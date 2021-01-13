УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов

13 января 2021, 01:36

Каверзы "доброжелателей" возможны в жизни огненных знаков Зодиака, отмечается в астропрогнозе

Благодаря идеям Девам и Козерогам светит новый доход – Гороскоп на завтра – гороскоп на 14 января 2021 года
Благодаря идеям двум знакам Зодиака светит новый доход / Reuters

Во 2 лунный день – это четверг, 14 января, – знакам Зодиака Рак и Телец посоветовали покориться любви.

Львов и Овнов гороскоп на 14 января 2021 года предупредил о подвохах недругов, сообщает supercook.ru.

Козерогам и Девам сулят денежный позитив – идеи могут оказаться доходными.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 14 января 2021 года – Стрелец

Можете активно обсуждать деловые вопросы, приветствуются поездки. Есть один минус – на общение придется тратить больше сил, чем обычно.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Из-за интриг противников в отношениях с коллегами или руководством может появиться напряг. Возможно, понадобится рука помощи "шишки" или близких.

  • Гороскоп на 14 января 2021 – Овен

Противники могут устроить козни. Преграда, о которой вы не подозревали, может затормозить дела. Возможно, быт заставит расстаться с некоторой суммой.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям земной стихии

  • Гороскоп на 14 января 2021 года – Козерог

Найдите правильное применение своему времени. Для преодоления помех на пути к успеху понадобится ответственность. Благодаря свежим идеям можно найти колыбель нового дохода.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Можно полностью отдаться новой любви и сказать "пока" прошлому – новый человек стоит того. Женщины могут сразить наповал своим шармом и обаянием.

  • Гороскоп на 14 января 2021 – Дева

Вас могут посетить свежие идеи – есть шанс найти "колыбель" нового дохода. Если какое-то дело очень нервозное – лучше от него отказаться.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 14 января 2021 года – Водолей

Можете активно решать денежные вопросы. Не стоит слишком сильно увлекаться новым партнером.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за зависти, интриг и неожиданных преград планы не удастся быстро сделать реальностью. Не стоит активничать в делах.

  • Гороскоп на 14 января 2021 – Весы

Если хотите получить дополнительный доход – можете во что-то вложить средства. Можете заняться делами, связанными с улучшением пространства, которое вас окружает.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям водной стихии

  • Гороскоп на 14 января 2021 года – Скорпион

Вы можете поссориться с близким человеком – лучше отказаться от встреч и не принимать участие в спорах. Если хотите, чтобы конец дня был великолепным, – устройте дома небольшой праздник.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Погрузитесь с головой в любовь – ваш избранник этого достоин. Постарайтесь избавиться от беспокойства.

  • Гороскоп на 14 января 2021 – Рыбы

Острые ситуации удастся "обплыть". Можете посвятить время интиму. Не рискуйте зря.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Лев гороскоп на завтра Рак гороскоп на завтра Овен Гороскоп на завтра Скорпион Гороскоп на завтра Телец
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодокГороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Сбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункереСбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункере Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работаГороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всегоГороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталииГороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии
Следующий материал

Последние новости

01:36
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов
00:58
Что нельзя делать по утрам: эксперты назвали топ-5 запретов Видео
00:52
Какую серьезную опасность несет для тела оральный секс - ответ ученых
00:31
Настоящие бомбы с таймерами: в США раскрыли новые детали штурма Капитолия Видео
00:19
Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции Видео
Реклама
12 января, вторник
23:59
Инфекционист назвала самый опасный симптом коронавируса Видео
23:29
У Путина оценили вероятность освободительной операции Украины на Донбассе Видео
23:16
В Украину несутся снегопады и морозы Видео
22:57
Рано радоваться: у Кличко продлили сроки ремонта скандального путепровода Видео
22:32
Молочный продукт признали профилактикой рака кишечника Видео
22:29
Тысячи сторонников Трампа пойдут в атаку на Капитолий и Белый дом: СМИ назвали дату Видео
22:25
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
22:20
Названа дата новой встречи в нормандском формате Видео
22:05
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
22:00
В Офисе Зеленского отреагировали на санкции США против Украины Видео
21:48
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
21:41
Ипохондрия: в чем проявляется и что с ней делать Видео
21:40
Во Львовской области обнаружили мутировавший тип COVID-19 Видео
21:32
Удар по бизнесу: в Кабмине отреагировали на призыв продлить локдаун в Украине Видео
21:30
Прелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году Фото
Реклама
21:06
Названы колоссальные убытки Twitter и Facebook после бана аккаунтов Трампа Видео
21:05
Встреча в нормандском формате завершилась: появились детали переговоров в Берлине Видео
20:57
Календула: мощный антиоксидант и противораковое средство Видео
20:49
Какими будут цены на газ в феврале: в Слуге народа сделали важное заявление Видео
20:44
Эрдоган официально появился в Telegram Видео
20:31
В Минздраве пояснили, почему не запрещали продажу алкоголя Видео
20:25
Компания Sony уточнила сроки выхода новых игр для PlayStation 5 Видео
20:15
Лучшие сексуальные позиции для мужчин с маленьким пенисом Видео
20:09
Скончался американский миллиардер-спонсор Трампа
19:59
Массовая вакцинация украинцев от COVID-19: в Минздраве озвучили сроки Видео
19:47
Витамины для того, чтобы забеременеть: что принимать Видео
19:34
Оккупанты незаконно повязали 120 крымских татар Видео
19:32
Продление локдауна в Украине: Степанов сделал заявление Видео
19:26
В Черновцах нашли мертвым известного рок-музыканта Видео
19:00
Степанов пояснил, спасет ли от коронавируса начало массовой вакцинации Видео
18:52
Трамп резко ответил на угрозы импичмента Видео
18:45
Bethesda анонсировали игру про Индиана Джонса от разработчиков Wolfenstein: первые подробности Видео
18:37
Цены на газ и свет для населения: в Слуге народа раскрыли планы властей Видео
18:23
В ОБСЕ отреагировали на блокировку аккаунтов Трампа в Telegram Видео
18:22
LG показала работающий концепт уникального смартфона Rollable с выдвижным дисплеем Видео
Реклама
18:13
В Васильев день в Украине ударят сильные морозы Видео
17:54
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Видео
17:34
"Приезжайте в Житомир": Зеленский обратился к Илону Маску Видео
17:32
Языковой омбудсмен объяснил украинцам, как правильно "стучать" на нарушителей "мовного" закона Видео
17:25
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
17:22
Инсайдер подтвердил, что главным героем GTA VI впервые за историю серии будет женщина
17:07
Россия остается ведущим торговым партнером Украины: что продаем и покупаем
16:48
"Здесь больше нечего спасать": как нам строят цифровой концлагерь мнение
16:26
8 типов мигрени и как узнать, что вызывает именно вашу головную боль Видео
16:18
Как распознать популярные схемы мошенничества в интернете: советы экспертов
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять