Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания

Представителям одного знака Зодиака спрогнозирована расплата за поступки / Reuters

Гороскоп на 22 декабря 2020 года – это вторник и 8-9 лунный день, предупредил знаки Зодиака Овен, Лев и Дева об угрозе опрометчивых поступков.

Водолея грозит расплата за поступки, говорится в астропрогнозе, опубликованном на supercook.ru.

Козерогов предупредили о возможном возникновении тяжелых препятствий.

Астропрогноз для водных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Рыбы

Избегайте острых эмоций. Возможно, вы будете рассеяны. Рекомендуют отложить деловые встречи.

Гороскоп на завтра – Рак

Не стоит слишком сильно экономить – можно устроить праздник для близких. Постарайтесь не быть ни перед кем в долгу. Не нарывайтесь на конфликты с руководством.

Гороскоп на 22 декабря 2020 – Скорпион

Прогнозируется возможный выбор между необходимым и желаемым. Из-за новости вы можете начать по-другому относиться к тем, кто рядом.

Астропрогноз для огненных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Лев

Вы можете наломать дров из-за тяги к риску и чрезмерной эмоциональности, и самоуверенности. Не лучший день для принятия важных решений. На личном и рабочем фронтах возможны конфликты.

Гороскоп на завтра – Овен

Из-за импульсивности, чрезмерной неуверенности в себе и тяги к риску вы можете наломать дров. Неожиданное известие может поломать планы.

Гороскоп на 22 декабря 2020 – Стрелец

Неподходящий день для общения – взаимопонимания почти не будет. Если нужно будет с кем-то общаться, понадобится выдержка и самообладание.

Астропрогноз для воздушных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Водолей

Может неожиданно произойти то, что вы посчитаете несправедливым. Возможно, вам напомнят о старых долгах.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Что-то может заставить по-другому вести себя с некоторыми людьми. Если наклевывается серьезный разговор – держите себя в руках.

Гороскоп на 22 декабря 2020 – Весы

У кого-то из родственников возможны проблемы со здоровьем. Не забываете и о своем организме – какая-то болезнь может напомнить о себе.

Астропрогноз для земных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник

Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Козерог

На пути могут неожиданно появиться препятствия, возможны нелегкие испытания. Вы можете сбиться с дороги. Можно рассчитывать на поддержку друзей.

Гороскоп на завтра – Телец

Финансовые проблемы от вас отстанут. В будущем придется расстаться с кругленькой суммой – возможно, кому-то из родных нужно будет помочь.

Гороскоп на 22 декабря 2020 – Дева

Придется сделать больше, чем обычно, и можно рассчитывать на плюшки. Из-за чрезмерного роста самооценки и храбрости можно наломать дров.