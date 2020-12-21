Гороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеров

В водолейский 2021 год будет фартить не только Водолею

На смену Козерогу, который главенствовал в 2020 году, с его ограничениями, жесткими правилами и суровыми законами, придет самый независимый знак Зодиака – Водолей. Потому новый 2021 год во многом будет связан с жаждой воли, стремлением к свободе, желанием вырваться из оков существующих обстоятельств, непредсказуемыми событиями, а также возможностью объединить силы ради глобальной цели.

2021 год – водолейский. Потому всем Водолеям в новом году будет несказанно фартить, и они будут успешны буквально во всем, поскольку Юпитер и Сатурн соединятся в знаке Водолея.

Однако обо всем, что готовит 2021 год для каждого из знаков Зодиака, по порядку.

Овен

Овну 2021 год принесет большие перемены. Овну следует удалить из жизни все то, что стало балластом, тогда его жизнь наполнится кипучей энергией и ускорит перемены к лучшему. Осознав уроки прошлого, переосмыслив свое существование, он сможет начать продуктивный этап.

Овну следует быть осторожным с финансами, поскольку в 2021 году он рискует обанкротиться. Впрочем, внимательным следует быть и потому, что возможна неожиданная удача в финансовых делах – важно не упустить момент. В новом году у Овна будет и много трат, и много приобретений.

Овну в новом году необходимо научиться дружить и находить соратников. Ведь не исключено, что кто-то окажет Овну финансовую протекцию, что, в свою очередь, принесет представителям этого знака Зодиака немалый успех. Потому Овну крайне важно укреплять дружеские узы и принимать активное участие в жизни социума.

Совет Овну: общайтесь доброжелательно со всеми людьми, поскольку случайных встреч в новом году у вас не будет – многие из них будут предначертаны свыше. Оглянитесь вокруг: все самое ценное – рядом. Так что, чтобы найти счастье, вам не нужно отправляться за тридевять земель в заморские страны.

В 2021 году многие люди, родившиеся под знаком Овна, могут стать невероятно успешными: их будут ждать прекрасные финансовые возможности, а также предостаточно шансов для самореализации. К Овну нередко будут обращаться за помощью и советами.

Овен в новом году будет пользоваться большой популярностью у лиц противоположного пола. В целом, для Овна 2021 год благоприятен для создания семьи, развития и расширения бизнеса, а также для начала новых творческих проектов.

Очень успешным будет первый квартал. А вот в конце января и начале февраля возможны проблемы, вызванные неоправданным риском или необдуманными действиями. Потому Овну следует постараться обезопасить себя от каких-либо неправильных инвестиций в это время.

Читайте такжеСлавянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победыВ 2021 году Овну нельзя пренебрегать отпуском – им непременно нужно отправиться на отдых, особенно июле. Так как в это время деловая активность снизится, в делах начнется застой – на это время лучше отправиться в горы или на море, чтобы немного отдохнуть.

Если в 2020 году Овен занимался своим здоровьем, то в новом году оно не доставит ему беспокойства. Овну меньше, чем другим, будет грозить коронавирус. При этом весь год Овну следует остерегаться чрезмерных эмоциональных нагрузок.

Телец

Телец в новом году будет ощущать острую потребность в признании, будет стремиться расширить сферу деятельности, искать контакты с влиятельными людьми, активно предлагать свои идеи и проекты. В первой половине года у Тельца будут отличные возможности для проявления его способностей и талантов. Легко не будет. Однако неудачи и поражения станут своего рода тестом: если процесс идет туго и не особо успешно, значит, работа не соответствует предназначению. В таком случае с нелюбимым делом лучше будет расстаться и смело заняться чем-то новым.

Для Тельца 2021 год станет наиболее сложным, по сравнению с другими знаками Зодиаками. Ведь Уран будет двигаться как раз по этому знаку, находясь при этом в жесткой квадратуре к Сатурну и Юпитеру, находящимся в Водолее.

Рекомендация Тельцу: будьте начеку, не поддавайтесь сомнительным искушениям и соблазнам.

