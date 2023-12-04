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Гороскоп на 2024 год: 4 знаков зодиака ждет нереальный успех

Сергей Кущ
4 декабря 2023, 15:22
Гороскоп на 2024 расскажет о волнующих событиях, которые приведут к невероятным достижениям и успехам.
Гороскоп на 2024 год
Гороскоп на 2024 год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 2024 год предвещает невероятный успех для четырех знаков зодиака. Звезды говорят о том, что у некоторых знаков зодиака впереди может быть действительно отличный год.

Гороскоп на 2024 год Овен

2024 год может стать для вас годом самопереосмысления, Овен. Примерно 20 января Плутон перейдет в ваш 11-й дом, что даст вам шанс изменить ваши планы на будущее и то, как вы вписываетесь в мир. Вполне вероятно, что в 2024 году вы многого достигнете. Когда Марс встретится с Плутоном в Водолее 14 февраля, ваше влияние на ваше сообщество будет сильным. Хорошее знание своих целей поможет вам максимально использовать эту мощную энергию.

В марте и апреле затмения в ваших отношениях и вашем знаке сигнализируют о новом старте. Это зеленый свет от Вселенной, чтобы отпустить то, что сдерживает вас, и начать новую главу. Избавление от негативных влияний ощущает освобождение.

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Апрель принесет встречу Юпитер-Уран, которая может принести неожиданную финансовую выгоду. Удача может быть на вашей стороне, особенно в финансовых вопросах, так как Венера соединяется с Юпитером в вашем секторе богатства.

По сути, 2024 год может стать годом личного переосмысления для Овнов, предлагая шансы трансформировать цели, добиться успеха, освободиться от запретов и, возможно, испытать всплеск финансовых возможностей.

Гороскоп на 2024 год Телец

В 2024 году, Телец, ваши амбиции будут сильными, вы сосредоточитесь на своей работе и на том, как вас видят другие. Возвращение Плутона в вашу карьерную зону в январе подчеркнет вашу работу, репутацию и то, как люди воспринимают вас. Это шанс глубже посвятить себя карьерным целям и оказать большое влияние. Во время лунного затмения в марте вы можете пересмотреть свой распорядок дня, чтобы повысить свою энергию и эффективность, стремясь полностью раскрыть свой потенциал.

У вас есть много возможностей! В апреле Юпитер и Уран встретятся в вашей зоне самовыражения, побуждая вас показать миру, кто вы есть. Это прекрасное время, чтобы начать новый онлайн-бизнес или заняться чем-то новым.

Май принесет мощное выравнивание между Венерой и Юпитером в вашем знаке, потенциально повышая ваше финансовое положение и позволяя вам переопределить себя. Это очень счастливое время для вас!

Когда Юпитер перейдет в ваш денежный сектор в мае, ваша способность зарабатывать деньги может возрасти еще больше.

Затем, в сентябре, лунное затмение в вашем районе может встряхнуть вашу социальную жизнь и связи, принеся значительные изменения, которые продлятся около шести месяцев. Это затмение также может ознаменовать конец профессиональной главы и указать вам на новое видение будущего.

Гороскоп на 2024 год Близнецы

Близнецы в 2024 году готовятся к году, наполненному множеством идей и знаний. Могущественный Плутон вернется в знак Водолея, вашего воздушного знака, примерно 20 января, отмечая время больших перемен в вашем стремлении к приключениям, убеждениям, обучению и самопознанию.

Если вы увлекаетесь медиа или любите просматривать веб-страницы, вы можете больше влиять на людей и расширять свой взгляд на мир. Марс также присоединится к Плутону в этой области в середине февраля, добавляя энергии, но предлагая вам тщательно выбирать свои социальные и интеллектуальные занятия.

В марте и апреле лунные и солнечные затмения могут спровоцировать новый страстный проект или даже романтический интерес. Возможно, вы найдете новых друзей, которые разделяют ваши интересы, лично или в Интернете. Вы чувствуете себя более уверенно, делясь своими идеями и духовностью с другими.

С конца мая Юпитер входит в ваш знак, принося дополнительную удачу и возможности для роста. Посещение этой гигантской планеты выделяет вас в 2024 году, предлагая возможность расширить свои знания и исследовать новые вещи, которые могут принести вам пользу в будущем.

Гороскоп на 2024 год Козерог

Козерог, в 2024 году дела у вас идут в гору! Сложная фаза с Плутоном, которая встряхивает вашу жизнь с 2007 года, наконец-то закончится 20 января. У вас была своя доля трансформаций!

В марте удачливые Юпитер и Уран объединятся в вашей зоне любви, творчества и самовыражения. Приготовьтесь к чему-то совершенно новому и необычному в своей жизни. Вы можете найти неожиданную любовь или открыть для себя новое творческое увлечение.

И становится еще лучше! В мае Венера соединится с Юпитером в Тельце, еще одном земном знаке, принося романтику, ценность и изобилие. Это может помочь превратить ваши творческие идеи во что-то прочное и прибыльное, даже привести к возможностям для стабильности, таким как создание семьи, если вы этого хотите.

Плюс в июле Марс и Уран соединяются в Тельце, вызывая вдохновение и прилив энергии. Вы можете испытать молниеносный прогресс на пути к совершенно новой реальности. Итак, приготовьтесь к новому захватывающему проекту или этапу в вашей жизни!

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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