Гороскоп для всех на 6 марта: заразная болезнь и запрет на мясо

Козерогам запретили есть мясо / Reuters

Суббота, 6 марта и 23-й лунный день, может оказаться опасной для огненных знаков Зодиака Лев и Овен. Гороскоп на 6 марта 2021 года предупредил, что эти зодиакальные представители могут подхватить заразную болезнь.

Девам грозят крупные проблемы, связанные с посторонними, говорится на supercook.ru.

Водолеям спрогнозирована новая работа, а Козерогам запретили потреблять мясную пищу.

Астропрогноз для представителей стихии огонь на 23-й лунный день

Гороскоп на 6 марта 2021 года – Лев

Вы можете подхватить инфекцию или травмироваться. Будет становиться меньше жизненных сил. Постарайтесь никому не позволить негативно на вас влиять.

Гороскоп на завтра – Овен

Постарайтесь не пить слишком много алкоголя и не переедать. Вы можете "найти" инфекцию или травмироваться. Уровень жизненных сил будет проседать. Возможны конфликты, может уменьшиться бюджета.

Гороскоп на 6 марта 2021 – Стрелец

Вы можете без причины стать раздражительными или печальными. Мужчинам нельзя оставлять без внимания состояние здоровья. День можно посвятить поездкам.

Астропрогноз для представителей стихии воздух на 23-й лунный день

Гороскоп на 6 марта 2021 года – Близнецы

Если хотите порадоваться и успокоиться – пообщайтесь с детьми. До обеда можно столкнуться с нешуточными неприятностями, например, травмироваться.

Гороскоп на завтра – Водолей

Можете посвятить день любви, в частности не противопоказаны интимные контакты. У вас могут появиться новые партнеры или свежая работа.

Гороскоп на 6 марта 2021 – Весы

Если вы будете потакать своим слабостям и тянуться к удовольствиям – получите много проблем. Не стоит впускать в свой круг общения кого-то нового.

Астропрогноз для представителей стихии земля на 23-й лунный день

Гороскоп на 6 марта 2021 года – Телец

Из-за мелкого конфликта могут разгореться баталии. Лучше воздержаться от необдуманных слов. Вам могут что-то предложить относительно работы. Возможно, предложение не будет выгодным.

Гороскоп на завтра – Козерог

Откажитесь от мясных продуктов и от алкоголя. Возможны проблемы в отношениях с друзьями или членами семьи. День не подходит для путешествий. Вы можете травмироваться.

Гороскоп на 6 марта 2021 – Дева

Могут возникнуть серьезные проблемы с кем-то посторонним, например, с чиновниками. Путешествия лучше отложить. Вы можете травмироваться. После обеда возможны проблемы со здоровьем и денежные неприятности.

Астропрогноз для представителей стихии вода на 23-й лунный день

Гороскоп на 6 марта 2021 года – Скорпион

Не стройте стену между собой и другими людьми и не вынашивайте планы относительно мести. На любовном фронте, возможно, придется оставить свои интересы на втором плане. Выкладывайтесь на работе на все 100%.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Если хотите избежать многих болезней – правильно питайтесь, тренируйте тело и полноценно отдыхайте. Подчиненным не стоит перечить руководству.

Гороскоп на 6 марта 2021 – Рак

Внимательно относитесь к близким людям и будьте терпеливы. Вам могут предложить что-то относительно работы. Не принимайте решения в спешке, возможно, предложение не принесет серьезную выгоду.