Телец трудолюбив и умеет работать эффективно, благодаря этому во второй половине он сумеет достичь небывалых высот. К слову, Украина, эгрегориально связана со знаком Тельца, а потому все это прочувствует на себе. По моим прогнозам, экономический рост Украины начнется как раз с 2021 года, со второй его половины.

В первом квартале 2021 года Телец часто будет направлять свои усилия и мысли в ущерб собственному здоровью и семейным взаимоотношениям. В январе и феврале возможны энергетические спады, перегрузки, утомления. Потому наиболее важные дела стоит перенести на вторую половину марта, когда энергетический уровень ощутимо повысится.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечтыНовый год для Тельца станет годом обретения единомышленников и близких по духу людей.

Финансовая ситуация в 2021 году у Тельца достаточно положительная, особенно во второй половине года. Есть тенденция к увеличению доходов и сокращению расходов. Однако, вместе с тем, есть большая угроза "лохануться" в первые месяцы года. А вот осенью вполне могут появиться супер-источников для получения прибыли.

Судьбоносная задача года Тельца – стать финансово независимым, обрести твердую материальную почву под ногами и не жить за чужой счет, а также непременно реализовывать собственные желания.

В личной жизни Тельца будет штормить. Те супруги, которые живут дружность, легко пройдут проверку чувств на прочность. А те, кто уже сейчас испытывает недовольство друг другом и погрязли в претензиях, будут очень близки к разрыву отношений. Так что Тельцу грозят разрывы и разводы в наступающем году.

Со здоровьем у Тельца не будет особых проблем, даже несмотря на достаточно сильное напряжение. Однако, как никто другой, Телец в новом году будет подвержен травмам.

Близнецы

2021 год для Близнецов станет годом стремительного профессионального роста. Многие события будут поднимать их и выводить на новый уровень мастерства. Близнецы будут работать с возросшим интересом и огромным энтузиазмом. Если же представители этого знака заметят, что их деятельность, перестала их устраивать, то смело можно изменить ее в новом году – в этот период все перемены будут только к лучшему.

У многих Близнецов в этом году появится альтернативная возможность заработка. На повестке дня в сфере бизнеса будет стоять поиск себя и своего личного пути развития. Это год благоприятен для эмиграции, изучения иностранных языков и получения высшего образования.

События этого года определят роль Близнецов в социуме, а также заложат фундамент на 10-12 лет вперед. Это будет обусловлено несколькими кармическими затмениями, которые произойдут в этом знаке Зодиака. В частности, Близнецам не стоит удивляться, если в их жизнь вернутся люди из прошлого – значит, эти отношения еще не завершены, и судьба требует привести их к логическому финалу. Особенно если это будет касаться любовных и супружеских отношений.

Читайте такжеПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяГод благоприятен для поездок, приключений, новых знакомств, общения, начала новых проектов, укрепление деловых и семейных союзов. Благоприятен он также и для создания семьи или любовных отношений Близнецами. При этом личная жизнь совершенно не будет мешать работе Близнецов – наоборот, будет только ее стимулировать. Если конечно Близнецы до того разберутся со своими кармическими долгами и прегрешениями в личном плане...

С июня и до середины августа у Близнецов начнется новый этап, когда на мощном энергетическом подъеме в их жизнь войдут большие перемены. Какие именно перемены – об этом может сказать только личный гороскоп каждого конкретного человека.

Со второй половины августа и до конца сентября возможны конфликты в семье и на работе, что, естественно, будет вызывать напряжение. Потому в этот период следует быть особенно осмотрительными.

В 2021 году здоровью Близнецов ничего особо не угрожает. Энергетический потенциал – на достаточно высоком уровне. Однако в начале года существует опасность (бо́льшая, нежели у других знаков) заражения коронавирусом.

Рак

Для большинства Раков 2021 год сложно будет назвать удачным, хотя и особо плохих воспоминаний он не оставит. Сатурн и Юпитер будут находиться в "катастрофическом", 8-ом, градусе Рака, потому представители этого знак Зодиака чаще, чем другие, может попадать в аварии и катастрофы. Главное для Рака – не опускать рук и подталкивать ситуацию самостоятельно, чтобы она развивалась в нужном направлении.

