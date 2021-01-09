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Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии

9 января 2021, 01:36

Воздушному и земному знакам Зодиака грозят убытки.

Денежный шанс сулят Весам и Стрельцам – Гороскоп на завтра – гороскоп на 10 января 2021 года
Весам и Стрельцам сулят денежный шанс / Reuters

Прибыльный 27 лунный день – воскресенье, 10 января, ожидается в жизни знаков Зодиака Весы и Стрелец.

Стрельцам и Весам гороскоп на 10 января 2021 года пообещал денежный шанс, а Близнецов и Тельцов предупредил об угрозе убытков, сообщает supercook.ru.

Девам спрогнозированы ложные обвинения, а Козероги предупреждены о баталиях.

Что представителям водной стихии светит в 27 лунный день

  • Гороскоп на 10 января 2021 года – Рыбы

Вам будет тяжело сосредоточиться, аура ослабеет, душевных сил станет меньше. Не стоит выяснять отношения, решать важные вопросы, подписывать соглашения и заниматься продолжением рода.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Основательно возьмитесь за работу. Возможно, придется делать то, что не очень вам интересно. Постарайтесь приблизиться к природе.

  • Гороскоп на 10 января 2021 – Скорпион

Постарайтесь не быть непримиримыми и избавляйтесь от злобы. Если вы замкнетесь в себе – будут страдать близкие.

Что представителям земной стихии светит в 27 лунный день

  • Гороскоп на 10 января 2021 года – Козерог

Из-за любого спора могут разгореться баталии. Понимания не будет. Возможны серьезные провокации.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможны удачные поездки и переговоры. Из-за чрезмерной рабочей активности можно потерять деньги.

  • Гороскоп на 10 января 2021 – Дева

Люди, которые способны влиять на вашу жизнь, могут пойти на обман. Вас могут обвинять в том, к чему вы непричастны.

Что представителям воздушной стихии светит в 27 лунный день

  • Гороскоп на 10 января 2021 года – Водолей

Может быть много проблем, и их не стоит пытаться решить одним махом. Сделайте так, чтобы дела дали результат. У женщин могут ухудшиться отношения с родными старшего возрасти.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Если чрезмерно активничать в деловой сфере – возможны убытки. До обеда возможны неприятности в деловом общении. После обеда светит удача во время поездок, переговоров и встреч, но понадобится много сил.

  • Гороскоп на 10 января 2021 – Весы

До обеда можно показать свои возможности на разных фронтах. После обеда может вспыхнуть конфликт – понимания не будет.

Что представителям огненной стихии светит в 27 лунный день

  • Гороскоп на 10 января 2021 года – Овен

Лучше отказаться от любых разборок. Возможны недоразумения и провокации. Откажитесь от новых дел.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Пока не стоит влезать в разборки. Из-за претензий возможен конфликт с любимым человеком. Понимания не будет.

  • Гороскоп на 10 января 2021 – Стрелец

Недоброжелатели могут проявить себя – скрывайте планы. Для решения важных деловых вопросов "включайте" активность и уверенность. Из-за рвения вперед возможен прокол.

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