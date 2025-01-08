Гороскоп для Водолеев на 2025 год: выигрыш в лотерею и внезапная любовь

Водолеев ждет очень интересный год, прогнозирует Анжела Перл.

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Гороскоп для Водолеев на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие два важных для Водолеев астрологических события произойдут в 2025-м

Когда у Водолеев изменится ситуация в финансах

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Водолеев и рассказала, что 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для Водолеев на 2025 год, читайте материал: Гороскоп Таро 2025 для Водолеев: названы самые удачные и турбулентные месяцы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Водолеев ждет очень интересный год, поскольку много медленных планет поменяют знаки, а это значит, что меняется энергия, поэтому наша жизнь уже не будет такой, какой мы её знали раньше.

По словам специалиста, Уран - планета, которая управляет знаком Водолея, переходит в пятый дом гороскопа, который отвечает за любовь, удовольствия и радость жизни, пишет Главред. Уран будет находиться в этом доме с 8 июля по 9 ноября 2025 года, а затем с апреля 2026 года останется там на 7 лет.

Какие перемены ждут Водолеев:

Неожиданно и стремительно начнутся новые романтические отношения. Не исключено, что это будет любовь с первого взгляда или отношения с партнером, который значительно младше или старше.

Возможна неожиданная беременность или использование новых технологий для зачатия, таких как ЭКО или суррогатное материнство.

Водолеи могут открыть для себя новые интересы и хобби, возможно, даже экстремальные виды спорта или другие активные занятия.

Увеличится интерес к путешествиям и культурным мероприятиям, таким как театры и выставки, что принесет радость и удовлетворение.

Не исключен выигрыш в лотерею.

Вторая хорошая новость для Водолеев состоит в том, что Нептун и Сатурн, которые долго находились в секторе денег, меняют знак.

"Сатурн - тяжелая планета, которая может все уменьшать. Теперь вы сможете вдохнуть полной грудью, потому что денег будет больше в 2025 году", - прогнозирует специалист.

Итак, Сатурн, который долгое время ограничивал финансовые возможности Водолеев, покинет этот сектор 26 мая - уже после этой даты представители этого знака зодиака могут ожидать увеличения доходов.

Нептун выйдет из сектора денег 31 марта и перейдет в третий дом - это сектор, который связан с общением и новыми знакомствами. Это может привести к новым возможностям в сфере заработка, включая обучение новым навыкам или получение новых профессий.

Нептун также отвечает за духовный рост, поэтому Водолеи могут заинтересоваться психологией, эзотерикой, целительством.

"Сатурн - это закалка, дисциплина, ответственность. Он выходит из сектора работы. Последние три года он мог давать вам финансовые сложности или нужно было очень следить за бюджетом, или много работать. Эта ситуация в мае 2025 года закончится", - свидетельствует гороскоп на год.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Влияние Юпитер на Водолеев

Юпитер - планета удачи и везения. С 1 января по 10 июня, Юпитер будет находиться в 5 доме гороскопа, который отвечает за радость, удовольствия и детей. Это время будет благоприятным для того, чтобы позволить себе радости в жизни и замечать положительные моменты. Будут исполняться желания Водолеев.

С 10 июня Юпитер перейдет в шестой дом работы, здоровья и образа жизни. В связи с эти Водолеев ждет улучшение условий труда, повышение по службе или даже смена работы на более подходящую.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Козерогов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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