Раку обязательно будет нужно решить проблему своих долгов – от них придется избавиться. 2021 год – не лучший, чтобы брать кредиты.

В новом году старые связи Рака непременно будут трансформироваться, а для применения накопленного опыта придется найти новые способы. Чтобы прожить этот период без потерь, Рак должен продолжать действовать уверенно, динамично и бесстрашно. Важно доверять своей интуиции.

Многие события в работе в новом году будут свидетельствовать о завершении многолетних программ. Однако, потеряв полномочия или работу (что часто может происходить в наступающем году, особенно во втором полугодии), Раку жалеть не стоит, ведь это будет значить, что в этой сфере более нет потенциала и возможностей для вашего роста. Зато взамен удастся сохранить здоровье.

Совет Раку: не позволяйте людям вас эксплуатировать – в 2021 году лучше вам эксплуатировать других, опираясь на финансовую помощь и поддержку со стороны. В этом вас ждет большая удача.

Рак может получить хорошее наследство. Если кто-то из Раков собирается оформить недвижимость и вступить в наследство, то этот год будет наиболее благоприятен для подобных дел.

После 10 июля во второй половине года бизнес, карьера и личная жизнь заиграют новыми красками. Вообще, лето может оказаться наиболее благоприятным периодом для Рака. К концу года многие Раки почувствуют огромное желание изменить свою жизнь: кто-то решит уволиться, кто-то – переехать в другой город или страну, кто-то – попробовать себя в новом деле. Следует отметить, что 2021 год для подобных преобразований очень подходит.

Читайте такжеВторой шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 годаВ финансовом плане год окажется непростым: возможны банкротства, будет казаться, что деньги уходят в никуда. В более выигрышном положении окажутся те Раки, у кого есть хотя бы небольшой запас.

В личной жизни Рака больших изменений не предвидится. Свободные Раки могут с головой уйти в интересный роман, однако закончится ли он созданием семьи и крепких отношений – это большой вопрос.

Со здоровьем ситуация более-менее ровная. Единственное, что может привести к проблемам со здоровьем Рака в 2021 году – это эмоциональная нестабильность, которая очень свойственна этому знаку Зодиака. Также есть вероятность обострения хронических заболеваний.

Лев

Лев в новом году будет привлекать к себе еще большее, чем обычно, количество людей. Однако нужно быть очень аккуратным, поскольку притянуться могут сомнительные личности с коварными помыслами.

2021 год для Льва будет переломным: ожидаются большие перемены в работе, карьере, сотрудничестве, в семье и в отношениях со второй половинкой. У Льва будет множество возможностей вступить в брак.

В профессиональной деятельности появится масса соблазнов, которые будут подталкивать Льва к злоупотреблениям. От начальства Льву лучшие дистанцироваться, иначе можно потерять должность или быть уволенным. Лев, занимающий руководящую должность, должен быть готов к тому, что на него посыплется множество шишек, а также не исключено, что этой должности он может вовсе лишиться. Лев-руководитель может наломать очень много дров в этом году. На протяжении всего года Лев будет находиться под влиянием планеты несчастья, ответственности и сложностей – Сатурна, поэтому придется уделить внимание развитию самостоятельности, не ожидая, пока кто-то другой за него выполнит работу или обязательства. Смелость и авантюризм будут приветствоваться. В таком случае карьера у Льва в новом году будет складываться удачно.

Прекрасными обещают быть любовные и партнерские взаимоотношения. Лев может встретить спутника всей своей жизни либо надежного делового партнера.

Небольшой застой в делах произойдет в начале марта, зато в конце весны можно рассчитывать на позитивные перемены в материальном положении и в других сферах жизни.

Читайте такжеАстрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год БыкаОчень благоприятный период ждет Льва с конца апреля до третьей декады мая. Время, которое подойдет для отдыха и расслабления – это конец июня и начало июля, поскольку в этот период возможны сложные ситуации на работе. Лучше этих трудностей избежать, уехав на отдых. Этот период будет нестабилен для начинаний, возможны провалы в финансовой сфере.

