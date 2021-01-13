Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов

Каверзы "доброжелателей" возможны в жизни огненных знаков Зодиака, отмечается в астропрогнозе
Во 2 лунный день – это четверг, 14 января, – знакам Зодиака Рак и Телец посоветовали покориться любви.
Львов и Овнов гороскоп на 14 января 2021 года предупредил о подвохах недругов, сообщает supercook.ru.
Козерогам и Девам сулят денежный позитив – идеи могут оказаться доходными.
К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям огненной стихии
- Гороскоп на 14 января 2021 года – Стрелец
Можете активно обсуждать деловые вопросы, приветствуются поездки. Есть один минус – на общение придется тратить больше сил, чем обычно.
- Гороскоп на завтра – Лев
Из-за интриг противников в отношениях с коллегами или руководством может появиться напряг. Возможно, понадобится рука помощи "шишки" или близких.
- Гороскоп на 14 января 2021 – Овен
Противники могут устроить козни. Преграда, о которой вы не подозревали, может затормозить дела. Возможно, быт заставит расстаться с некоторой суммой.
К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям земной стихии
- Гороскоп на 14 января 2021 года – Козерог
Найдите правильное применение своему времени. Для преодоления помех на пути к успеху понадобится ответственность. Благодаря свежим идеям можно найти колыбель нового дохода.
- Гороскоп на завтра – Телец
Можно полностью отдаться новой любви и сказать "пока" прошлому – новый человек стоит того. Женщины могут сразить наповал своим шармом и обаянием.
- Гороскоп на 14 января 2021 – Дева
Вас могут посетить свежие идеи – есть шанс найти "колыбель" нового дохода. Если какое-то дело очень нервозное – лучше от него отказаться.
К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 14 января 2021 года – Водолей
Можете активно решать денежные вопросы. Не стоит слишком сильно увлекаться новым партнером.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Из-за зависти, интриг и неожиданных преград планы не удастся быстро сделать реальностью. Не стоит активничать в делах.
- Гороскоп на 14 января 2021 – Весы
Если хотите получить дополнительный доход – можете во что-то вложить средства. Можете заняться делами, связанными с улучшением пространства, которое вас окружает.
К какому 2 лунному дню посоветовали готовиться представителям водной стихии
- Гороскоп на 14 января 2021 года – Скорпион
Вы можете поссориться с близким человеком – лучше отказаться от встреч и не принимать участие в спорах. Если хотите, чтобы конец дня был великолепным, – устройте дома небольшой праздник.
- Гороскоп на завтра – Рак
Погрузитесь с головой в любовь – ваш избранник этого достоин. Постарайтесь избавиться от беспокойства.
- Гороскоп на 14 января 2021 – Рыбы
Острые ситуации удастся "обплыть". Можете посвятить время интиму. Не рискуйте зря.