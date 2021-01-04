"Я устал, я ухожу": что ждет Зеленского в 2021 году

Зеленский в 2021-ом может сказать: "Я устал. Я ухожу"

Президента Украины Владимира Зеленского ждет архисложный год. 2021-ый мало чем порадует главу государства, однако труднее всего ему будет в первом полугодии. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"2021 год – самый сложный период жизни Владимира Зеленского. Именно в этом году Сатурн, символ сложностей и препятствий, будет проходить по его Солнцу, где Солнце – это звезда королей. Годовой соляр Зеленского, который включится в день его рождения в новом году – 25 января, говорит о том, что все планеты будут находиться в самом низу, то есть "в шахте" годового гороскопа", – отметил Росс.

Астролог считает, что Владимиру Зеленскому, дабы обхитрить судьбу и изменить предначертанное на более благоприятные события и сценарии, необходимо свой день рождения провести в другой стране.

Читайте такжеОбвал гривны и третья волна коронавируса: астролог рассказал, что в 2021 году ждет Украину"Если бы 25 января Владимир Александрович находился в другой стране, где бы у него все планеты были в зените славы, можно было бы гарантировать, что дальше у него все будет успешно. Это называется солярная магия года", – утверждает Влад Росс.

В противном случае, по мнению астролога, если Зеленский проведет свой день рождения в Украине, в Киеве, его будут ожидать в дальнейшем большие трудности и катаклизмы, которые могут привести даже к тому, что он досрочно сложит с себя полномочия президента.

"Не исключена и глубокая депрессия у Зеленского, в результате которой он сам может отказаться от власти. Существует опасность, что в феврале-апреле Владимир Зеленский скажет: "Я устал. Я ухожу", – считает Росс.

Однако астролог уверен, что у Зеленского есть выход из этой неблагоприятной ситуации, который заключается в полной смене правительства.

"По моим прогнозам, весь Кабмин уйдет в отставку весной 2021 года. Уже начиная с февраля, такое развитие событий станет очевидным", – добавил Влад Росс.

Кроме того, Росс предостерег президента о возможности большого предательства в августе или сентябре. И начало этому предательству, по словам астролога, может быть положено уже весной на фоне выступлений народных масс против Зеленского.

Читайте такжеАстролог составил прогноз на 2021 год для Путина: сбудется древнее пророчество о карлике"В итоге, то относительное монобольшинство, которое пока что есть у президента в парламенте, будет утрачено полностью к середине 2021 года. Тогда Зеленский будет вынужден пойти на досрочные парламентские выборы. И хотя звезды склоняют, но не обязывают, однако пока выглядит так, что "зеленое" большинство, которое сегодня еще есть в Раде, может внезапно отвернуться от президента в новом году", – считает Влад Росс.

Также в 2021 году, по прогнозам астролога, Владимиру Зеленскому предстоит решить очень важные вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Донбассе. А возможности для этого представятся в апреле-мае.

"В этот период могут найтись точки соприкосновения между сторонами. Плюс при поддержке Соединенных Штатов и Джозефа Байдена могут начаться совершенно новые переговоры, тогда как Минские договоренности канут в лету", – уточнил Росс.

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