В 2021 году у Льва могут возникнуть проблемы из-за легкомысленного отношения к деньгам. Лев привык жить с ощущением, что деньги никогда не кончаются, то есть "на широкую ногу". Он любит тратить деньги на друзей и родных, он любит шопинг. Однако этот год заставит Льва быть более бережным и скромным в тратах.

Личная жизнь Льва будет сиять. Он будет наращивать авторитет. Счастье Льва может ждать за границей.

В начале года Лев может заболеть из-за нервного напряжения: возможны головные боли, бессонница, а также заболевания вроде коронавируса.

Дева

Главная задача, стоящая перед Девой в 2021 году – решить проблемы, связанные со здоровьем и работой. Дорога для реализации будет открыта. В этом году не стоит отказываться от предложений проявить креативность. Профессиональный рост и укрепление материального благополучия будут постоянными спутниками Девы на протяжении всего года. Особенно благоприятными окажутся вторая половина февраля и первая половина марта, начало мая, а также сентябрь-октябрь.

Деве нужно чаще прислушиваться к чувствам, ведь она привыкла опираться на аналитический ум и трезвый расчет. Обычно это хорошо, но, если ко всему этому, добавить еще и эмоции, то это сделает Деву более теплой и принесет ей финансовую удачу. Деве следует быть внимательной к пожилым родственникам, а также укреплять отношения с влиятельными людьми. Многие Девы смогут принять значительное участие в судьбе других людей.

В начале сентября произойдут события, которые потребуют от Девы собранности и повышенной концентрации внимания, благодаря чему она сможет добиться заслуженного успеха.

В ноябре-декабре будет опасность нестабильных отношений и крупных трат. Возможны материальные провалы и потери. В конце октября у Девы появятся новые источники доходов, и материальное положение стабилизируется. Однако ноябрь-декабрь ухудшать дела.

Денежная удача ожидает Деву только в начале и в середине года. В конце года Деве следует быть весьма осторожной: ничего не будет даваться даром.

В 2021 году работа будет в радость Деве, особенно если это будет новая работа. Грядет благоприятный период, чтобы сменить род деятельности.

В плане любви у Девы все будет более-менее благоприятно. Правда, многие представители этого знака отодвинут личную жизнь на второй план, а на первом будет карьера, работа, продвижение по службе. Работа, работа и ещё раз работа! Если раньше Дева упустила хороший шанс, то в этом году он появится у нее вновь. Потому не медлите – берите реванш.

Энергетика 2021 года изменится и заставит Деву модернизировать подход к повседневной жизни, позаботиться о физическом и духовном здоровье. Возможно обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также различные сбои гормональной системы.

Весы

В 2021 году Весы захотят попробовать свои силы в новом деле, обновить окружение. Счастье и удача будут на стороне Весов. Отлично будет складываться семейная жизнь и любовные отношения. Могут появиться новые любовники, родиться дети. Весы встретят людей, которые будут соответствовать их внутренним потребностям и устремлениям, из-за чего они будут испытывать эйфорию. Многое в этом году будет удаваться представителям этого знака.

Читайте такжеКому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рожденияПравда, в финансовых делах ожидаются небольшие сложности. Ситуация будет переменчива: то взлеты, то падения. Потому Весам нужно быть начеку. Им предстоит канитель с налогами, наследством, совместными деньгами, долгами, гонорарами, штрафами. Важно контролировать свои траты и вовремя расплачиваться с окружающими. Есть риск попасть под влияние иллюзий, взять слишком большой кредит, который потом будет вернуть не по силам.

Совет Весам: будьте осторожны с финансами, как и Тельцы, поскольку год будет опасен и чреват неправильным вложением денег. Особенно – летом.

Благодаря усилению дара предвидения и интуиции Весы чаще обычного смогут оказываться в нужное время и в нужном месте. В начале года представителей этого знака порадует финансовое чутье, которое выведет их на очень выгодные сделки.

Суперуспешный период – первые три месяца года.

Во второй половине года карьера и материальное благополучие Весов могут сойти на нет, однако в самом конце года удача обещает вернуться.

Кроме серьезных перемен в профессиональной деятельности, Весы запомнят 2021 год и переменами в личной жизни, в частности, у них могут родиться гениальные дети.

В сентябре возможны трудности в профессиональной сфере. И, дай бог, чтобы Весам удалось избежать увольнения в это время.

Любовная сфера будет сиять весь год: счастье и успех в этом плане Весам обеспечены.

Успех в делах наилучшим образом отразится на физическом и эмоциональном состоянии Весов. Однако здоровью все-таки будет угрожать хроническая усталость и недосыпание. Гороскоп рекомендует Весам сменить место работы или пересмотреть график.

Скорпион

Скорпион в новом году будет серьезно настроен на перемены в жизни, особенно – в семейной. Благоприятно для представителей этого знака в этом году менять недвижимость, делать ремонт, переезжать. Скорпиона охватит жажда творчества, и она будет подталкивать его к поиску новых видов деятельности. Скорпиону смело можно экспериментировать, благодаря этому многие мечты воплотятся в жизнь.

В 2021 году существенно укрепится интуиция Скорпиона, и он может с головой уйти в оккультные науки.

Многообещающим для Скорпиона будет начало года, особенно февраль-март. Скорпион четко увидит направление, двигаясь по которому он обретет прекрасные перспективы, а также он составит кратчайший маршрут для достижения цели.

А вот октябрь для этого знака будет непростым, поскольку возрастет количество конфликтных ситуаций. Поэтому все важные встречи лучше перенести на конец года – конец ноября и декабрь.

В финансовой сфере Скорпиона ждет довольно нестабильный год. Несмотря на хороший доход, они будут ощущать нехватку денег, особенно в середине года. Хотя в начале года его ждут прекрасные покупки и полезные расходы. К лету ситуация с деньгами улучшится, и летние месяцы в финансовом плане будут более-менее положительными.

В любви, семье и отношениях с родными произойдут резкие и неожиданные перемены, которые выведут Скорпиона из равновесия, а, может, даже выбьют почву из-под ног. У многих Скорпионов в семье дело запахнет керосином – разводом. Возможны сложности с родителями жены или мужа, а партнеры будут склонны к неадекватным действиям. В любом случае, Скорпиону не стоит торопиться рвать узы или вступать в брак.

Энергетический потенциал Скорпиона в 2021 году будет невысок. Осторожными нужно быть тем Скорпионам, которые имеют хронические заболевания. Также этому знаку нужно опасаться различных инфекций, в том числе коронавируса.

Стрелец

В 2021 году Стрельца ждет трансформация привычек и связей, которая будет способствовать его выходу на новый уровень развития. Поначалу будет казаться, что это слишком сложно, но время для этого пришло. Связи, контакты, путешествия, изучение языков, эмиграция – все это будет прекрасно удаваться этому знаку.

Самый запоминающийся период года – конец мая и весь июнь. В это время Стрелец своей харизмой и энергетикой будет приковывать к себе внимание не только лиц противоположного пола, но и потенциальных партнеров, друзей и просто полезных людей.

Читайте такжеАстролог раскрыла главный совет на 2021 годВ 2021 году в делах и в бизнесе усилится зависимость от партнеров, а противостояние амбиций достигнет пика. Я бы посоветовал Стрельцу, чтобы разногласия его не разрушили как личность, работать над недостатками, преображаться, менять себя.

В июне и начале июля гороскоп рекомендует Стрельцу немного снизить скорость, поскольку многие представители этого знака будут находиться в нестабильном психоэмоциональном состоянии и не совсем адекватно реагировать на окружающих. Этот период неопределенности и нестабильности лучше всего использовать для отпуска.

В личной жизни Стрельца ждут долгожданные перемены. Кто-то наконец решится на переезд, однако это будет не так просто, как представлялось. Одинокие Стрельцы в этом году обязательно задумаются о создании семьи, и особенно благоприятными для них будут браки с иностранцами. Многие переосмыслят свой жизненный опыт и поймут, к чему стремиться в будущем. На любовном фронте у Стрельца наступит период реставрации отношений с близким человеком. Кроме того, весьма благоприятными будут интернет-знакомства.

