Гороскоп на 19 февраля для всех: любовный прокол, подножка от недругов и серьезный роман

Овны могут проколоться в любовной сфере / Reuters

Гороскоп на 19 февраля 2021 года – это пятница и 9-й лунный день, предупредил знак Зодиака Овен о возможном любовном проколе, а Весам спрогнозировал возможность завязать серьезный роман.

Девам грозят подножка от недругов, а Близнецам – негативные последствия от радикальных шагов, сообщает supercook.ru.

Какие события сулят представителям стихии вода на 9-й лунный день

Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Рыбы

Аура может ослабнуть, из-за этого можно подхватить инфекцию. Настроение может рухнуть. Возможно, работа будет тяжело даваться. Не дайте неприятностям подобраться близко к сердцу. Защитите себя от возможных болезней.

Гороскоп на завтра – Рак

Значительный объем жизненных сил может буквально улетучиться. Не закрывайтесь. Лучше отдать свое внимание тем, кто вам небезразличен.

Гороскоп на 19 февраля 2021 – Скорпион

День может быть критическим. Что-то может вас удивлять. Есть угроза потери самообладания. Ваш спасательный круг – умение держать под контролем эмоции.Читайте такжеРыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки

Какие события сулят представителям стихии земля на 9-й лунный день

Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Телец

В личной жизни и рабочей сфере возможны преграды. Вы можете заболеть, поэтому стоит уделить максимум внимания своему здоровью.

Гороскоп на завтра – Козерог

Вы можете купить что-то полезное, дать старт какому-то делу, даже связанному с риском. Ожидается, что удача будет рядом с вами.

Гороскоп на 19 февраля 2021 – Дева

Чтобы добиться успеха, нужно действовать по плану, который был обдуман. Ожидается усиление интуиции и сексуального потенциала. Из-за козней тех, кто не желает вам добра, на пути к цели может возникнуть неожиданная преграда.

Какие события сулят представителям стихии воздух на 9-й лунный день

Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Близнецы

Если вы планировали заняться чем-то новым – день для этого не подходит. Откажитесь от резких шагов. Готовьтесь к испытаниям.

Гороскоп на завтра – Водолей

Можно посвятить время наведению порядка дома, если хотите – займитесь ремонтом. Можете поменять семейное положение или сделать крупную покупку.

Гороскоп на 19 февраля 2021 – Весы

Обычный флирт может иметь последствия, возможно, у вас появится серьезный роман. Можно вложить во что-то деньги и получить выгоду.

Какие события сулят представителям стихии огонь на 9-й лунный день

Гороскоп на 19 февраля 2021 года – Стрелец

Возможно охлаждение к тому, кто с вами рядом. Есть угроза измены. На дела придется потратить больше сил, чем раньше. Время неординарных решений.

Гороскоп на завтра – Лев

До обеда, возможно, будет сложно найти общий язык с разными людьми – лучше отказаться от делового общения и свиданий. Если хотите пообщаться – сделайте это после обеда.

Гороскоп на 19 февраля 2021 – Овен

На любовном фронте возможен прокол из-за резких слов, внезапного известия или необдуманного решения. Возможны проблемы с тем, что вам принадлежит.

Астропрогноз для всех знаков Зодиака на пятницу от эксперта

Юлия Погорельченко посоветовала в пятницу избегать конфликтов / instagram.com/vash_astrolog_j

Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, что этот день лучше всего подходит для завершения начатых дел.

"Пятница – избегайте конфликтов", – посоветовала эксперт.

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