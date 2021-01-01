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Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел

1 января 2021, 01:53

Представителям водного знака Зодиака сулят скачок обаяния.

Одному знаку Зодиака грозят проделки доброжелателей – Гороскоп на завтра, гороскоп на 2 января 2021 года
Одному знаку Зодиака грозят козни "доброжелателей" / Reuters

Гороскоп на второй день нового года и 19, 20-й лунный – на субботу, 2 января 2021, посоветовал знакам Зодиака Стрелец и Близнецы отказаться от дел.

Скорпионы и Козероги предупреждены о нешуточных угрозах – Скорпионам грозят дорогие просчеты, а Козерогам – проделки врагов, пишет supercook.ru.

Для Весов и Рыб астропрогноз на субботу очень светлый – Весам светит оживление потаенных желаний, а Рыбам – скачок обаяния.

Какой второй день января ожидается в жизни огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 января 2021 года – Овен

Планы на будущее стоит держать в голове – не привлекайте внимание "доброжелателей". Есть угроза опасностей.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Не попадитесь в плен соблазнов, будьте сдержанны и ответственны. Есть угроза потери рабочих отношений, прокола или "похудения" кошелька.

  • Гороскоп на 2 января 2021 – Стрелец

Есть угроза обиды, обмана или заболевания. У женщин могут ухудшиться отношения с теми, кто рядом, возможны проблемы со здоровьем. Возможно, мужчины одновременно "атакуют" личные и служебные проблемы.

Какой второй день января ожидается в жизни воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 января 2021 года – Водолей

Любознательность и мягкотелость могут подтолкнуть к риску, который несет опасности. Не стоит слишком сильно активничать – из-за этого возможны проблемы в отношениях с теми, кто рядом.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможно, придется разрываться между домашними и рабочими делами. Есть угроза обиды, обмана или болезни.

  • Гороскоп на 2 января 2021 – Весы

Можете купить что-то крупное. Самые потаенные желания можно воплотить в жизнь.

Какой второй день января ожидается в жизни земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 января 2021 года – Козерог

Возможен удар по бюджету – можно потратиться на что-то незапланированное. Тайные недоброжелатели могут оживиться. Возможен негатив из-за встречи, которой вы не хотели.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Вы окажетесь под покровительством Венеры. Возможно, "проснутся" страсти. Держите себя в руках.

  • Гороскоп на 2 января 2021 – Дева

Грозят опасности и сложности. Защитите сердце от проблем – иначе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Какой второй день января ожидается в жизни водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 января 2021 года – Рыбы

Пока не стоит реформировать рабочую сферу. Будьте терпеливы, сдержанны и мудры. После обеда может подскочить обаяние.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь быть рядом с тем, кого любите. Не уходите в себя – из-за этого могут страдать близкие.

  • Гороскоп на 2 января 2021 – Скорпион

За просчеты придется дорого заплатить. Вы можете зря на что-то потратить силы. Будьте милосердны к тем, кто рядом, и "включайте" мудрость.

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