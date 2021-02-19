Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы

Для Дев могут готовить ловушки, предупредил астропрогноз / Reuters

В 10 лунный день – это четверг, 20 февраля, знаку Зодиака Водолей посоветовали избегать рискованных дел, поскольку из-за них можно понести крупные убытки.

Рыб гороскоп на 20 февраля 2021 года предупредил о возможных авариях и катастрофах, пишет supercook.ru.

Девам астропрогноз посоветовал опасаться тех, кто их окружает, поскольку кто-то может заниматься подготовкой ловушки.

Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии огонь

Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Овен

Если хотели потратить кругленькую сумму на покупки – отложите затею на другой день. Также противопоказаны дела, в которых есть хотя бы привкус риска.

Гороскоп на завтра – Лев

Постарайтесь сдерживать азарт и не позвольте себе заниматься рискованными делами. Кошелек может немного "похудеть", вы можете травмироваться. Грозит любовное разочарование.

Гороскоп на 20 февраля 2021 – Стрелец

Любовные приключения могут стать достоянием общественности, а из-за этого возможны проблемы. Есть угроза деловых просчетов. Если хотите уберечься от "капканов" – "выключайте" наивность.Читайте такжеРыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки

Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии земля

Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Дева

День не подходит для начала дела, которое вы планировали, – возможно, игра не будет стоит свеч. Следите за людьми, которые находятся рядом с вами. Резкие шаги могут спровоцировать негативные последствия.

Гороскоп на завтра – Козерог

Если не хотите создать себе сами новые проблемы – отложите резкие шаги. Недруги могут быть причастны к новой преграде, которая появилась на вашем пути. Не "выключайте" инициативность.

Гороскоп на 20 февраля 2021 – Телец

Энергетический потенциал вашего организма может оказаться на низком уровне, поэтому не рискуйте неоправданно и не мучайте себя физическими нагрузками. Можете расширять круг знакомых, браться за новое дело или делиться с руководством своими мыслями.

Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии вода

Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Скорпион

Организм может ослабнуть, и из-за этого могут появиться болезни. На личном фронте может быть много интересных событий. Есть шанс проявить свои творческие качества.

Гороскоп на завтра – Рак

Есть угроза большого количества острых ситуаций. Возможно, вы зря в чем-то подозреваете близкого человека. Не стоит выяснять отношения.

Гороскоп на 20 февраля 2021 – Рыбы

Не верьте тем, кто от вас зависит. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Откажитесь от разных разборок и ссор. Берегитесь – могут возникать опасные ситуации.

Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии воздух

Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Водолей

Категорически противопоказаны новые дела, которые связаны с риском – вам грозят убытки. Есть угроза краж, пожаров, отравлений. Может очень сильно болеть голова. Лучше никуда не ехать.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Успех светит бизнесменам. Если вы работоспособны – то сможете воплотить в жизнь многое из того, что задумали. Тем, кто любит экстравагантность, посоветовали постараться не так сильно выделяться. На сексуальном фронте необходима осторожность.

Гороскоп на 20 февраля 2021 – Весы

Готовьтесь – судьба может преподнести испытания для того, чтобы проверить, устойчивы ли вы. Если пройдете испытания – можете планировать, как вы проведете отпуск.