Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы

Водному знаку Зодиака грозит катастрофический день, возможны аварии.
В 10 лунный день – это четверг, 20 февраля, знаку Зодиака Водолей посоветовали избегать рискованных дел, поскольку из-за них можно понести крупные убытки.
Рыб гороскоп на 20 февраля 2021 года предупредил о возможных авариях и катастрофах, пишет supercook.ru.
Девам астропрогноз посоветовал опасаться тех, кто их окружает, поскольку кто-то может заниматься подготовкой ловушки.
Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии огонь
- Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Овен
Если хотели потратить кругленькую сумму на покупки – отложите затею на другой день. Также противопоказаны дела, в которых есть хотя бы привкус риска.
- Гороскоп на завтра – Лев
Постарайтесь сдерживать азарт и не позвольте себе заниматься рискованными делами. Кошелек может немного "похудеть", вы можете травмироваться. Грозит любовное разочарование.
- Гороскоп на 20 февраля 2021 – Стрелец
Любовные приключения могут стать достоянием общественности, а из-за этого возможны проблемы. Есть угроза деловых просчетов. Если хотите уберечься от "капканов" – "выключайте" наивность.Читайте такжеРыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки
Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии земля
- Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Дева
День не подходит для начала дела, которое вы планировали, – возможно, игра не будет стоит свеч. Следите за людьми, которые находятся рядом с вами. Резкие шаги могут спровоцировать негативные последствия.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Если не хотите создать себе сами новые проблемы – отложите резкие шаги. Недруги могут быть причастны к новой преграде, которая появилась на вашем пути. Не "выключайте" инициативность.
- Гороскоп на 20 февраля 2021 – Телец
Энергетический потенциал вашего организма может оказаться на низком уровне, поэтому не рискуйте неоправданно и не мучайте себя физическими нагрузками. Можете расширять круг знакомых, браться за новое дело или делиться с руководством своими мыслями.
Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии вода
- Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Скорпион
Организм может ослабнуть, и из-за этого могут появиться болезни. На личном фронте может быть много интересных событий. Есть шанс проявить свои творческие качества.
- Гороскоп на завтра – Рак
Есть угроза большого количества острых ситуаций. Возможно, вы зря в чем-то подозреваете близкого человека. Не стоит выяснять отношения.
- Гороскоп на 20 февраля 2021 – Рыбы
Не верьте тем, кто от вас зависит. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Откажитесь от разных разборок и ссор. Берегитесь – могут возникать опасные ситуации.
Чего ожидать в 10 лунный день представителям стихии воздух
- Гороскоп на 20 февраля 2021 года – Водолей
Категорически противопоказаны новые дела, которые связаны с риском – вам грозят убытки. Есть угроза краж, пожаров, отравлений. Может очень сильно болеть голова. Лучше никуда не ехать.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Успех светит бизнесменам. Если вы работоспособны – то сможете воплотить в жизнь многое из того, что задумали. Тем, кто любит экстравагантность, посоветовали постараться не так сильно выделяться. На сексуальном фронте необходима осторожность.
- Гороскоп на 20 февраля 2021 – Весы
Готовьтесь – судьба может преподнести испытания для того, чтобы проверить, устойчивы ли вы. Если пройдете испытания – можете планировать, как вы проведете отпуск.