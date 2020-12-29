Гороскоп для всех на последнее полнолуние 2020: названы денежные счастливчики

Представителей трех знаков Зодиака будет сопровождать финансовый фарт, отмечается в гороскопе.
В последние полнолуние 2020 года – в среду, 30 декабря (16-17 лунный день), ряду знаков Зодиака астропрогноз сулит фарт.
Финансовый фарт прогнозируется Овнам, Близнецам и Львам, сообщает supercook.ru.
Козерогам и Девам гороскоп на 30 декабря 2020 года пообещал успех в денежных делах, а Скорпионам – выгодные контракты.
Как водным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года
- Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Рыбы
Капризы, недовольство и всплески эмоций – это то, что может подпортить отношения с близкими. Можно объявить войну своим минусам. После обеда стоит потренироваться или активно отдохнуть с родными.
- Гороскоп на завтра – Рак
Вас могут подталкивать к "реформам" в работе – не ведитесь, пока идите проверенным путем. Для успеха нужно заполучить поддержку авторитетных людей.
- Гороскоп на 30 декабря 2020 – Скорпион
На любовном фронте ожидаются позитивные ошибки. Если появится возможность – исправьте свои проколы. Прислушивайтесь к тому, что говорят коллеги, и не пропускайте мимо ушей предложения руководства.
Как огненным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года
- Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Лев
Вам светит удача в делах, связанных с денежной сферой – можно делать покупки. Если вы будете доброжелательны и гибки во время общения – сможете заложить фундамент для карьерного успеха.
- Гороскоп на завтра – Овен
В денежных делах вы будете на коне – можно вкладывать деньги, что-то покупать. Не реформируйте деловую сферу – вам подходит проверенный путь.
- Гороскоп на 30 декабря 2020 – Стрелец
Возможен темный жизненный вираж. Есть угроза провалов и на любовном, и на рабочем фронтах.
Как земным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года
- Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Козерог
Занимайтесь делами, связанными с деньгами, вас ждет успех. Благодаря активной деятельности можно получить "плюсик в рабочую карму".
- Гороскоп на завтра – Телец
Залогом успеха станут позитив, решительность и терпеливость. Что-то может кардинально измениться в последний миг.
- Гороскоп на 30 декабря 2020 – Дева
Можно активничать в финансовых делах. Если появится свободное время – займитесь творчеством.
Как воздушным знакам Зодиака советуют провести последнюю среду 2020 года
- Гороскоп на 30 декабря 2020 года – Близнецы
Не противопоказаны дела, связанные с риском. Возможно, для получения выгоды придется вовремя "нажать на тормоз". Помните, что иногда добрые дела наказуемы.
- Гороскоп на завтра – Весы
Постарайтесь быть с тем, кого любите. До обеда ожидается позитив, а ближе к вечеру возможно недовольство собой.
- Гороскоп на 30 декабря 2020 – Водолей
Удача продолжает идти рядом с вами. Не пренебрегайте помощью. Обаяние и мягкость помогут "тушить пожары".