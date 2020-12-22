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Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней

22 декабря 2020, 03:00

Представителям водной стихии грозят проблемы со здоровьем, отмечается в астропрогнозе.

Три знака Зодиака предупреждены о возможных жестких схватках – Гороскоп на завтра, гороскоп на 23 декабря 2020 года
Три знака Зодиака предупреждены о возможных жестких конфликтах / Reuters

В среду, 23 декабря (9-10 лунный день), знакам Зодиака Козерог, Овен и Лев грозят жесткие конфликты, Львы также могут оказаться мишенью для злых шуток.

Нерадужный гороскоп на 23 декабря 2020 года и для Скорпионов – у них могут начаться болезни, приводит астропрогноз supercook.ru.

Достаточно плохой прогноз составлен и для Водолеев – у представителей этого знака может возникнуть обманчивое чувство.

Какие события среда может принести в жизнь земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 года – Козерог

Могут возникнуть очень серьезные конфликты с теми, кто рядом. Лучше избегать толпы. Вас могут обмануть, возможны серьезные денежные потери. Уделите много внимания самочувствию детей.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Можете прилагать усилия к делам, в которых, мягко говоря, не являетесь асами. Благодаря упорству и оптимизму может подняться авторитет.

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 – Дева

Возможно, вы столкнетесь с иллюзиями и обманами. Не оставляйте хвосты. Много внимания уделите самочувствию детей.

Какие события среда может принести в жизнь водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 года – Рыбы

Нужно "включать" осторожность во время переговоров, разборок и подписания соглашений. Начальство может сделать интересное предложение.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Внимание будет рассеиваться. Лучше перенести встречи, связанные с работой. Резкий отказ от того, что вы взяли на свои плечи, может ударить по репутации.

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 – Скорпион

Не игнорируйте здоровье – есть угроза начала негативных процессов. Могут начать портиться отношения со старыми друзьями.

Какие события среда может принести в жизнь огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 года – Овен

Из-за эмоциональных слов или действий грозят нападки. Из-за лжи тех, кто не желает вам добра, или непорядочности партнеров путь к цели может усложниться.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Могут возникнуть жесткие конфликты с коллегами или руководством. Из-за желания получить похвалу или поощрение можно нарваться на злые шутки. Будьте сдержаны и терпеливы, как никогда.

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 – Стрелец

Личная жизнь в ваших руках – все будет зависеть от поступков. Внутренней энергии может быть слишком много, из-за этого могут начаться разрушительные процессы. Не поддавайтесь своим слабостям.

Какие события среда может принести в жизнь воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 года – Весы

Можно построить новые мосты или отстроить старые. Не время для поездок на большие расстояния.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Лучше бороться с искушениями и соблазнами. Не будьте безответственны. Постарайтесь быть в светлых местах. Отгоняйте плохие мысли и беритесь только за самые важные дела.

  • Гороскоп на 23 декабря 2020 – Водолей

Вам может показаться, что ситуация улучшилась, однако это не так. Не стоит "выключать" осмотрительность во время общения с коллегами и руководством. Обстановка может ухудшиться в любую секунду.

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