УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания

21 декабря 2020, 02:14

Три знака Зодиака могут наломать дров, отмечается в гороскопе.

Воздушному знаку Зодиака спрогнозирована расплата за поступки – Гороскоп на завтра 22 декабря 2020 года для всех
Представителям одного знака Зодиака спрогнозирована расплата за поступки / Reuters

Гороскоп на 22 декабря 2020 года – это вторник и 8-9 лунный день, предупредил знаки Зодиака Овен, Лев и Дева об угрозе опрометчивых поступков.

Водолея грозит расплата за поступки, говорится в астропрогнозе, опубликованном на supercook.ru.

Козерогов предупредили о возможном возникновении тяжелых препятствий.

Астропрогноз для водных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Рыбы

Избегайте острых эмоций. Возможно, вы будете рассеяны. Рекомендуют отложить деловые встречи.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Не стоит слишком сильно экономить – можно устроить праздник для близких. Постарайтесь не быть ни перед кем в долгу. Не нарывайтесь на конфликты с руководством.

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 – Скорпион

Прогнозируется возможный выбор между необходимым и желаемым. Из-за новости вы можете начать по-другому относиться к тем, кто рядом.

Астропрогноз для огненных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Лев

Вы можете наломать дров из-за тяги к риску и чрезмерной эмоциональности, и самоуверенности. Не лучший день для принятия важных решений. На личном и рабочем фронтах возможны конфликты.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Из-за импульсивности, чрезмерной неуверенности в себе и тяги к риску вы можете наломать дров. Неожиданное известие может поломать планы.

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 – Стрелец

Неподходящий день для общения – взаимопонимания почти не будет. Если нужно будет с кем-то общаться, понадобится выдержка и самообладание.

Астропрогноз для воздушных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Водолей

Может неожиданно произойти то, что вы посчитаете несправедливым. Возможно, вам напомнят о старых долгах.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Что-то может заставить по-другому вести себя с некоторыми людьми. Если наклевывается серьезный разговор – держите себя в руках.

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 – Весы

У кого-то из родственников возможны проблемы со здоровьем. Не забываете и о своем организме – какая-то болезнь может напомнить о себе.

Астропрогноз для земных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Козерог

На пути могут неожиданно появиться препятствия, возможны нелегкие испытания. Вы можете сбиться с дороги. Можно рассчитывать на поддержку друзей.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Финансовые проблемы от вас отстанут. В будущем придется расстаться с кругленькой суммой – возможно, кому-то из родных нужно будет помочь.

  • Гороскоп на 22 декабря 2020 – Дева

Придется сделать больше, чем обычно, и можно рассчитывать на плюшки. Из-за чрезмерного роста самооценки и храбрости можно наломать дров.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Лев гороскоп на завтра Рак гороскоп на завтра Овен Гороскоп на завтра Скорпион Гороскоп на завтра Телец
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблемГороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год БыкаАстрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителяГороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Восточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечтыВосточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты
Следующий материал

Последние новости

02:42
Спасли Рождество: в США Санта Клаусу сделали прививку от Covid-19
02:14
Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
01:30
"Саша, ты обос*ался": в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал посмешищем Видео
01:08
Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19
01:04
Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку Видео
Реклама
00:57
День святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замуж Видео
00:37
Новый штамм COVID-19: ​Германия срочно созывает заседание ЕС Видео
00:35
В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19 Видео
00:20
Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы Видео
20 декабря, воскресенье
23:57
​О чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь​: источник в ОП раскрыл детали​ Видео
23:22
Штраф и уголовная ответственность: Разумков рассказал о новом наказании для нардепов Видео
23:07
Зеленский планирует построить в Украине Диснейленд
22:54
Известный журналист займет высокий пост в Минобороны
22:31
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
22:25
Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах Видео
22:01
Стало известно, как во время карантина в храмах пройдет Рождество
21:49
Microsoft откажется от паролей в своих продуктах: когда это произойдет и какие альтернативы
21:43
Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​ Видео
21:20
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
20:57
В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату Видео
Реклама
20:53
В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: опубликовано видео Фото Видео
20:30
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2021 Видео
20:22
В Раде заявили о провале в борьбе с коронавирусом Видео
19:58
В магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры – на этот раз в жанре "башенная защита"
19:52
Суицид и депрессия: Комаровский предупредил об опасности для пациентов с COVID-19 Видео
19:52
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
19:43
Марадону намерены эксгумировать и поместить в мавзолей Видео
19:29
Переполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона Видео
18:54
В ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру Видео
18:42
Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony
18:37
Врач объяснила, кому можно не делать вакцину от коронавируса Видео
18:31
Главный санврач поставил точку в конфликте о вреде сала для организма Видео
17:57
COVID-19 "вышел из-под контроля": Британии грозят крутые меры из-за нового штамма Видео
17:56
В СБУ объяснили "потерю" десятков килограммов контрабандного кокаина​ Видео
17:37
На iPhone и Android вышла одна из лучших игр во вселенной Звездных войн Видео
17:11
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Видео
16:54
Сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит к новогодним праздникам
16:53
Новый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией Видео
16:15
В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19
16:14
Двойной удар коронавируса: ученые раскрыли загадку повторного заражения Видео
Реклама
15:48
Зеленский намерен добиться безвиза с США
15:40
Трамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ Видео
15:35
Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs запустил финальную праздничную раздачу игр
15:35
Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото Фото
15:10
Европа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса Видео
14:47
Будьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохранения
14:46
Опасный симптом: биолог рассказала, как коронавирус поражает мозг Видео
14:45
День зимнего солнцестояния: что делать, приметы и магия дня Видео
14:32
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
14:29
Путин высказался о "тлеющих конфликтах" возле границ РФ и переписывании истории
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять