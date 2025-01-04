Гороскоп для Весов на 2025 год: чего ждать в любви, карьере и финансах

По словам астролога, в новом году Весам нужно выбирать ту любовь, которая подходит именно им. Не стоит ждать, пока выбор сделают за вас.

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Гороскоп для Весов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие важные события в жизнь Весов принесут Уран, Марс и Венера

Когда в жизни Весов начнется новый цикл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2025 году будет много перемен, поскольку ряд медленных планет поменяет знак, что случается довольно редко. Жизнь будет меняться на ту, которой раньше мы не знали и которой еще не было. Откроются новые возможности.

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По словам Перл, Нептун и Сатурн входят в седьмой дом гороскопа - сектор, который отвечает за брак, любовь, отношения, партнерство. Это говорит о том, что ваше окружение начнёт меняться в 2025 году, пишет Главред.

Нептун, как планета мечты и вдохновения, будет находиться в седьмом доме с 31 марта по 23 октября 2025 года, а затем - с января 2026 года целых 14 лет. Это может привести к изменениям в окружении Весов, а также к новым формам любви и отношений. Нептун может провоцировать иллюзии и идеализацию партнеров, что может привести к любовным треугольникам или ситуациям, когда Весы будут ждать, чтобы их выбрали. Однако также возможна и безусловная любовь.

"Выбирайте ту любовь, которая подходит вам. Не ждите, пока вас выберут. Возможно у вас начнутся отношения на расстоянии. Нептун также дает большое творческое вдохновение. Это может быть творческий союз", - добавила астролог.

Весы, которые родились с 21 по 23 сентября, сильнее других почувствует влияние Нептуна.

Сатурн войдет в седьмой дом с 26 мая по 2 сентября 2025 года, а затем останется там на 2,5 года, начиная с февраля 2026 года. Сатурн символизирует ответственность и серьезные намерения, что может привести к долгосрочным и стабильным отношениям.

"Сатурн - серьёзная планета. Все, что происходит, будет надолго. Желательно узаконить отношения", - сказала астролог.

Если Весы познакомятся с кем-то в этот период, это может быть серьезный и долговременный союз. Однако, если в существующих отношениях есть проблемы, Сатурн может выявить и разрушить их. В результате у Весов появится шанс построить новые, более подходящие отношения.

Сатурн также может дать переезд, смену места жительства из-за контракта по работе или из-за отношений. Например, вы съедетесь с кем-то и будете жить вместе. Ваши отношения могут перейти на более серьёзный уровень.

Как на жизнь Весов повлияет Уран

С 8 июля по 9 ноября Уран войдет в девятый дом гороскопа Весов. Это будет означать расширение горизонтов и новые возможности для представителей этого знака зодиака.

Что принесет Весам Уран:

у вас появится интерес к обучению за границей, изучению иностранных языков и культур;

появится возможность работы с международными клиентами;

не исключена эмиграция;

Весы могут встретить людей из других стран или культур, что может привести к новым романтическим отношениям или дружбе;

возможен брак с иностранцем или человеком другой национальности;

новые творческие проекты или увлечения, которые будут вдохновлять Весов.

Влияние Юпитера на Весов в 2025 году

Юпитер поменяет знак и войдет в десятый дом гороскопа - это сектор достижений и грандиозных целей. К вам может прийти популярность. Вы получите приз или награду. Вас ждет повышение в карьере.

"В прошлый раз Юпитер был в таком положении 12 лет назад. Вспоминайте, что у вас было вот в 2013-2014 годах. Юпитер всегда приносит удачу и расширение", - рассказала астролог.

Как Марс и Венера повлияют на Весов

Марс будет находиться в 10 доме гороскопа Весов до 19 апреля 2025 года. Это время будет связано с карьерными достижениями и амбициями.

Весам увеличат рабочую нагрузку, будет больше командировок или новых проектов, требующих значительных усилий.

Важно отметить, что Марс будет ретроградным до 24 февраля, что может замедлить начало новых проектов и привести к необходимости завершения старых дел.

Венера - планета любви и красоты - будет в знаке Весов с 14 октября по 7 ноября 2025 года, что создаст атмосферу гармонии и привлекательности. Это время будет благоприятным для знакомств и заключения договоров.

Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной, что может привести к переоценке отношений. В этот период не рекомендуется вступать в брак или проводить косметические процедуры.

Также Весы могут вернуться к прошлым отношениям или общению с бывшими партнерами.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 сентября будет лунное затмение в шестом доме гороскопа, который может дать смену работы вам смену работы и жизненного баланса. Вы избавитесь от того, что вам не нужно. Будут актуальны вопросы очищения и самопознания.

Еще одно важное астрологическое 2025 года - новолуние в знаке Весы 21 октября. Это супер время для начинаний, поскольку новая Луна обеспечит очень сильную энергетику особенно для тех Весов, которые родились 20-22 октября. По словам астролога, в ближайшие 12 месяцев у вас откроется новая страница жизни.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Весов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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