Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания

Три знака Зодиака могут наломать дров, отмечается в гороскопе.
Гороскоп на 22 декабря 2020 года – это вторник и 8-9 лунный день, предупредил знаки Зодиака Овен, Лев и Дева об угрозе опрометчивых поступков.
Водолея грозит расплата за поступки, говорится в астропрогнозе, опубликованном на supercook.ru.
Козерогов предупредили о возможном возникновении тяжелых препятствий.
Астропрогноз для водных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник
- Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Рыбы
Избегайте острых эмоций. Возможно, вы будете рассеяны. Рекомендуют отложить деловые встречи.
- Гороскоп на завтра – Рак
Не стоит слишком сильно экономить – можно устроить праздник для близких. Постарайтесь не быть ни перед кем в долгу. Не нарывайтесь на конфликты с руководством.
- Гороскоп на 22 декабря 2020 – Скорпион
Прогнозируется возможный выбор между необходимым и желаемым. Из-за новости вы можете начать по-другому относиться к тем, кто рядом.
Астропрогноз для огненных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник
- Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Лев
Вы можете наломать дров из-за тяги к риску и чрезмерной эмоциональности, и самоуверенности. Не лучший день для принятия важных решений. На личном и рабочем фронтах возможны конфликты.
- Гороскоп на завтра – Овен
Из-за импульсивности, чрезмерной неуверенности в себе и тяги к риску вы можете наломать дров. Неожиданное известие может поломать планы.
- Гороскоп на 22 декабря 2020 – Стрелец
Неподходящий день для общения – взаимопонимания почти не будет. Если нужно будет с кем-то общаться, понадобится выдержка и самообладание.
Астропрогноз для воздушных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник
- Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Водолей
Может неожиданно произойти то, что вы посчитаете несправедливым. Возможно, вам напомнят о старых долгах.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Что-то может заставить по-другому вести себя с некоторыми людьми. Если наклевывается серьезный разговор – держите себя в руках.
- Гороскоп на 22 декабря 2020 – Весы
У кого-то из родственников возможны проблемы со здоровьем. Не забываете и о своем организме – какая-то болезнь может напомнить о себе.
Астропрогноз для земных знаков Зодиака – чего ожидать во вторник
- Гороскоп на 22 декабря 2020 года – Козерог
На пути могут неожиданно появиться препятствия, возможны нелегкие испытания. Вы можете сбиться с дороги. Можно рассчитывать на поддержку друзей.
- Гороскоп на завтра – Телец
Финансовые проблемы от вас отстанут. В будущем придется расстаться с кругленькой суммой – возможно, кому-то из родных нужно будет помочь.
- Гороскоп на 22 декабря 2020 – Дева
Придется сделать больше, чем обычно, и можно рассчитывать на плюшки. Из-за чрезмерного роста самооценки и храбрости можно наломать дров.