марс будет ретроградным до 24 февраля, что может замедлить начало новых проектов и привести к необходимости завершения старых дел.

Венера - планета любви и красоты - будет в знаке Весов с 14 октября по 7 ноября 2025 года, что создаст атмосферу гармонии и привлекательности. Это время будет благоприятным для знакомств и заключения договоров.

Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной, что может привести к переоценке отношений. В этот период не рекомендуется вступать в брак или проводить косметические процедуры.

Также Весы могут вернуться к прошлым отношениям или общению с бывшими партнерами.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 сентября будет лунное затмение в шестом доме гороскопа, который может дать смену работы вам смену работы и жизненного баланса. Вы избавитесь от того, что вам не нужно. Будут актуальны вопросы очищения и самопознания.

Еще одно важное астрологическое 2025 года - новолуние в знаке Весы 21 октября. Это супер время для начинаний, поскольку новая Луна обеспечит очень сильную энергетику особенно для тех Весов, которые родились 20-22 октября. По словам астролога, в ближайшие 12 месяцев у вас откроется новая страница жизни.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Весов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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