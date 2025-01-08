Гороскоп для Водолеев на 2025 год: выигрыш в лотерею и внезапная любовь

Вы узнаете:
- Какие два важных для Водолеев астрологических события произойдут в 2025-м
- Когда у Водолеев изменится ситуация в финансах
Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Водолеев и рассказала, что 2025 год принесёт этому знаку зодиака.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для Водолеев на 2025 год, читайте материал: Гороскоп Таро 2025 для Водолеев: названы самые удачные и турбулентные месяцы.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Водолеев ждет очень интересный год, поскольку много медленных планет поменяют знаки, а это значит, что меняется энергия, поэтому наша жизнь уже не будет такой, какой мы её знали раньше.
По словам специалиста, Уран - планета, которая управляет знаком Водолея, переходит в пятый дом гороскопа, который отвечает за любовь, удовольствия и радость жизни, пишет Главред. Уран будет находиться в этом доме с 8 июля по 9 ноября 2025 года, а затем с апреля 2026 года останется там на 7 лет.
Какие перемены ждут Водолеев:
- Неожиданно и стремительно начнутся новые романтические отношения. Не исключено, что это будет любовь с первого взгляда или отношения с партнером, который значительно младше или старше.
- Возможна неожиданная беременность или использование новых технологий для зачатия, таких как ЭКО или суррогатное материнство.
- Водолеи могут открыть для себя новые интересы и хобби, возможно, даже экстремальные виды спорта или другие активные занятия.
- Увеличится интерес к путешествиям и культурным мероприятиям, таким как театры и выставки, что принесет радость и удовлетворение.
- Не исключен выигрыш в лотерею.
Вторая хорошая новость для Водолеев состоит в том, что Нептун и Сатурн, которые долго находились в секторе денег, меняют знак.
"Сатурн - тяжелая планета, которая может все уменьшать. Теперь вы сможете вдохнуть полной грудью, потому что денег будет больше в 2025 году", - прогнозирует специалист.
Итак, Сатурн, который долгое время ограничивал финансовые возможности Водолеев, покинет этот сектор 26 мая - уже после этой даты представители этого знака зодиака могут ожидать увеличения доходов.
Нептун выйдет из сектора денег 31 марта и перейдет в третий дом - это сектор, который связан с общением и новыми знакомствами. Это может привести к новым возможностям в сфере заработка, включая обучение новым навыкам или получение новых профессий.
Нептун также отвечает за духовный рост, поэтому Водолеи могут заинтересоваться психологией, эзотерикой, целительством.
"Сатурн - это закалка, дисциплина, ответственность. Он выходит из сектора работы. Последние три года он мог давать вам финансовые сложности или нужно было очень следить за бюджетом, или много работать. Эта ситуация в мае 2025 года закончится", - свидетельствует гороскоп на год.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Влияние Юпитер на Водолеев
Юпитер - планета удачи и везения. С 1 января по 10 июня, Юпитер будет находиться в 5 доме гороскопа, который отвечает за радость, удовольствия и детей. Это время будет благоприятным для того, чтобы позволить себе радости в жизни и замечать положительные моменты. Будут исполняться желания Водолеев.
С 10 июня Юпитер перейдет в шестой дом работы, здоровья и образа жизни. В связи с эти Водолеев ждет улучшение условий труда, повышение по службе или даже смена работы на более подходящую.
Смотрите видео - Астрологический прогноз для Козерогов на 2025 год:
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