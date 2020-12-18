Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя

Представителям водного знака Зодиака грозят опасности.
Знакам Зодиака Овен, Водолей и Скорпион гороскоп на субботу, 19 декабря, сулит разные испытания.
Овнам грозит коммерческая непруха, Водолеям – семейный переворот, а Скорпионам – встреча с опасностями, сообщает supercook.ru.
Самый позитивный астропрогноз составлен для Козерогов – им светит обретение влиятельных покровителей.
Чего ожидать от субботы представителям огненной стихии
- Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Овен
Не лучший день для коммерческих дел – вас могут сопровождать неудачи. Грозят проблемы из-за нетерпеливости и эгоизма.
- Гороскоп на завтра – Лев
Из-за зависти или эгоизма возможны рабочие ошибки или проблемы на любовном фронте. Работа без необходимого отдыха может ударить по организму.
- Гороскоп на 19 декабря 2020 – Стрелец
Даже во время самой рутинной работы можно показать свои таланты. Вы сможете разобраться с самыми сложными делами.
Чего ожидать от субботы представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Водолей
В семейной жизни может что-то кардинально измениться. Ожидается обострение чувств. На работе возможен напряг – удерживайте инициативу.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Мужчинам не стоит отказываться от свежих дел. В финансовых делах стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Женщины могут проявить свои самые сильные стороны и разобраться даже со сложнейшими делами.
- Гороскоп на 19 декабря 2020 – Весы
Можно давать старт новым делам, но не стоит рвать жилы. Можно заболеть, если потратить слишком много энергии.
Чего ожидать от субботы представителям водной стихии
- Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Скорпион
Можно столкнуться с опасностями, будьте готовы к тому, что нужно будет защищаться. Стоит отложить важные мероприятия.
- Гороскоп на завтра – Рак
Деловым людям можно активно общаться. Двигайтесь вперед – будьте напористы и решительны.
- Гороскоп на 19 декабря 2020 – Рыбы
Не рвите отношения с теми, кто вам близок. Доведите до конца дела, которым был дан старт. Возможны трудности и разные неприятности.
Чего ожидать от субботы представителям земной стихии
- Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Дева
Можно обрести новых партнеров, но не забывайте о старых друзьях. Умение выслушать и доброжелательное отношение помогут наладить контакт с коллегами и руководством.
- Гороскоп на завтра – Телец
Можно заключать соглашения. В материальных вопросах можно слушать внутренний голос. В делах не противопоказаны напористость и размах.
- Гороскоп на 19 декабря 2020 – Козерог
Можно обращаться к чиновникам, активистам и к руководству. В жизни могут появиться влиятельные люди, благодаря которым вы можете стать ближе к желаемой цели.