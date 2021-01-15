Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений

Девам спрогнозирован денежный позитив / Reuters

В 4 лунный день – это суббота, 16 января, знакам Зодиака Стрелец и Водолей напророчили возможность сделать доходное открытие. Девам гороскоп на 16 января 2021 года также сулит финансовый позитив – приумножение денег.

Львам и Овнам астропрогноз пообещал удачные покупки, сообщает supercook.ru.

Самый негативный прогноз составлен для Рыб, им посоветовали отказаться от наслаждений.

Как представителям огненной стихии посоветовали провести 4 лунный день

Гороскоп на 16 января 2021 года – Лев

Если хотите удачно вложить деньги – можно покупать все, что не сделано из дерева. Мужчины могут разобраться с бытовыми и любовными проблемами.

Гороскоп на завтра – Овен

Можно вкладывать деньги в покупки – вам спрогнозирована удача. Творческим людям светит удачное решение бытовых проблем и воплощение замыслов в жизнь.

Гороскоп на 16 января 2021 – Стрелец

Можно посвятить время тому, что вы любите, – возможно, вы сделаете доходное открытие. Будьте открыты к общению. В вечерние часы можно получить неприятное известие.

Как представителям земной стихии посоветовали провести 4 лунный день

Гороскоп на 16 января 2021 года – Телец

Для достижения цели нужно тратить больше сил, чем раньше. Планы не получится быстро воплотить в жизнь из-за завистников, интриганов и неожиданных препятствий. Вечерние часы посвятите родным.

Гороскоп на завтра – Козерог

Рост жизненной энергии позитивно повлияет на карьерную сферу. Если нужно заключать соглашение на длительный срок – проявляйте осторожность.

Гороскоп на 16 января 2021 – Дева

Можно инвестировать – спрогнозирована удача и прибыль. После обеда может прилететь плохая новость. Проблемы со здоровьем могут сигналить о том, что вы не на верном пути.

Как представителям водной стихии посоветовали провести 4 лунный день

Гороскоп на 16 января 2021 года – Рыбы

Вы можете больше лениться, стремиться к соблазнам, стать более внушаемыми. Боритесь с искушениями, постарайтесь отказаться от разных наслаждений. Не подпускайте негатив слишком близко к сердцу.

Гороскоп на завтра – Рак

"Доброжелатели" угомонятся. Если хотите создать что-то неповторимое – займитесь творчеством.

Гороскоп на 16 января 2021 – Скорпион

Не отказывайтесь от общения – в будущем благодаря встречам возможно пополнение кошелька.

Как представителям воздушной стихии посоветовали провести 4 лунный день

Гороскоп на 16 января 2021 года – Водолей

Вы можете открыть для себя новые идеи – благодаря им можно наткнуться на новый родник дохода. Благодаря росту обаяния вам светит успех на любовном фронте.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Можете посвятить время делам, связанными с улучшением пространства, которое вас окружает. Можно решать земельные вопросы. После обеда можно получить негативную новость.

Гороскоп на 16 января 2021 – Весы

Есть угроза зависти, интриг и ссор. Максимальное количество внимания направьте на близких.