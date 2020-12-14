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Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность

14 декабря 2020, 01:34

Водному знаку Зодиака очень пойдет на пользу встреча с близкими, отмечается в астропрогнозе.

Очень важное событие ожидается в жизни Стрельцов – Гороскоп на завтра 15 декабря 2020 года для всех
В жизни Стрельцов ожидается очень важное событие / Reuters

Вторник, 15 декабря и 1-2 лунный день, может принести знакам Зодиака Овен и Дева подвижки в деловой сфере.

Стрельцам гороскоп на 15 декабря 2020 года спрогнозировал узловое событие, а Рыбам – мощную энергетическую подзарядку от близких, говорится на supercook.ru.

Астропрогноз предупредил, что по одной причине в Скорпионах можно пробудить крайнюю беспощадность.

С чем представители водной стихии могут столкнуться во вторник

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 года – Рыбы

До обеда не стоит проводить деловые встречи, возможно, эмоции будут зашкаливать. Утром возможен сильный удар по настроению.

  • Гороскоп на завтра – Рак

В работе не отдавайте инициативу и не бойтесь новых дел. Вам под силу расправиться с рабочими проблемами. Работоспособность и уверенность в себе помогут двигаться к желаемой цели.

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 – Скорпион

Из-за агрессии со стороны тех, кто рядом, вы способны стать очень беспощадными. Постарайтесь не испортить отношения со знакомыми и коллегами.

С чем представители земной стихии могут столкнуться во вторник

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 года – Козерог

Можно наполниться энергией, ожидается обострение восприимчивости, интуиции и чувствительности. Изменения особенно могут почувствовать творческие люди. Есть шанс сделать серьезный шаг вперед в делах.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Не бойтесь работы и держите инициативу в своих руках. Не вмешивайтесь в жизнь близких людей.

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 – Дева

Вам под силу разобраться с делами, познакомиться с нужными людьми и занять более устойчивое денежное положение. Вы можете более тонко чувствовать прекрасное.

С чем представители огненной стихии могут столкнуться во вторник

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 года – Стрелец

Знакомство с авторитетом или совпадение может кардинально изменить жизнь. День подходит для совместной деятельности с коллегами и для путешествий.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Если вы разобрались со старыми проколами, постарайтесь не наделать новых. Можно обращаться к чиновникам и активистам.

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 – Овен

Вы сможете без пота разобраться с деловыми вопросами и занять более устойчивое денежное положение. Если хотите привлечь новых соратников – проявите щедрость и великодушие.

С чем представители воздушной стихии могут столкнуться во вторник

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 года – Весы

Держите инициативу в своих руках. Можно ездить по делам, подписывать документы, давать старт новым делам. Будьте очень осторожны в интимной сфере.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Инициатива должна находиться в ваших руках. Можно чем-то заняться с коллегами или сменить работу. Нельзя браться за решение проблем друзей.

  • Гороскоп на 15 декабря 2020 – Водолей

Удача улыбнется творческим людям. Не рассчитывайте на пополнение кошелька. Возможно, придется на что-то потратиться.

Совет от астролога Юлии Погорельченко для всех

Астролог сообщила, что вторник подходит для тренировки тела
Вторник подходит для тренировки тела, сообщила Юлия Погорельченко / instagram.com/vash_astrolog_j

"...идеально начать новый комплекс упражнений. Избегайте негативных чувств... Если нет противопоказаний, отличный день для физических нагрузок. Можно получить неожиданную поддержку", – поделилась Юлия Погорельченко прогнозом с Главредом.

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