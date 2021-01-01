Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел

Представителям водного знака Зодиака сулят скачок обаяния.
Гороскоп на второй день нового года и 19, 20-й лунный – на субботу, 2 января 2021, посоветовал знакам Зодиака Стрелец и Близнецы отказаться от дел.
Скорпионы и Козероги предупреждены о нешуточных угрозах – Скорпионам грозят дорогие просчеты, а Козерогам – проделки врагов, пишет supercook.ru.
Для Весов и Рыб астропрогноз на субботу очень светлый – Весам светит оживление потаенных желаний, а Рыбам – скачок обаяния.
Какой второй день января ожидается в жизни огненных знаков Зодиака
- Гороскоп на 2 января 2021 года – Овен
Планы на будущее стоит держать в голове – не привлекайте внимание "доброжелателей". Есть угроза опасностей.
- Гороскоп на завтра – Лев
Не попадитесь в плен соблазнов, будьте сдержанны и ответственны. Есть угроза потери рабочих отношений, прокола или "похудения" кошелька.
- Гороскоп на 2 января 2021 – Стрелец
Есть угроза обиды, обмана или заболевания. У женщин могут ухудшиться отношения с теми, кто рядом, возможны проблемы со здоровьем. Возможно, мужчины одновременно "атакуют" личные и служебные проблемы.
Какой второй день января ожидается в жизни воздушных знаков Зодиака
- Гороскоп на 2 января 2021 года – Водолей
Любознательность и мягкотелость могут подтолкнуть к риску, который несет опасности. Не стоит слишком сильно активничать – из-за этого возможны проблемы в отношениях с теми, кто рядом.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Возможно, придется разрываться между домашними и рабочими делами. Есть угроза обиды, обмана или болезни.
- Гороскоп на 2 января 2021 – Весы
Можете купить что-то крупное. Самые потаенные желания можно воплотить в жизнь.
Какой второй день января ожидается в жизни земных знаков Зодиака
- Гороскоп на 2 января 2021 года – Козерог
Возможен удар по бюджету – можно потратиться на что-то незапланированное. Тайные недоброжелатели могут оживиться. Возможен негатив из-за встречи, которой вы не хотели.
- Гороскоп на завтра – Телец
Вы окажетесь под покровительством Венеры. Возможно, "проснутся" страсти. Держите себя в руках.
- Гороскоп на 2 января 2021 – Дева
Грозят опасности и сложности. Защитите сердце от проблем – иначе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Какой второй день января ожидается в жизни водных знаков Зодиака
- Гороскоп на 2 января 2021 года – Рыбы
Пока не стоит реформировать рабочую сферу. Будьте терпеливы, сдержанны и мудры. После обеда может подскочить обаяние.
- Гороскоп на завтра – Рак
Постарайтесь быть рядом с тем, кого любите. Не уходите в себя – из-за этого могут страдать близкие.
- Гороскоп на 2 января 2021 – Скорпион
За просчеты придется дорого заплатить. Вы можете зря на что-то потратить силы. Будьте милосердны к тем, кто рядом, и "включайте" мудрость.