Энергетический потенциал Стрельца на протяжении года будет на достаточно высоком уровне. Стрельца могут беспокоить заболевания, связанные с переутомлением, вызванным большой нагрузкой на работе и импульсивными действиями.

Козерог

В 2021 году Козерогов ждет финансовая удача. Перед ним откроются широкие горизонты в делах, которые принесут огромные деньги, завидное имущество, а также успех в карьере. Но все это станет возможным, если Козерог правильно и рационально перестроил себя в 2020 году. Если же он пролежал на диване весь прошлый год, то в новом году ничего ждать не стоит.

Новые возможности будут стимулировать к развитию и продолжению ранее начатых дел. Перспектива делового успеха ожидает только истинных тружеников, которые выполняют работу без сучка и задоринки.

Козерога ждет успешный в финансовом плане год, но ему необходимо откорректировать режим труда и досуга. Отдельные Козероги могут даже стать мультимиллионерами. Особенно удачными в 2021 году будут дела, связанные с недвижимостью, строительством, ремонтом, обустройством быта и банковской деятельностью.

Самый благоприятный период – с середины апреля по середину сентября. В это время у многих Козерогов возрастет авторитет, влияние и значимость.

А вот в октябре-ноябре у Козерога будет много суетных, но приятных событий. Возможно, они будут связаны с покупкой автомобиля, с переездом в более комфортное жилище или в другой город.

Финансовый гороскоп на 2021 год для Козерогов достаточно позитивный. Однако, несмотря на растущие доходы, денег будет недостаточно.

В любовном секторе гороскопа Козерога будет находиться Уран – планета неожиданностей. В чем именно проявятся эти неожиданности – об этом расскажет только индивидуальный годовой гороскоп каждого конкретного человека. В любом случае, прежде чем бросаться в омут с головой, влюбляться в кого-то, нужно слушать свой внутренний голос.

Читайте такжеПодробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шагиСемейный Козерог весь год будет чувствовать свою ценность для второй половины. Правда, дети могут омрачать вашу идиллию, периодически устраивая "бунт на корабле".

Кроме того, из-за такого положения Урана неожиданно могут всплыть истории с любовниками или любовницами, вскрыться измены. Потому Козерогу лучше побеспокоиться о том, чтобы вторая половина ни о чем не догадалась.

Энергетический потенциал Козерога в 2021 году довольно невысок. Сатурн, планета-управитель Козерога, своими жесткими вибрациями будет воздействовать на уязвимые места: кости, зубы, позвоночник и кожу. Также этому знаку следует опасаться проблем с артериальным давлением, а коронавирус, который Козероги могут подцепить, будет способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям.

Водолей

Главный счастливчик 2021 года – Водолей. Для представителей этого знака начинается самый глобальный и успешный год за всю предыдущую историю – начинается 12-летний юпитерианский счастливый цикл, когда любые дела Водолея будут складываться успешно. Наступает Эпоха Воздуха – Эра Водолея. Сатурн, управляющий Водолеем, и Юпитер, символизирующий большое счастье, войдут именно в этот знак Зодиака. Даже сила Солнца будет поддержана энергией Юпитера – планеты больших возможностей и успеха.

Водолей в этом году заложит основы своего дальнейшего жизненного пути на ближайшие 20 лет. 2021-ый будет зажигательным, похожим на фейерверк! Год будет невероятно благостным, потому Водолею стоит жить здесь и сейчас, по наитию, наслаждаться каждым мгновением бытия. Будущее само о себе позаботится. Врата будущего откроются для Водолея просто невероятными шансами. Главное – не лежать на диване.

В 2021 году в духовной жизни и внутреннем мире Водолея произойдут серьезные перемены: появится новое видение своего жизненного пути и предназначения, появится стремление к творческому самовыражению и рвение в профессии. При этом Водолей будет притягивать людей с подобными желаниями и стремлениями. Фортуна неизменно будет на стороне этого знака и будет ему благоволить, способствуя выполнению самых заветных и сокровенных желаний.

