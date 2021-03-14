Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость

Водолеям светит удачный день / Reuters

Понедельник, 15 марта и 3-й лунный день, ожидается самым позитивным для знака Зодиака Водолей, а негатив грозит Львам и Ракам.

Водолеям гороскоп на 15 марта 2021 года сулит чреду удач, говорится на supercook.ru.

Львов предупредили об угрозе травли, а Раков – о возможной плохой новости.

Астропрогноз на 3-й лунный день для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 15 марта 2021 года – Лев

Есть угроза агрессии, на которую вы не заслужили. Не стоит долго где-то гулять без компании. Не лучший день для поездок на большие расстояния без сопровождения.

Гороскоп на завтра – Овен

Можете впитывать важные сведения. Если в правильное русло направите свою энергию и силу – сможете улучшить состояние кошелька и укрепить авторитет.

Гороскоп на 15 марта 2021 – Стрелец

Вам грозит невезуха. На любовном фронте может произойти что-то значительное. Возможно, день вы заполните домашними делами.Читайте такжеЧто нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога

Астропрогноз на 3-й лунный день для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 15 марта 2021 года – Козерог

Не спешите рвать отношения, все может разрешиться после того, как вы перестанете контролировать ситуацию. Откажитесь от мелочности и суетливости. Во сне можно увидеть противоположность реальности.

Гороскоп на завтра – Телец

Стоит как можно больше времени провести на природе. Хороший день для того, чтобы пригласить гостей. Можете пообщаться с друзьями.

Гороскоп на 15 марта 2021 – Дева

Время можно посвятить прогулкам и путешествиям. Если вы представитель творческой профессии – не упускайте момент – день подходит для общения с меценатами, руководством, чиновниками или волонтерами.

Астропрогноз на 3-й лунный день для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 15 марта 2021 года – Рыбы

Постарайтесь не провести день в четырех стенах. Лучше всего найти возможность соприкоснуться со своей стихией, например, сходить в бассейн. Не спешите давать положительный ответ на деловое предложение.

Гороскоп на завтра – Рак

Возможно, вы будете переживать, и не зря – есть угроза плохой новости. Откажитесь от отчаяния, помните, что тучи скоро развеются.

Гороскоп на 15 марта 2021 – Скорпион

Можно интенсивно заняться своим здоровьем. Те, кто вас окружают, могут нуждаться в сострадании. Можете помогать людям.

Астропрогноз на 3-й лунный день для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 15 марта 2021 года – Водолей

У вас будет становиться больше сил, вы сможете склонять на свою сторону тех, кто рядом. Можно обращаться к активистам или чиновникам.

Гороскоп на завтра – Близнецы

У вас будет максимально высокий уровень жизненных сил. Постарайтесь держать под контролем эмоции – из-за них возможен конфликт с близкими.

Гороскоп на 15 марта 2021 – Весы

Жизненных сил станет больше, вы можете без сомнения двигаться к тому, чего хотите. После обеда на любовном фронте может произойти что-то серьезное.