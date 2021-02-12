Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли

Козерогам сулят денежные мысли / Reuters

Суббота, 13 февраля и 3-й лунный день, может принести знаку Зодиака Козерог денежные мысли, а Девам – новые возможности благодаря идеям.

Водолеев гороскоп на 13 февраля 2021 года предупредил об угрозе катастроф, говорится на supercook.ru.

В астропрогнозе также отмечается, что Стрельцам накануне приснится пророческий сон.

Как посоветовали прожить 3-й лунный день представителям стихии огонь

Гороскоп на 13 февраля 2021 года – Стрелец

Чувства стоит держать в кулаке, нужно быть жесткими. Если хотите позитивного результата – будьте сдержанными. Станут сильнее интуиция и способность предвещать события.

Гороскоп на завтра – Лев

Если нужно распрощаться со старыми чувствами – сделайте это с сухими глазами. У вас станет больше жизненных сил.

Гороскоп на 13 февраля 2021 – Овен

Создайте план дня. На вашем пути могут встретиться мелкие преграды. У вас будет больше сил для деятельности.

Как посоветовали прожить 3-й лунный день представителям стихии вода

Гороскоп на 13 февраля 2021 года – Рак

На любовном фронте ожидается позитивная ситуация. Можете куда-то отправиться. Даже если что-то и случится – все хорошо закончится.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Прогнозируются неожиданности. Нельзя слишком высоко взмывать в облака – постарайтесь трезво мыслить. День подходит для того, чтобы повенчаться и заняться продолжением рода.

Гороскоп на 13 февраля 2021 – Скорпион

Если у вас есть очень смелая мечта – можно попробовать воплотить ее в жизнь. Возможны деловые предложения. Не стоит чрезмерно доверять коллегам.

Как посоветовали прожить 3-й лунный день представителям стихии воздух

Гороскоп на 13 февраля 2021 года – Близнецы

Если не хотите уймы неприятностей – фильтруйте слова. Можете обращаться к чиновникам или к руководству. Не раскрывайте то, что запланировали.

Гороскоп на завтра – Весы

Отношения с близкими могут немного подпортиться. Постарайтесь не пробудить словами какие-то негативные чувства, например, ревность или зависть.

Гороскоп на 13 февраля 2021 – Водолей

Водителям посоветовали в пути быть максимально осторожными. Есть угроза катастроф, приключений и болезней.

Как посоветовали прожить 3-й лунный день представителям стихии земля

Гороскоп на 13 февраля 2021 года – Дева

На любовном фронте может произойти что-то важное. В работе откажитесь от штампов – проявите креативность. Благодаря свежим идеям могут открыться новые двери.

Гороскоп на завтра – Телец

Хороший день для поисков в духовной сфере или на любовном фронте. Возможно, прилетит негативная новость. Могут произойти конфликты с близкими людьми.

Гороскоп на 13 февраля 2021 – Козерог

Благодаря новым идеям можно заполучить доход из нового источника. Можете посвятить время общению с друзьями или потрудиться в коллективе.