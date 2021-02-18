Гороскоп на 19 февраля для всех: любовный прокол, подножка от недругов и серьезный роман

Представителям земной стихии астропрогноз пообещал удачу в начинаниях.
Гороскоп на 19 февраля 2021 года – это пятница и 9-й лунный день, предупредил знак Зодиака Овен о возможном любовном проколе, а Весам спрогнозировал возможность завязать серьезный роман.
Девам грозят подножка от недругов, а Близнецам – негативные последствия от радикальных шагов, сообщает supercook.ru.
Какие события сулят представителям стихии вода на 9-й лунный день
- Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Рыбы
Аура может ослабнуть, из-за этого можно подхватить инфекцию. Настроение может рухнуть. Возможно, работа будет тяжело даваться. Не дайте неприятностям подобраться близко к сердцу. Защитите себя от возможных болезней.
- Гороскоп на завтра – Рак
Значительный объем жизненных сил может буквально улетучиться. Не закрывайтесь. Лучше отдать свое внимание тем, кто вам небезразличен.
- Гороскоп на 19 февраля 2021 – Скорпион
День может быть критическим. Что-то может вас удивлять. Есть угроза потери самообладания. Ваш спасательный круг – умение держать под контролем эмоции.Читайте такжеРыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки
Какие события сулят представителям стихии земля на 9-й лунный день
- Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Телец
В личной жизни и рабочей сфере возможны преграды. Вы можете заболеть, поэтому стоит уделить максимум внимания своему здоровью.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Вы можете купить что-то полезное, дать старт какому-то делу, даже связанному с риском. Ожидается, что удача будет рядом с вами.
- Гороскоп на 19 февраля 2021 – Дева
Чтобы добиться успеха, нужно действовать по плану, который был обдуман. Ожидается усиление интуиции и сексуального потенциала. Из-за козней тех, кто не желает вам добра, на пути к цели может возникнуть неожиданная преграда.
Какие события сулят представителям стихии воздух на 9-й лунный день
- Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Близнецы
Если вы планировали заняться чем-то новым – день для этого не подходит. Откажитесь от резких шагов. Готовьтесь к испытаниям.
- Гороскоп на завтра – Водолей
Можно посвятить время наведению порядка дома, если хотите – займитесь ремонтом. Можете поменять семейное положение или сделать крупную покупку.
- Гороскоп на 19 февраля 2021 – Весы
Обычный флирт может иметь последствия, возможно, у вас появится серьезный роман. Можно вложить во что-то деньги и получить выгоду.
Какие события сулят представителям стихии огонь на 9-й лунный день
- Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Стрелец
Возможно охлаждение к тому, кто с вами рядом. Есть угроза измены. На дела придется потратить больше сил, чем раньше. Время неординарных решений.
- Гороскоп на завтра – Лев
До обеда, возможно, будет сложно найти общий язык с разными людьми – лучше отказаться от делового общения и свиданий. Если хотите пообщаться – сделайте это после обеда.
- Гороскоп на 19 февраля 2021 – Овен
На любовном фронте возможен прокол из-за резких слов, внезапного известия или необдуманного решения. Возможны проблемы с тем, что вам принадлежит.
Астропрогноз для всех знаков Зодиака на пятницу от эксперта
Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, что этот день лучше всего подходит для завершения начатых дел.
"Пятница – избегайте конфликтов", – посоветовала эксперт.
Погорельченко также назвала угрозы дня:
- Обольщения;
- Обманы;
- Иллюзии.