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Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя

18 декабря 2020, 02:13

Представителям водного знака Зодиака грозят опасности.

Переворот возможен в семье Водолеев – Гороскоп на завтра 19 декабря 2020 года для всех
В семье Водолеев возможен переворот / Reuters

Знакам Зодиака Овен, Водолей и Скорпион гороскоп на субботу, 19 декабря, сулит разные испытания.

Овнам грозит коммерческая непруха, Водолеям – семейный переворот, а Скорпионам – встреча с опасностями, сообщает supercook.ru.

Самый позитивный астропрогноз составлен для Козерогов – им светит обретение влиятельных покровителей.

Чего ожидать от субботы представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Овен

Не лучший день для коммерческих дел – вас могут сопровождать неудачи. Грозят проблемы из-за нетерпеливости и эгоизма.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Из-за зависти или эгоизма возможны рабочие ошибки или проблемы на любовном фронте. Работа без необходимого отдыха может ударить по организму.

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 – Стрелец

Даже во время самой рутинной работы можно показать свои таланты. Вы сможете разобраться с самыми сложными делами.

Чего ожидать от субботы представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Водолей

В семейной жизни может что-то кардинально измениться. Ожидается обострение чувств. На работе возможен напряг – удерживайте инициативу.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Мужчинам не стоит отказываться от свежих дел. В финансовых делах стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Женщины могут проявить свои самые сильные стороны и разобраться даже со сложнейшими делами.

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 – Весы

Можно давать старт новым делам, но не стоит рвать жилы. Можно заболеть, если потратить слишком много энергии.

Чего ожидать от субботы представителям водной стихии

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Скорпион

Можно столкнуться с опасностями, будьте готовы к тому, что нужно будет защищаться. Стоит отложить важные мероприятия.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Деловым людям можно активно общаться. Двигайтесь вперед – будьте напористы и решительны.

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 – Рыбы

Не рвите отношения с теми, кто вам близок. Доведите до конца дела, которым был дан старт. Возможны трудности и разные неприятности.

Чего ожидать от субботы представителям земной стихии

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Дева

Можно обрести новых партнеров, но не забывайте о старых друзьях. Умение выслушать и доброжелательное отношение помогут наладить контакт с коллегами и руководством.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Можно заключать соглашения. В материальных вопросах можно слушать внутренний голос. В делах не противопоказаны напористость и размах.

  • Гороскоп на 19 декабря 2020 – Козерог

Можно обращаться к чиновникам, активистам и к руководству. В жизни могут появиться влиятельные люди, благодаря которым вы можете стать ближе к желаемой цели.

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