Гороскоп на 18 марта для всех: скорое повышение и большое удовольствие

Творческим Скорпионам спрогнозировано больше удовольствие / flickr.com/stanzim

Позитив гороскоп на 18 марта 2021 года и 6-й лунный день – это четверг, спрогнозировал знакам Зодиака Весы и Скорпион.

Весам скоро светит повышение, а Скорпионы могут ощутить большое удовольствие благодаря творческим достижениям, пишет supercook.ru.

Самый худший день грозит Девам, их предупредили об угрозе пожара, травли, клеветы, предательства и преследования.

К какому четвергу астропрогноз советует готовиться представителя стихии воздух

Гороскоп на 18 марта 2021 года – Водолей

Не прогадаете, если проведете день с теми, кто вам близок. До обеда энергия будет фонтанировать, а во второй половине дня вам или кому-то из близких грозят проблемы со здоровьем или несчастные случаи.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Готовьтесь к испытаниям. Возможно, для того, чтобы разобраться с хвостами, нужно будет потратить немало денег или времени. Вы можете поссориться с близким человеком или с тем, от кого зависите.

Гороскоп на 18 марта 2021 – Весы

Действуйте проверенными методами, не стоит экспериментировать и делать то, чего вы не умеете. Мужчины могут привлечь в жизнь неприятности – если не хотите этого, откажитесь от легкомысленности.

К какому четвергу астропрогноз советует готовиться представителя стихии огонь

Гороскоп на 18 марта 2021 года – Стрелец

Не время для активных действий в личной жизни. Из-за взаимных обид и ссор отношения могут разрушиться. Если не хотите ссор с близкими – держите под контролем эмоции.

Гороскоп на завтра – Лев

На любовном фронте светят некоторые перемены. Если хотите улучшить состояние "кошелька" и авторитет – по-умному используйте энергию, будьте практичны и все отлично организовывайте.

Гороскоп на 18 марта 2021 – Овен

Эмоции могут фонтанировать. Постарайтесь не копаться в отношениях с теми, кто вам близок. Не стоит долго гулять в одиночестве и отправляться в путь, который занимает много времени.

К какому четвергу астропрогноз советует готовиться представителя стихии вода

Гороскоп на 18 марта 2021 года – Скорпион

Люди, которые занимаются творчеством, могут заполучить признание. У вас есть шанс достичь гармонии в отношениях с тем, с кем пожелаете.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Если у вас есть семья – взгляните на отношения с другой точки зрения. Деловые встречи лучше провести до обеда. Можете активно отдохнуть и посвятить время шумному веселью.

Гороскоп на 18 марта 2021 – Рак

Не делайте выводы слишком быстро, внутренний голос может подкачать. Не стоит впускать в жизнь и в дом случайных людей. Можете заняться продолжением рода.

К какому четвергу астропрогноз советует готовиться представителя стихии земля

Гороскоп на 18 марта 2021 года – Дева

Есть угроза пожара, можно что-то потерять, вас могут ограбить. Не нагружайте тело и постарайтесь не быть долго в одиночестве. Возможны преследования, клевета, предательство и травля.

Гороскоп на завтра – Козерог

Не стоит долго быть наедине с собой. Есть угроза травли, преследования и клеветы. Постарайтесь критично относиться к тому, что видете.

Гороскоп на 18 марта 2021 – Телец

Из-за плохой новости вы можете сорваться. Слушайте то, что говорит внутренний голос, будьте сдержанны. Отчаиваться не стоит – что-то изменится к лучшему.