Гороскоп на 2025 год для Тельцов: спокойная жизнь, любовь и новый статус

Ценности поменяются и вы отправитесь в свободное плавание, свидетельствует гороскоп на год.

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Гороскоп для Тельцов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Встретят ли Тельцы любовь в новом году

Какие перемены произойдут на работе

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Тельцов и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Самое главное астрологическое событие года - это движение Урана. Это планета хаоса, сюрпризов и риска. С 8 июля по 9 ноября Уран окажется во втором доме гороскопа и останется там на семь лет, пишет Главред.

"Ваша жизнь станет стабильнее и спокойнее. Вы сможете строить планы на будущее", - сказала специалист на своем Youtube-канале.

Что может произойти в ближайшие 7 лет:

ценности поменяются;

то, что казалось важным, утратит свое значение и отойдет на второй план;

поменяются заработки, уровень дохода;

вы станете членом какой-то команды, будете работать с международными партнерами;

некоторые Овны уйдут в свободное плавание - поменяют график работы, начнут работать на себя;

вы будете применять новые навыки, инвестировать в новые проекты, заиматься инновациями;

Овны откажутся от того, за что очень сильно держались.

С 10 июня по 1 июля 2026 года Юпитер - планета удачи, везения, подарков судьбы - перейдет в третий дом гороскопа. Эта планете всё расширяет, открывает новые горизонты. Круг общения станет более разнообразным. Вы начнете учить новый язык.

Вы встретите учителя. Тельцы будут больше путешествовать. Некоторые представители этого знака зодиака купят машину.

Юпитер принесет любовь или дружбу с человеком на всю жизнь.

Нептун и Сатурн меняют знаки и входят в двенадцатый дом гороскопа. Это очень приватный сектор, который отвечает за самопознание, духовность, погружение в себя. У вас очень сильно проявится интуиция.

Тельцы могут полюбить человека, который живет далеко. Представители этого знака зодиака захотят очиститься от всего ненужного, больше отдыхать, переехать жить к морю. Вы будете больше времени уделять себе и чаще оставаться в одиночестве, в изолированных местах.

В августе Нептун и Сатурн соединятся, то принесет Тельцам исполнение мечты, беременность.

Марс будет в третьем доме гороскопа с 7 января по 19 апреля. Вы приложите много энергии для общения. Будет много коммуникаций, встреч, поездок, оформления документов.

У вас появится смелость для того, чтобы получать новые навыки и применять их.

С начала года и до 24 февраля Марс будет в ретроградном движении, поэтому начало года может быть "медленным", процессы будут развиваться не так быстро.

Венера - планета любви и романтики - будет ретроградной со 2 марта по 13 апреля в 12-м доме гороскопа. В прошлый раз в таком положении планета была 8 лет назад. Тогда могла проявиться тема отношений и благотворительности.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В 2025 году благодаря друзьям может состояться романтическое знакомство. В период ретро Венеры нельзя вступать в брак и делать косметические процедуры, предупредила астролог.

В первом доме гороскопа Тельцов Венера будет с 7 июня по 5 июля. Вы будете хорошо выглядеть, чувствовать себя в балансе, в гармонии с собой и станете настоящим магнитом для любви.

В ноябре 2024 года Плутон вошел в 10 дом гороскопа - это сектор карьеры. Эта планета трансформации пробудет там 20 лет. В 2025 году вы будет менять свои планы. У Тельцов поменяется статус благодаря браку, разводу, повышению на работе или заключению контракта. Состоится знакомство с влиятельным человеком.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Тельцов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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