Гороскоп для Весов на 2025 год: чего ждать в любви, карьере и финансах

Вы узнаете:
- Какие важные события в жизнь Весов принесут Уран, Марс и Венера
- Когда в жизни Весов начнется новый цикл
Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2025 году будет много перемен, поскольку ряд медленных планет поменяет знак, что случается довольно редко. Жизнь будет меняться на ту, которой раньше мы не знали и которой еще не было. Откроются новые возможности.
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По словам Перл, Нептун и Сатурн входят в седьмой дом гороскопа - сектор, который отвечает за брак, любовь, отношения, партнерство. Это говорит о том, что ваше окружение начнёт меняться в 2025 году, пишет Главред.
Нептун, как планета мечты и вдохновения, будет находиться в седьмом доме с 31 марта по 23 октября 2025 года, а затем - с января 2026 года целых 14 лет. Это может привести к изменениям в окружении Весов, а также к новым формам любви и отношений. Нептун может провоцировать иллюзии и идеализацию партнеров, что может привести к любовным треугольникам или ситуациям, когда Весы будут ждать, чтобы их выбрали. Однако также возможна и безусловная любовь.
"Выбирайте ту любовь, которая подходит вам. Не ждите, пока вас выберут. Возможно у вас начнутся отношения на расстоянии. Нептун также дает большое творческое вдохновение. Это может быть творческий союз", - добавила астролог.
Весы, которые родились с 21 по 23 сентября, сильнее других почувствует влияние Нептуна.
Сатурн войдет в седьмой дом с 26 мая по 2 сентября 2025 года, а затем останется там на 2,5 года, начиная с февраля 2026 года. Сатурн символизирует ответственность и серьезные намерения, что может привести к долгосрочным и стабильным отношениям.
"Сатурн - серьёзная планета. Все, что происходит, будет надолго. Желательно узаконить отношения", - сказала астролог.
Если Весы познакомятся с кем-то в этот период, это может быть серьезный и долговременный союз. Однако, если в существующих отношениях есть проблемы, Сатурн может выявить и разрушить их. В результате у Весов появится шанс построить новые, более подходящие отношения.
Сатурн также может дать переезд, смену места жительства из-за контракта по работе или из-за отношений. Например, вы съедетесь с кем-то и будете жить вместе. Ваши отношения могут перейти на более серьёзный уровень.
Как на жизнь Весов повлияет Уран
С 8 июля по 9 ноября Уран войдет в девятый дом гороскопа Весов. Это будет означать расширение горизонтов и новые возможности для представителей этого знака зодиака.
Что принесет Весам Уран:
- у вас появится интерес к обучению за границей, изучению иностранных языков и культур;
- появится возможность работы с международными клиентами;
- не исключена эмиграция;
- Весы могут встретить людей из других стран или культур, что может привести к новым романтическим отношениям или дружбе;
- возможен брак с иностранцем или человеком другой национальности;
- новые творческие проекты или увлечения, которые будут вдохновлять Весов.
Влияние Юпитера на Весов в 2025 году
Юпитер поменяет знак и войдет в десятый дом гороскопа - это сектор достижений и грандиозных целей. К вам может прийти популярность. Вы получите приз или награду. Вас ждет повышение в карьере.
"В прошлый раз Юпитер был в таком положении 12 лет назад. Вспоминайте, что у вас было вот в 2013-2014 годах. Юпитер всегда приносит удачу и расширение", - рассказала астролог.
Как Марс и Венера повлияют на Весов
Марс будет находиться в 10 доме гороскопа Весов до 19 апреля 2025 года. Это время будет связано с карьерными достижениями и амбициями.
Весам увеличат рабочую нагрузку, будет больше командировок или новых проектов, требующих значительных усилий.
Важно отметить, что Марс будет ретроградным до 24 февраля, что может замедлить начало новых проектов и привести к необходимости завершения старых дел.
Венера - планета любви и красоты - будет в знаке Весов с 14 октября по 7 ноября 2025 года, что создаст атмосферу гармонии и привлекательности. Это время будет благоприятным для знакомств и заключения договоров.
Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной, что может привести к переоценке отношений. В этот период не рекомендуется вступать в брак или проводить косметические процедуры.
Также Весы могут вернуться к прошлым отношениям или общению с бывшими партнерами.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
7 сентября будет лунное затмение в шестом доме гороскопа, который может дать смену работы вам смену работы и жизненного баланса. Вы избавитесь от того, что вам не нужно. Будут актуальны вопросы очищения и самопознания.
Еще одно важное астрологическое 2025 года - новолуние в знаке Весы 21 октября. Это супер время для начинаний, поскольку новая Луна обеспечит очень сильную энергетику особенно для тех Весов, которые родились 20-22 октября. По словам астролога, в ближайшие 12 месяцев у вас откроется новая страница жизни.
Смотрите видео - Астрологический прогноз для Весов на 2025 год:
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