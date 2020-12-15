Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов

Представителям водного знака Зодиака определенного возраста спрогнозированы несчастья.
Среда, 16 декабря и 2-3 лунный день, ожидается продуктивной в жизни знаков Зодиака Стрелец и Близнецы – после рабочих завалов им сулят награду.
Для Козерогов также позитивный гороскоп на 16 декабря 2020 года – спрогнозирован блестящий результат, пишет supercook.ru.
Скорпионов пожилого возраста предупредили об угрозе разных болезней и несчастных случаев.
Шансы и угрозы, которые среда несет воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 16 декабря 2020 года – Водолей
Жизнь подбросит ребусы, и ваш разум с ними разберется. Не идите на риск. Кошелек может пополнеть или "похудеть".
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не бойтесь завалов на работе, вам светит вознаграждение. Есть шанс получить сокровенные знания.
- Гороскоп на 16 декабря 2020 – Весы
Не пытайтесь чьими-то руками сделать тяжелую работу, из-за этого могут серьезно ухудшиться отношения с теми, кто рядом. Постарайтесь избежать двуликости.
Шансы и угрозы, которые среда несет огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 16 декабря 2020 года – Овен
От вложенных усилий можно ожидать желаемого результата. Идеи и планы могут помочь сделать реальностью партнеры или новые покровители. Дома нужно будет что-то решительно сделать.
- Гороскоп на завтра – Лев
Обратите внимание на свой рацион, возможно, пора изменить меню или немного поголодать. В жизни женщин наступит неблагоприятное время для амурных отношений, нужно держать эмоции под контролем.
Мужчин предупредили о возможной необходимости решительно действовать на рабочем или на личном фронте.
- Гороскоп на 16 декабря 2020 – Стрелец
Возможны рабочие завалы – ваш труд заметят и за него вознаградят. Чтобы что-то довести до конца, нужны будут дополнительные руки и силы.
Шансы и угрозы, которые среда несет водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 16 декабря 2020 года – Рыбы
Не упускайте шанс добиться успеха – беритесь за дела, которые вам предлагают. После обеда может вспыхнуть конфликт из-за денег. Может вспыхнуть ревность.
- Гороскоп на завтра – Рак
Нужно придерживаться режима. Не выбрасывайте эмоции на коллег и уймите агрессию.
- Гороскоп на 16 декабря 2020 – Скорпион
Берегите средства из семейного бюджета. Лучшее время для путешествий – весна. Пожилым людям грозят атаки болезней и катастрофы.
Шансы и угрозы, которые среда несет земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 16 декабря 2020 года – Дева
Возможно, придется поехать туда, куда вы не планировали отправиться. Не получится объединить необходимое и приятное.
- Гороскоп на завтра – Телец
Можно встретить бывшую любовь или старых друзей. Теплые чувства выплесните на тех, кто дорог вам сейчас. Усиленно займитесь здоровьем.
- Гороскоп на 16 декабря 2020 – Козерог
Креативная идея может привести к блестящему результату, если в делах не терять деловитость и серьезность. Можно куда-то отправиться или отдохнуть с родными.
Что посоветовала на среду для всех астролог Юлия Погорельченко
"Среда – день Меркурия, который отвечает за контакты, договора, перемещения и торговые операции. В этот день все эти сферы идут легче обычного... Есть шанс сделать очень много и разгрузить себя", – поделилась Юлия Погорельченко с Главредом.