Финансовые промахи Водолею абсолютно не грозят. Вы сумеет хорошо укрепить материальные тылы благодаря собственным усилиям, а часто – и удаче.

Совет Водолею: презентуйте новые проекты, открывайте новые дела, созидайте, ведь дух творчества будет бурлить для вас. Вы сможете полностью реализовывать себя и свои замыслы. Ваши новые идеи поспособствуют материальному благополучию.

Многие Водолеи в 2021-ом обретут новый статус: станут членами влиятельных организаций, перейдут на новую работу или сделают любимое хобби успешным бизнесом. Наступает время, когда любимое дело Водолея откроет перед ним большие возможности и принесет хорошие деньги.

Особенно динамичной жизнь Водолея станет в первой половине февраля и в марте. Конец мая и июнь запомнятся как самый счастливый период 2021 года.

В сентябре возможны некоторые проблемы, нарушающие привычное течение дел. Возможны ссоры с близкими. А конфликты на работе могут негативно сказаться на карьере и отпугнуть удачу. Однако сложным будет только один месяц.

Любовная сфера будет полна ярких впечатлений и приятных сюрпризов. Одинокие Водолеи смогут погрузиться в череду любовных романов.

Легкомысленное отношение Водолея к собственному здоровью может сыграть злую шутку. Ведь Сатурн, планета ответственности, надолго расположится в знаке Водолея и потребует пересмотра отношения к себе и собственному самочувствию. Не рискуйте с коронавирусом!

Рыбы

Для большинства Рыб 2021 год будет связан с завершением дел в разных сферах: к своему финишу могут прийти и творческие проекты, и бизнес-проекты, и личные планы, и определенный этап в любовных отношениях.

В новом году Рыб ждут дальнее путешествия, неожиданные и интересные предложения. Благоприятен для них будет отдых на островах. Однако неприятную нотку могут привнести близкие люди, которые огорчат Рыб предательством.

Совет Рыбам: постарайтесь сделать этот год как можно более плавным для себя, живите по наитию. Вам следует найти свое комфортное плавное течение, с которым вы будете двигаться дальше. Если в 2021-ом вы ощутите, что вам надоела ваша работа, это будет значить, что она не соответствует вашему высшему предназначению и призванию, а ваш творческий задор справляться с не совсем "вашим" делом иссяк. В таком случае смело меняете работу или вид деятельности. Особенно если чувствуете, что вам все надоело и опостылело. Механически, на автопилоте, тянуть привычную лямку на работе просто ради денег будет нельзя. Придется закончить эту историю и двигаться дальше, взявшись за что-то новое.

Читайте также2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый годВ жизни Рыб появятся новые приоритеты, а карьера отойдет на второй план.

Финансовый гороскоп для Рыб на 2021 год – неоднозначен. Это будет зависеть от каждого конкретного человека. Если Рыбы будут вести себя пассивно, то финансовая ситуация будет примерно такой же, как и в 2020 году. Если же Рыбы займут активную позицию, они получат гораздо бо́льшую прибыль.

Кроме того, щедрость Рыб в 2021 году будет возвращаться им сторицей. Потому им следует помогать другим, заниматься благотворительными делами, открывать благотворительные фонды.

В любовной сфере жизни Рыб 2021 год наконец наведет порядок. В этом году все тайное станет явным, и лжедрузья, все те, кто хотел казаться близким человеком, будут раскрыты. Если семья Рыб или отношения со второй половинкой – крепки, то чувства за этот год только усилятся.

На интимном фронте Рыб ждет успешное преображение. Холодное безразличие партнера, которое, возможно разочаровывало их в прошлом, уже позади. Рыбам следует избегать случайных связей и контактов – их польза для вас иллюзорна. Зато с радостью стоит взваливать на себя бремя домашних хлопот.

В физическом и ментальном смысле год будет наполнен энергетическим диссонансом. Энергетический потенциал 2021 года – невысок. Рыбам следует опасаться коронавируса и других респираторных инфекций. Вероятны аллергии, мигрени, обострения хронических заболеваний и появление совершенно новых.

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