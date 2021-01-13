Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов

Благодаря идеям двум знакам Зодиака светит новый доход / Reuters

Во 2 лунный день – это четверг, 14 января, – знакам Зодиака Рак и Телец посоветовали покориться любви.

Львов и Овнов гороскоп на 14 января 2021 года предупредил о подвохах недругов, сообщает supercook.ru.

Козерогам и Девам сулят денежный позитив – идеи могут оказаться доходными.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям огненной стихии

Гороскоп на 14 января 2021 года – Стрелец

Можете активно обсуждать деловые вопросы, приветствуются поездки. Есть один минус – на общение придется тратить больше сил, чем обычно.

Гороскоп на завтра – Лев

Из-за интриг противников в отношениях с коллегами или руководством может появиться напряг. Возможно, понадобится рука помощи "шишки" или близких.

Гороскоп на 14 января 2021 – Овен

Противники могут устроить козни. Преграда, о которой вы не подозревали, может затормозить дела. Возможно, быт заставит расстаться с некоторой суммой.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям земной стихии

Гороскоп на 14 января 2021 года – Козерог

Найдите правильное применение своему времени. Для преодоления помех на пути к успеху понадобится ответственность. Благодаря свежим идеям можно найти колыбель нового дохода.

Гороскоп на завтра – Телец

Можно полностью отдаться новой любви и сказать "пока" прошлому – новый человек стоит того. Женщины могут сразить наповал своим шармом и обаянием.

Гороскоп на 14 января 2021 – Дева

Вас могут посетить свежие идеи – есть шанс найти "колыбель" нового дохода. Если какое-то дело очень нервозное – лучше от него отказаться.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям воздушной стихии

Гороскоп на 14 января 2021 года – Водолей

Можете активно решать денежные вопросы. Не стоит слишком сильно увлекаться новым партнером.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за зависти, интриг и неожиданных преград планы не удастся быстро сделать реальностью. Не стоит активничать в делах.

Гороскоп на 14 января 2021 – Весы

Если хотите получить дополнительный доход – можете во что-то вложить средства. Можете заняться делами, связанными с улучшением пространства, которое вас окружает.

К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям водной стихии

Гороскоп на 14 января 2021 года – Скорпион

Вы можете поссориться с близким человеком – лучше отказаться от встреч и не принимать участие в спорах. Если хотите, чтобы конец дня был великолепным, – устройте дома небольшой праздник.

Гороскоп на завтра – Рак

Погрузитесь с головой в любовь – ваш избранник этого достоин. Постарайтесь избавиться от беспокойства.

Гороскоп на 14 января 2021 – Рыбы

Острые ситуации удастся "обплыть". Можете посвятить время интиму. Не рискуйте зря.