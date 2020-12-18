Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя

В семье Водолеев возможен переворот / Reuters

Знакам Зодиака Овен, Водолей и Скорпион гороскоп на субботу, 19 декабря, сулит разные испытания.

Овнам грозит коммерческая непруха, Водолеям – семейный переворот, а Скорпионам – встреча с опасностями, сообщает supercook.ru.

Самый позитивный астропрогноз составлен для Козерогов – им светит обретение влиятельных покровителей.

Чего ожидать от субботы представителям огненной стихии

Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Овен

Не лучший день для коммерческих дел – вас могут сопровождать неудачи. Грозят проблемы из-за нетерпеливости и эгоизма.

Гороскоп на завтра – Лев

Из-за зависти или эгоизма возможны рабочие ошибки или проблемы на любовном фронте. Работа без необходимого отдыха может ударить по организму.

Гороскоп на 19 декабря 2020 – Стрелец

Даже во время самой рутинной работы можно показать свои таланты. Вы сможете разобраться с самыми сложными делами.

Чего ожидать от субботы представителям воздушной стихии

Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Водолей

В семейной жизни может что-то кардинально измениться. Ожидается обострение чувств. На работе возможен напряг – удерживайте инициативу.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Мужчинам не стоит отказываться от свежих дел. В финансовых делах стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Женщины могут проявить свои самые сильные стороны и разобраться даже со сложнейшими делами.

Гороскоп на 19 декабря 2020 – Весы

Можно давать старт новым делам, но не стоит рвать жилы. Можно заболеть, если потратить слишком много энергии.

Чего ожидать от субботы представителям водной стихии

Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Скорпион

Можно столкнуться с опасностями, будьте готовы к тому, что нужно будет защищаться. Стоит отложить важные мероприятия.

Гороскоп на завтра – Рак

Деловым людям можно активно общаться. Двигайтесь вперед – будьте напористы и решительны.

Гороскоп на 19 декабря 2020 – Рыбы

Не рвите отношения с теми, кто вам близок. Доведите до конца дела, которым был дан старт. Возможны трудности и разные неприятности.

Чего ожидать от субботы представителям земной стихии

Гороскоп на 19 декабря 2020 года – Дева

Можно обрести новых партнеров, но не забывайте о старых друзьях. Умение выслушать и доброжелательное отношение помогут наладить контакт с коллегами и руководством.

Гороскоп на завтра – Телец

Можно заключать соглашения. В материальных вопросах можно слушать внутренний голос. В делах не противопоказаны напористость и размах.

Гороскоп на 19 декабря 2020 – Козерог

Можно обращаться к чиновникам, активистам и к руководству. В жизни могут появиться влиятельные люди, благодаря которым вы можете стать ближе к желаемой цели.