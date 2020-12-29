Гороскоп для всех на последнее полнолуние 2020: названы денежные счастливчики

Ряду знаков Зодиака на среду спрогнозирована денежная удача / УНИАН

В последние полнолуние 2020 года – в среду, 30 декабря (16-17 лунный день), ряду знаков Зодиака астропрогноз сулит фарт.

Финансовый фарт прогнозируется Овнам, Близнецам и Львам, сообщает supercook.ru.

Козерогам и Девам гороскоп на 30 декабря 2020 года пообещал успех в денежных делах, а Скорпионам – выгодные контракты.

Как водным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года

Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Рыбы

Капризы, недовольство и всплески эмоций – это то, что может подпортить отношения с близкими. Можно объявить войну своим минусам. После обеда стоит потренироваться или активно отдохнуть с родными.

Гороскоп на завтра – Рак

Вас могут подталкивать к "реформам" в работе – не ведитесь, пока идите проверенным путем. Для успеха нужно заполучить поддержку авторитетных людей.

Гороскоп на 30 декабря 2020 – Скорпион

На любовном фронте ожидаются позитивные ошибки. Если появится возможность – исправьте свои проколы. Прислушивайтесь к тому, что говорят коллеги, и не пропускайте мимо ушей предложения руководства.

Как огненным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года

Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Лев

Вам светит удача в делах, связанных с денежной сферой – можно делать покупки. Если вы будете доброжелательны и гибки во время общения – сможете заложить фундамент для карьерного успеха.

Гороскоп на завтра – Овен

В денежных делах вы будете на коне – можно вкладывать деньги, что-то покупать. Не реформируйте деловую сферу – вам подходит проверенный путь.

Гороскоп на 30 декабря 2020 – Стрелец

Возможен темный жизненный вираж. Есть угроза провалов и на любовном, и на рабочем фронтах.

Как земным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года

Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Козерог

Занимайтесь делами, связанными с деньгами, вас ждет успех. Благодаря активной деятельности можно получить "плюсик в рабочую карму".

Гороскоп на завтра – Телец

Залогом успеха станут позитив, решительность и терпеливость. Что-то может кардинально измениться в последний миг.

Гороскоп на 30 декабря 2020 – Дева

Можно активничать в финансовых делах. Если появится свободное время – займитесь творчеством.

Как воздушным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года

Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Близнецы

Не противопоказаны дела, связанные с риском. Возможно, для получения выгоды придется вовремя "нажать на тормоз". Помните, что иногда добрые дела наказуемы.

Гороскоп на завтра – Весы

Постарайтесь быть с тем, кого любите. До обеда ожидается позитив, а ближе к вечеру возможно недовольство собой.

Гороскоп на 30 декабря 2020 – Водолей

Удача продолжает идти рядом с вами. Не пренебрегайте помощью. Обаяние и мягкость помогут "тушить пожары".